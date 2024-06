533 stopnic za pogled na slovenske navijače s 97 metrov višine #video

Več tisoč Slovencev je na poti v tisoč kilometrov oddaljeni Köln, kjer v torek ob 21.00 slovenska nogometna reprezentanca igra tretjo tekmo evropskega prvenstva. In to z velesilo Anglijo. V igri je osmina finala. Marsikdo bo obisk tekme združil še z ogledom mesta ob reki Ren, ki se ponaša z mogočno gotsko katedralo. S Kölner Dom boste lahko množico slovenskih in angleških navijačev videli s ptičje perspektive.

Limburg an der Lahn, uro vožnje pred Kölnom. Foto: Matej Podgoršek V Münchnu je bilo v četrtek več kot 20.000 Slovencev, v Kölnu jih bo v torek najverjetneje nekaj manj, vendarle je to porursko mesto od Ljubljane oddaljeno kar 1.000 kilometrov. Z avtom bo pot dolga, zastoji predvsem mimo Münchna in nato od Frankfurta mimo Bonna do Kölna pa so stalnica. Ker je v torek praznik, je zagotovo marsikdo na pot krenil že prej in si vzel prosta ponedeljek in sredo. Večdnevni izlet na tekmo je tako lahko tudi priložnost za raziskovanje zanimivih kotičkov Nemčije. Na poti v Köln ali nazaj domov se je vredno ustaviti v Nürnbergu ali Wurzburgu (na dveh tretjinah poti), manj kot uro z avtoceste sta na tem delu Bavarske zanimivi tudi nekaj manjši mesti Bamberg in Rothenburg ob der Tauber. Manj znan turistični biser pa je uro vožnje pred Kölnom – Limburg an der Lahn. Mestece z barvitimi lesenimi hišami.

Poglejte nekaj namigov, kje se ustaviti na poti v Köln:

553 stopnic na zvonik gotske katedrale

Pod 157 metrov visokim Kölnder Dom. Foto: Matej Podgoršek Köln je četrto najbolj poseljeno mesto v Nemčiji z več kot milijonom prebivalcev, v širši urbani regiji (z Bonnom vred) pa živijo dobri tri milijoni ljudi. Tu so prvo naselbino (Colonia Agrippina) že v prvem stoletju ustanovili Rimljani. Pod Franki je mesto s pomočjo trgovine med vzhodom in zahodom zacvetelo že v srednjem veku. Od leta 1709 v mestu proizvajajo Eau de Cologne, pozneje je to postalo generično ime za kolonjske vodice. Najbolj znano stavbo v mestu so sicer začeli graditi že leta 1.248, a je bila dokončana šele leta 1880. To je mogočna kölnska katedrala, ena najlepših gotskih cerkva na svetu. Takrat je bila še toliko bolj posebna, saj je bila s 157 metri najvišja stavba na svetu (osem metrov denimo višja od londonske katedrale St. Paul's). Še danes je tretja najvišja cerkev na svetu, višji sta le luteranska cerkev v Ulmu (161,5 m) in katedrala v Yamoussoukru v Slonokoščeni obali (158 m). Na enega od zvonikov (do višine 97 metrov) se je možno po strmem stopnišču tudi povzpeti. Vstopnina je šest evrov. "Ni dvigala, ni šale," piše na vhodu. Čaka vas namreč 533 stopnic! To je že pravi športni podvig, pogled na mesto na prvovrsten. Na dan tekme bo pod vami zagotovo množica slovenskih in angleških navijačev.

Sprehod prek Rena čez železniški most. Foto: Matej Podgoršek

Opazovanje železniškega in ladijskega prometa je v Kölnu posebno doživetje:

Pogled s 97 metrov visoko. Foto: Matej Podgoršek Ob katedrali je tudi velika osrednja kölnska železniška postaja, vlaki nanjo prihajajo prek železniškega mostu Hohenzollern čez reko Ren. Čez ta most se lahko sprehodimo tudi peš, kar je prav posebno doživetje. Mimo nas vozijo vlaki, pod nami je mogočna široka reka, po kateri plujejo nizke ladje s tovorom, odpira pa se nam pogled na panoramo mesto na obeh bregovih reke, izstopa prej omenjeni Kölner Dom. Na drugi strani je promenada ob Renu do naslednjega mostu Deutzer. Po tem se lahko vrnemo v stari del mesta, kjer je najbolj živahno na trgih Heumarkt in Alter Markt. Mesto je znano še po 12 romanskih cerkvah, med starim trgom in Renom je ena od teh, cerkev sv. Martina. Pred njo je niz barvitih visokih srednjeveških stavb na Fischmarktu. Te so s cerkvijo v ozadju ena najbolj znanih razglednic Kölna.

Romanska cerkev sv. Martina in barvite hiše na nabrežju Rena. Foto: Matej Podgoršek

Iz mesta na stadion s tramvajem

Rheinenergiestadion leži na zahodnem robu mesta. Je dom FC Kölna, ki za bundesligaške tekme sprejme 50.000 navijačev, za tekme evropskega prvenstva nekaj manj. Köln za razliko od Stuttgarta in Münchna, kjer je Slovenija igrala prvi dve tekmi prvenstva, nima podzemne železnice. Stadion je s središčem mesta povezan s tramvajem. Gre za linijo 1. Vožnja od stadiona do Heumarkta traja 16 minut.

Rheinenergiestadion sprejme skoraj 50.000 navijačev. Foto: Reuters