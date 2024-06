Matjaž Kek po neverjetni drami v Afriki potožil: Naj gre vse skupaj k vragu

Zadnje veliko tekmovanje, na katerem je nastopila slovenska nogometna reprezentanca pred letošnjim Eurom 2024, je potekalo leta 2010. Na jugu Afrike je Kekovo četo po zgodovinski prvi zmagi od napredovanja v osmino finala delilo le nekaj minut. Zanimivo je, da se bo z Anglijo v tretji tekmi skupinskega dela pomerila tudi na letošnjem evropskem prvenstvu. In znova je selektor Slovenije Matjaž Kek. Pred 14 leti je v Port Elizabethu proti trem levom ostal praznih rok (0:1), a je upanje Slovenije o napredovanju še živelo nekaj minut. Vse do nesrečne novice s tekme med ZDA in Alžirijo, ki se je končala nekoliko pozneje, Landon Donovan pa je z zmagovitim zadetkom v sodnikovem podaljšku zapečatil slovensko usodo.

Pred torkovim spektaklom v Kölnu, na katerem se bo slovenska nogometna reprezentanca pomerila z Anglijo in se skušala na evropskem prvenstvu prebiti med 16 najboljših, smo se spomnili na zadnje veliko tekmovanje, na katerem je pred letošnjim Eurom nastopila Slovenija.

Predstavila se je na prvem in do danes edinem svetovnem prvenstvu, ki ga je gostila črna celina. Po osmih letih se je znašla na največjem tekmovanju in že na prvem srečanju ob zvokih vuvuzel dočakala tisto, o čemer so Katančevi varovanci sanjali v Južni Koreji. Kako je bilo na jugu Afrike?

Po Alžiriji se je nasmihala še zmaga nad ZDA

Valter Birsa je na tekmi z ZDA dosegel prekrasen zadetek za vodstvo z 1:0. Foto: Vid Ponikvar Strel kapetana Roberta Korena in ne najboljši odziv vratarja Alžirije sta v Polokwaneju pred dobrimi 14 leti, pisal se je 13. junij 2010, poskrbela za zgodovinski trenutek. Igralci so po afriško zaplesali od sreče, Slovenija je prvič zmagala na velikem tekmovanju.

Paket treh točk jo je po prvem krogu postavil na prvo mesto skupine C. Tako je ostalo tudi po drugem! Kekovi junaki, za katere je pesti stiskala vesoljna Slovenija, selektor Matjaž Kek pa bi takrat, če bi bile volitve, z lahkoto postal slovenski predsednik, so v drugo plesali ob robu izjemnega podviga.

Proti ZDA so v Johannesburgu vodili že z 2:0. V sanjskem prvem polčasu sta v polno zadela zdaj sveži reprezentančni upokojenec Valter Birsa in Zlatan Ljubijankić, v nadaljevanju pa je sledil preobrat. Američani so nadigrali Slovenijo, izenačili na 2:2, na koncu pa so ponosno podalpsko državico pred porazom rešili sodniki. Za še slabšo voljo je poskrbela poškodba Nejca Pečnika, ki je končal tekmovanje in odpotoval domov.

Če bi Slovenija premagala Američane, bi se že uvrstila med 16 najboljših, kar bi bila senzacija brez primere, tudi tako pa se je nasmihal odličen rezultat. Težava je bila le v tem, da so tretjo tekmo odigrali z Anglijo, ki je nujno potrebovala zmago, če je po dveh skromnih remijih želela napredovati v osmino finala.

Zmanjkal je poljub sreče

Angleški zvezdniki na čelu s selektorjem Fabiem Capellom so si po zmagi nad Slovenijo oddahnili. Foto: Sportida Trije levi, ki so se po žrebu skupin do tekmecev vedli skrajno podcenjevalno – na naslovnici časopisa The Sun je bil napis "Najboljša skupina po The Beatles" – so bili pod pritiskom. Otoški zvezdniki so pod vodstvom Fabia Capella v Port Elizabethu zmagali z 1:0, a je tesen poraz še vedno ustrezal Kekovi četi. Če bi se vzporedni dvoboj med ZDA in Alžirijo končal brez zmagovalca, bi Slovenija napredovala.

Ko je sodnik v Port Elizabethu že zapiskal konec, je bilo na drugi tekmi v Pretorii še vedno 0:0. Komentator nacionalne televizije je že pozval k odpiranju šampanjca, nato ga je v navalu sreče šokirala novica, da je prvi zvezdnik ZDA Landon Donovan v prvi minuti sodnikovega podaljška zatresel mrežo puščavskih lisic. Ostalo je pri zmagi, Slovenija pa je zdrsnila na tretje mesto in končala tekmovanje.

V slovenskem taboru so prevladovali mešani občutki. Bili so tako blizu, a tako daleč od napredovanja. "Zmanjkal nam je tisti poljub sreče, ki bi si ga zaslužili. Naj gre, po domače rečeno, vse skupaj k vragu. Marsikaj v športu ni pošteno, to, kar se je danes zgodilo, ni bilo. Upam, da bodo to ljudje vseeno znali ceniti," je pripomnil Kek, ki so ga od novega podviga delili milimetri.

Matjaž Kek je Slovenijo na jugu Afrike popeljal do 18. mesta na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar

Po koncu SP so spet prišli na dan nesporazumi med predsednikom NZS Ivanom Simičem in reprezentanti. Jabolko spora je bila razdelitev finančne pogače, ki jo je kot nagrado za sodelovanje na SP 2010 prispevala Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Šlo je tako daleč, da je skupina reprezentantov predsedniku na letališču pela provokativno pesem "Simke, lopov", že nekaj mesecev po vrnitvi v Slovenijo, kjer so Kekove junake pričakali navdušeni navijači, pa je nato zapustil predsedniški položaj.

Rusi prejeli močno slovensko klofuto Zlatko Dedić je dosegel odločilni zadetek za napredovanje na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar Slovensko reprezentanco, ki se je pod vodstvom Matjaža Keka nekoliko pomladila, je sicer v kvalifikacijah za SP 2010 doletela "vzhodna" skupina. Češka in Poljska sta bili favoritinji, v družbi nogometašev, ki na dresih nosijo podobo Triglava, so bili še Slovaška, Severna Irska in San Marino. Po razburljivem skupinskem delu, v katerem je Slovenija s štirimi zaporednimi zmagami na koncu skoraj osvojila prvo mesto, mariborski Ljudski vrt pa se je izkazal za nepremagljivo trdnjavo, je napočil čas za dodatne kvalifikacije. Kekovi izbranci so osvojili drugo mesto, zaostali le za Slovaki, ki so se neposredno uvrstili na SP 2010 in si zagotovili krstni nastop na največjem tekmovanju. Milivoje Novaković, zdajšnji član strokovnega vodstva slovenske reprezentance, je bil s petimi goli najboljši slovenski strelec. Slovenija je v dodatnih kvalifikacijah za SP 2010 izločila aktualno polfinalistko evropskega prvenstva. Tako se je veselil zmage nad Rusijo Boštjan Cesar, zdajšnji pomočnik selektorja Matjaža Keka. Foto: Reuters V play-offu, ko je na drugi strani stala prepotentna Hiddinkova Rusija, aktualna polfinalistka EP 2008, sta zadela druga slovenska junaka. V Moskvi je na 1:2 znižal Nejc Pečnik, na Štajerskem pa je zlata vreden zadetek dosegel Zlatko Dedić. Rusi so pritisnili z vseh strani, a je Samir Handanović ostal nepremagan. Ostalo je pri zmagi z 1:0 in enem najlepših večerov v zgodovini slovenskega nogometa. Sloviti nizozemski strateg Guus Hiddink je bil tako razočaran, da sploh ni prišel na novinarsko konferenco.

Iniesta se je spomnil na Jarqueja

Andres Iniesta je odločil finale SP 2010. Foto: Reuters Naslov svetovnega prvaka je leta 2010 osvojila Španija. V evropskem finalu je na Soccer Cityju, na katerem se je stiskalo okrog 85 tisoč gledalcev, premagala Nizozemsko in postala osma članica elitne druščine, ki se lahko pohvali z največjo lovoriko.

Tulipani so v svojem tretjem finalu v zgodovini SP spet ostali praznih rok. Po letih 1974 (ZRN) in 1978 (Argentina) so izgubili še s Španijo. Rdeča furija je bila takrat na vrhuncu moči. Obdobje s tiki-tako, s katerim je ogrodje zvezdnikov Barcelone vešče sodelovalo z domačimi velemojstri Reala, Atletica in drugih klubov, je prinašalo lovorike kot po tekočem traku.

Španska nogometna reprezentanca se je leta 2010 pridružila sedmim reprezentancam, ki so že osvojile naslov svetovnih prvakinj. Foto: Reuters

Španci so leta 2008 postali evropski prvaki, dve leti pozneje najboljši na svetu, leta 2012 pa spet osvojili Euro! Za krstni svetovni naslov je bil najbolj zaslužen Andres Iniesta. Nekdanji kapetan Barcelone je odločil zmagovalca v podaljšku. V 116. minuti je zatresel nizozemsko mrežo in slekel dres, pod katerim je imel oblečeno majico v spomin na tragično umrlega kapetana Espanyola Danija Jarqueja. Slavje Špancev v Johannesburgu je bilo ogromno, z igralci ga je na stadionu delil in od sreče zapel tudi operni pevec Placido Domingo.

Kaj se je še dogajalo na SP 2010?

Španci so svetovno prvenstvo v Afriki začeli neprepričljivo, saj so izgubili s Švico. V nadaljevanju so se le ogreli, najprej ugnali Honduras (2:0), nato še Čile (2:1) in rapsodija v rdeče-rumenih barvah se je lahko začela. V osmini finala je padla Ronaldova Portugalska (1:0), odločilni zadetek je prispeval najboljši strelec furije David Villa, ki je bil uspešen tudi v četrtfinalu, ko je ponovno z 1:0 padel Paragvaj. Pred tem je bila Španija zadnjič v polfinalu SP leta 1950! Foto: Reuters

Obe finalistki zadnjega svetovnega prvenstva, Francija in Italija, sta tekmovanje končali že po skupinskem delu. Galski petelini, ki so na prvenstvo odpotovali s prezirom dobršnega dela nogometnega sveta, saj si je Thierry Henry v dodatnih kvalifikacijah proti Irski dovolil redko videno krajo z namernim igranjem z roko, so si na tekmovanju nakopali sramoto in ogromne kritike zaradi stavke, posledice številnih nesoglasij s selektorjem Raymondom Domenechom, azzurri pa so po menjavi generacije izgubili odločilno srečanje s Slovaško (2:3), ki jo je mnogo komentatorjev na prvenstvu še vedno zamenjevalo s Slovenijo. Foto: Reuters

Gostitelji Južnoafričani so se v zgodovino zapisali kot prvi gostitelji, ki so tekmovanje končali že po skupinskem delu. Bafana bafana je v skupini A osvojila štiri točke, navdušila z zmago nad potolčeno Francijo (2:1), a to je bilo premalo za napredovanje. Navijači so tako žal ostali brez izločilnih bojev. Foto: Vid Ponikvar

Na dvoboju med Nemčijo in Gano sta se pomerila brata. Jerome Boateng je nosil dres elfa, Kevin-Prince Boateng pa afriških črnih zvezd. Omenjeni reprezentanci, ki sta se pozneje uvrstili med osem najboljših, sta v skupini prehiteli Avstralijo in Srbijo, ki je pod vodstvom Radomirja Antića za edini svetel trenutek poskrbela s presenetljivo zmago nad Nemčijo (1:0). Foto: Reuters

V izbrani vrsti Hondurasa so igrali kar trije bratje. Jerry, Johnny in Wilson Palacios so poskrbeli za nov mejnik, saj so se vsi trije znašli na izbranem seznamu 23 potnikov na SP. Na fotografiji je Wilson med dvobojem s čilskim zvezdnikom Alexisom Sanchezom. Foto: Reuters

Argentina, ki jo je vodil Diego Armando Maradona, je spadala med največje favorite. Gavčem je šlo v skupini gladko (1:0 nad Nigerijo, 4:1 nad Južno Korejo in 2:0 nad Grčijo), nato je v osmini finala s 3:1 padla Mehika, v četrtfinalu pa je sledil potop: elf je pometel z gavči. Bilo je kar 4:0. Prvi zvezdnik Lionel Messi na prvenstvu ni dosegel niti enega zadetka. Tako je selektor Argentine po hudem porazu z Nemčijo in izpadu tolažil Messija. Foto: Reuters

Brazilci so bili na dobri poti do novega velikega rezultata. V skupini niso imeli težav, v osmini finala so s 3:0 prerešetali mrežo Čila, dlje pa ni šlo. Čeprav so v četrtfinalu povedli proti Nizozemski (1:0), so tulipani na krilih dvakratnega strelca Wesleyja Sneijderja, ki je isto leto z Interjem osvojil ligo prvakov, zmagali z 2:1. Foto: Reuters

Portugalska je za najvišjo zmago na prvenstvu poskrbela nad Severno Korejo (7:0). Kot zadnji se je med strelce vpisal tudi Cristiano Ronaldo. Portugalci na preostalih treh tekmah na SP 2010 niso dosegli niti zadetka. Foto: Reuters

Trije levi, slovenski krvniki na SP, so hitro izpadli v osmini finala. Nemci so jih nadigrali s 4:1, razplet srečanja pa bi bil popolnoma drugačen, če bi sodniki priznali regularen gol Franka Lamparda. Takrat je bil Manuel Neuer (na fotografiji) že premagan. Zaradi tega se je povečala želja za golovo tehnologijo, ki je na naslednjih velikih tekmovanjih že postajala obvezni del opreme. Na sodnike so bili jezni tudi Mehičani, saj so jih opeharili v osmini finala proti Argentini (1:3). Foto: Reuters

Gana, vodil jo je nesojeni trener velenjskega Rudarja Milovan Rajevac, je imela v četrtfinalu zgodovinsko priložnost, da postane prva afriška polfinalistka. V zadnji minuti podaljška (1:1) je Luis Suarez z roko rešil njen zadetek. Sodnik ga je izključil in pokazal na belo točko, a je Asamoah Gyan stresel prečko. Sledila je loterija kazenskih strelov, v katerih so bili dvakratni svetovni prvaki bolj zbrani in se uvrstili v polfinale. Foto: Reuters

Nizozemci so v polfinalu strli odpor oslabljenega Urugvaja, za katerega ni mogel igrati kaznovani Suarez. Oranžni so zmagali s 3:2 in s tem poskrbeli, da bodo igral na evropskem finalu. V drugem polfinalnem spopadu so Španci ponovno zmagali z 1:0. Tokrat je edini zadetek na srečanju dosegel Katalonec Carles Puyol. Foto: Reuters

Tretje mesto so osvojili izbranci Joachima Löwa. S 3:2 so ugnali Urugvajce, pri katerih je izstopal Diego Forlan, najboljši nogometaš turnirja. Foto: Reuters

SP v JAR Leto: 2010

Gostitelj: JAR

Zmagovalec: Španija

Finale: Španija : Nizozemska, 1:0 po podaljšku (0:0)

Povprečje doseženih zadetkov: 2,27

Povprečni obisk gledalcev: 49.670

Najboljši strelci: Thomas Müller (Nemčija), Wesley Sneijder (Nizozemska), David Villa (Španija), Diego Forlan (Urugvaj) – 5 zadetkov

Uvrstitev Slovenije: izpadla v skupinskem delu, končno 18. mesto