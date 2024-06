Albanska nogometna zveza je sporočila, da je Mirlind Daku zaradi žaljivega skandiranja proti Srbiji in Severni Makedoniji prejel kazen s strani Uefe. Nekdanji napadalec Mure se bo hladil na dveh tekmah, tudi na zadnji v skupinskem Eura dela proti Španiji.

Incident se je zgodil po srečanju med Hrvaško in Albanijo, disciplinska komisija krovne evropske nogometne organizacije pa je sporočila, da bo moral napadalec izpustiti naslednji dve srečanji svoje reprezentance.

Poleg Dakuja je bila zaradi dogodkov na omenjeni tekmi kaznovana tudi hrvaška nogometna zveza, ki bo morala zaradi prižiganja bakel in metanja predmetov na teren skupno v Uefino blagajno odšteti 28.000 evrov. Hrvaška nogometna zveza si je s strani navijačev samo na prvih dveh tekmah "pridelala" več kot 115.000 evrov kazni.

Hrvaški navijači so se znašli tudi v povezavi z žaljivim skandiranjem po tekmi, a njihova zveza očitke zavrača in s prstom kaže na del tribune, kjer so bili pristaši Albanije.