Srbski navijač proti selektorju: "Slovenci nas je***!"

Selektor Srbije Dragan Stojković Pixi je bil s strani srbske stroke in navijačev že pred začetkom evropskega prvenstva označen za najšibkejši člen orlov, kritike na njegov račun pa se po dveh tekmah Srbije le še stopnjujejo, še posebej so v zadnjem dnevu socialna omrežja preplavili posnetki z dogajanja s tekme Srbije in Slovenije, ko je eden izmed navijačev selektorju jasno povedal, kaj si misli o njegovem delu.

Srbija je po dveh krogih evropskega prvenstva pri eni točki. Srbi so v prvem krogu z 0:1 klonili proti Angliji, v drugem dejanju prvenstva pa so po zadetku v 95. minuti remizirali s Slovenijo. Kljub remiju pa so Srbi za svojo predstavo požel negativne kritike v domovini, kjer niso bili zadovoljni z igro proti Sloveniji, ki je bila večino tekme boljši tekmec. Kako nezadovoljni so z igro svojih ljubljencev je eden izmed navijačev Srbije pokazal kar na tekmi na Allianz Areni v Münchnu, na kateri se je povsem približal klopi Srbije in zavpil Stojkoviću. "Pa zakaj jih puščate? Slovenci nas je***! Človek, no ..." je vrelo iz srbskega navijača, ki ga je nato odstrani eden izmed članov varnostne službe.

Navijač se obratio Piksiju tokom utakmice i kritikovao ga za igru sa Slovencima pic.twitter.com/IGjanwlXRF — FantomBeograda (@FantomBeograda) June 23, 2024

Pixi se je po tekmi s Slovenijo zagovarjal za skromno predstavo. "Proti Sloveniji nismo bili na pravem nivoju. Ustvarili smo si veliko priložnosti, kar je na takšnem turnirju zagotovo dobro. Kljub vsemu je ta remi za nas pomemben rezultat, saj se zavedamo, da potrebujemo zmago za napredovanje," je povedal Pixi in omenil, da je bila na tekmi, ki se je v Münchnu začela ob 15. uri, precej vroče. "Ob polčasu sta se dva ali trije naši igralci sesuli, zelo težko je bilo teči in se boriti, predvsem pa se je bilo težko psihološko vrniti v igro, potem ko smo zaradi napake prejeli gol, a smo ostali v tekmi in izenačili," je še dodal Stojković.

Proti Srbiji, ki tako kot Slovenci na EP nastopa prvič po letu 2000, je na deveti medsebojni tekmi Slovenija še sedmič igrala neodločeno, ekipi pa imata vsaka po eno zmago. V zadnjem krogu bosta v torek igrali Slovenija in Anglija ter Srbija in Danska.

