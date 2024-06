Neverjeten zasuk v karieri Slovenca, ki obožuje Liverpool

Slovenska reprezentanca odšteva dneve do morda največjega izpita v zgodovini. Srečanje z Anglijo, ki ima najdražjo zasedbo na Euru 2024 in kopico zvezdnikov svetovnega kova, med katerimi izstopata Harry Kane in Jude Bellingham, bo spremljal na delu celoten svet. Sloveniji se tako obeta imenitna priložnost, da se izkaže pred najbolj širokim avditorijem, kar si ga lahko zamisli, nato pa po dvoboju v Kölnu veseli še tako želenega preboja med 16 najboljših. O tem, da ji to lahko uspe, je prepričan tudi Vanja Drkušić.

Selektor Matjaž Kek je lahko v nedeljo na treningu na stadionu Zoo v Wuppertalu od začetka računal na vseh 26 igralcev, kar priča o tem, da so manjše težave, s katerimi so se še včeraj spopadali Jan Oblak, Adam Gnezda Čerin in Timi Max Elšnik, že preteklost. Slovenija se bo tako predstavila proti Angliji v najmočnejši postavi. Uvodne pol ure treninga si je z delegacijo Nogometne zveze Slovenije (NZS) ogledal tudi prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović ter skupina navijačev, ki je še dodatno dvignila ozračje pred torkovim spektaklom v Kölnu.

Kakšen zasuk v karieri! Še predlani je Vanja Drkušić za nizke zneske igral v Bravu, pred tem skoraj prekinil kariero, ker mu na Nizozemskem in v Italiji ni uspel želeni preskok med najboljše, a ga je nato selitev k ruskemu Sočiju potegnila na bolje. Rešilo ga je igranje v državi, ki se je leta 2022 zaradi vojnega napada na Ukrajino znašla na listi nezaželenih na največjih nogometnih tekmovanjih in pomahala v slovo velikim tekmam. Tako klubskim kot reprezentančnim.

Vanja Drkušić je edini slovenski reprezentant, ki na Euru nastopa kot nogometaš ruskega kluba. Foto: Guliverimage

Lahko pa Rusi na Euru spremljajo nekaj posameznikov, ki nastopajo v njihovem prvenstvu. Med njimi je vedno večje veljave deležen 24-letni Drkušić, ki bi lahko to poletje izbral novega delodajalca. Na Euru je odigral dve tekmi, ponudil dve zelo dobri predstavi, na koncu pa ima v žepu dve točki. Ostaja pa grenak priokus, saj je Slovenijo od napredovanja delila le sekunda. Dobesedno.

Hojlund, Vlahović, Kane ...

Harry Kane je v 93 nastopih za angleško reprezentanco dosegel kar 64 zadetkov. Foto: Reuters Pred Drkušićem je zdaj najtežja naloga v karieri. V slovenskem prvenstvu se je srečeval z nekaterimi zelo kakovostnimi napadalci, jih še več srečeval v ruskem prvenstvu, zdaj, ko ga je selektor Matjaž Kek uvrstil v začetno enajsterico na Euru, pa ima opravka z najbolj nehvaležnimi tekmeci v karieri. Eden težji od drugega. Najprej se je v Stuttgartu kosal z Rasmusom Hojlundom in Jonasom Windom, nato v Münchnu z Dušanom Vlahovićem in Aleksandrom Mitrovićem, zdaj pa ga v Kölnu čaka spopad z angleškim strojem za zadetke Harryjem Kanom.

"O njem ni potrebno izgubljati besed. Gre za "killerja", izjemnega napadalca. To bo zelo težka naloga za našo obrambo, za celotno ekipo. A če bomo pripravljeni, lahko tako njega kot tudi ostale zaustavimo," zaupa strokovnemu štabu, ki je pripravil analizo celotne angleške reprezentance in posameznikov. Kana pozna že iz klubskega nogometa, zato, kar se tiče angleškega kapetana, ni skrivalnic.

"Zame je to velik izziv in čast, da se lahko kosam s takimi igralci. Vesel sem tega," je prepričan, da mu bodo pridobljene izkušnje s prvim dveh tekem pomagale za še boljšo predstavo proti Angliji.

Po tekmi z Dansko se je takole veselil priigrane točke (1:1). Kakšne volje bo po srečanju z Anglijo? To bo njegov jubilejni deseti nastop za člansko izbrano vrsto. Foto: Guliverimage

Da bo njegova naloga na tej tekmi težja, bo iz drugega plana pred slovenska vrata prihajal še Jude Bellingham, eden najbolj cenjenih igralcev na svetu, na katerem madridski Real gradi prihodnost. Prihodnji teden bo dopolnil komaj 21 let, zaslovel pa je v Dortmundu. Drkušić ima tako v torek priložnost, da pomaga Sloveniji v bližnjem Kölnu pomaga zagotoviti zgodovinski preboj med 16 najboljših na Euru. To bi bil podvig podvigov, sploh za Drkušića, ki je še predlani nosil dres Brava, zdaj pa lahko na Euru, in glede na prikazano obeh reprezentanc na tem tekmovanju to niti ne bi bilo večje presenečenje, prekriža načrte favoriziranim trem levom.

"Tudi Angleži imajo dve nogi in dve roki kot mi"

Trent Alexander-Arnold je eden izmed dveh nogometašev Liverpoola, ki na tem Euru zastopata barve Anglije. Drugi je Joe Gomez. Foto: Reuters Kar se tiče Anglije in njenega nogometa, ga zelo ceni, v srcu pa ima posebno mesto klubski velikan, ki prisega na rdeče. To je Liverpool. "Navijam za Liverpool. Pogledal sem veliko tekem. Premier league je eno največjih tekmovanj, to je treba priznati, kar pa se tiče angleških igralcev, imajo tudi oni dve nogi in dve roki kot mi. Če bomo dali vse od sebe in pustili srce na igrišču, jih lahko premagamo," je 24-letni branilec, rojen v Novem mestu, prepričan, da lahko Slovenija po Danski in Srbiji ostane neporažena tudi proti Angliji.

Dejstvo, da bo dvoboj v Kölnu spremljalo na milijone nogometnih navdušencev po vsem svetu, dojema kot dodatno motivacijo. "To je dodaten motiv, če se tega lotiš na pravi način. V ekipi vlada pozitivno vzdušje, temu bomo kos," je dodal, kako bo dvoboj po šokantni prigodi proti Srbiji iz psihološkega vidika zelo zahteven, a so se reprezentanti spočili in dobro odzvali.

V Köln se odpravlja več kot 10 tisoč slovenskih navijačev. Foto: Guliverimage

"Anglija? Najprej moramo razmišljati o sebi. Seveda ne moremo skriti dejstva, da ima Anglijo zelo močno reprezentanco z dobrimi posamezniki, a če bomo pokazali igro kot na prejšnjih tekmah, lahko tudi proti Angliji naredimo svoje. Če pa bomo naredili svoj posel, pomoč drugih niti ne potrebujemo," je povsem osredotočen na tekmo in ga ne zanimajo matematični izračuni, ki jih je tako veliko, da gredo nekateri celo v to smer, da bi Sloveniji za napredovanje med 16 zadoščal tudi poraz z Angijo.

Sodelovanje z Janom Oblakom mu vliva mirnost in dodatno samozavest. Foto: Reuters

Drkušić o tem noče niti slišati, zanima ga le striktno tisto, kar bo lahko v torek spremljalo 50 tisoč navijačev na zelenici v Kölnu. Veseli pa ga, da mu v obrambi "čuva hrbet" vratar takšnega kalibra kot je Jan Oblak. "Ko imaš za sabo tako izvrstnega vratarja, ti to vliva mirnost in dodatno samozavest. Sploh meni, ki sem odigral na Euru svoji prvi dve tekmi na taki ravni. Lepo ga je imeti zadaj," se bo skupaj s kapetanom in obrambnim partnerjem Jako Bijolom podal v torek v spopad z angleškimi zvezdniškimi imeni.