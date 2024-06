Angleški navijač v Nemčiji: Skrbi me Šeško, res je dober!

Ko smo se konec prejšnjega tedna sprehajali po Dortmundu, smo uzrli štiri angleške navijače. Povabili smo jih pred mikrofon in povprašali, kaj si mislijo o angleški in slovenski reprezentanci. Začutili smo manjši posmeh, ko so razpredali o angleških treh levih. Kot da v sebi vedo, česa vsega je ta reprezentanca zmožna in zakaj so jo stavne hiše označile za največjo favoritinjo za osvojitev naslova, a jih tudi prav nič ne preseneča, ko je govora o nastopih Anglije na največjem tekmovanju, ki ga niso še nikoli osvojili.

"Nikoli ne veš, kako bo z Anglijo"

Jude Bellingham je odločil zmagovalca na tekmi med Anglijo in Srbijo (1:0). Foto: Reuters Najbližje so mu bili na zadnjem Euru, ko jim v finalu z Italijo ni pomagala niti prednost domačega Wembleyja. Po loteriji 11-metrovk so ostali brez lovorike, letos pa jo skušajo osvojiti v Nemčiji, kjer so po dveh krogih na prvem mestu skupine C. Najprej so z 1:0 ugnali Srbijo, nato remizirali (1:1) z Dansko.

"Nikoli ne veš, kako bo z Anglijo. Seveda si vsi želimo, da bi končno postali prvaki, a o tem kar malce dvomim. Treba je namreč priznati, da na tem turnirju ne igramo najbolje," nam je povedal angleški navijač, s katerim smo se pogovarjali v bližini stadiona v Dortmundu, kjer si je pred tem v družbi prijateljev ogledal srečanje med Portugalsko in Turčijo (3:0).

"Saj je lepo, da smo zmagali na uvodni tekmi s Srbijo. Da imamo štiri točke in smo bolj ali manj že napredovali v izločilni del. Vseeno pa nam naša predstava na vliva optimizma," se je navezal njegov prijatelj iz Ipswicha, ki je bil sicer oblečen v dres Liverpoola, vse skupaj pa v slogu Eura in ogleda tekme v mestu Dortmund začinil še s kapo Borussie.

Dansko mrežo je zatresel kapetan Harry Kane. Foto: Reuters

"Naša reprezentanca čuti pritisk. Ta je ogromen, vedno pa ga prinašajo mediji. Če jih ne bi bilo, bi bilo to za naše fante bolje, saj bi lahko zaigrali bolj sproščeno," so angleški navijači prepričani, da bi se bolj izrazili na zelenici zlasti tisti, ki med tremi levi veljajo največ in so posledično deležni največjih možnih pričakovanj.

Nogomet prihaja domov?

V Köln bi lahko pripotovalo okrog 50 tisoč angleških navijačev! Foto: Reuters Izstopata zlasti kapetan Harry Kane in najdražji angleški igralec Jude Bellingham. Za zdaj tudi edina strelca za Anglijo na tem Euru. Je pa razlika. Angleži so po dveh zadetkih osvojili štiri, Slovenija pa le dve točki. Zato lahko Otočani v zadnjo tekmo skupinskega dela vstopijo z manjšim rezultatskim imperativom, kar bi se lahko v torek v Kölnu izkazalo za pomemben dejavnik.

"Zanimiv je naš slogan, da nogomet prihaja domov (ang. Football is coming home, op. p.). Vedno je ista pesem. Mislim, da smo se navijači tega navadili in ugotovili, da se ta slogan pojavlja le zaradi dajanja lažnega optimizma. Podpiramo reprezentanco in navijamo zanjo, a na velikih tekmovanjih ne pričakujemo ničesar," po številnih neuspešnih naskakovanjih lovorike na velikih tekmovanjih Eura 2024 v Nemčiji ne doživljajo kot tekmovanja, na katerem bi morala iti Anglija nujno do konca.

Spremlja ga občutek, da se bo Šeško izkazal

Kar zadeva slovensko reprezentanco, sta v očeh Angležev daleč najbolj prepoznavna Benjamin Šeško in Jan Oblak. Foto: R. P. Angleži lahko v torek potrdijo prvo mesto v skupini, v najslabšem primeru pa bi lahko zdrsnili na tretje, a si, s štirimi točkami je to uspelo še vsakomur, tudi zagotovili nastop v osmini finala. Angleški navijači ne vedo veliko o slovenski reprezentanci, so pa, tudi to je pričakovano glede na odmevnost njunih nastopov in kariere, največ besed namenili dvema.

"Benjamin Šeško. In pa vratar Atletica, kako mu je že ime? Oblak? Da, seveda. Jan Oblak. No, najbolj me skrbi Šeško. Res je dober. In spremlja me občutek, da bo v torek proti nam zelo dober. Za Leipzig igra imenitno, o njem smo lahko v zadnjem času prebrali veliko lepega. Spremljam njegove nastope, res imate dobrega napadalca. In kako mlad je še," je bil naš sogovornik, ki prihaja iz Cambridga, očaran nad 21-letnim Benjaminom Šeškom. Z navdušenjem so pripovedovali tudi o njegovem strelu v vratnico, ko ga je na tekmi z Dansko le nekaj centimetrov ločilo od evrogola, o katerem bi še dolgo govorili.

Benjamin Šeško, ki je moral na zadnji tekmi predčasno z zelenice zaradi težav s krči, bi lahko v torek postal najmlajši slovenski strelec na velikih tekmovanjih. Foto: Guliverimage

"Slovenija ima nasploh močno ekipo. Zelo se trudite drug za drugega. Morda tehnično niste na najvišji ravni, a se zelo trudite. In to se opazi," so nam zaupali njihove ugotovitve po tem, ko so si ogledali vrhunce obeh slovenskih srečanj na tem Euru. Za kaj več ni bilo časa, bili so na obeh tekmah Anglije na tem Euru, v Kölnu pa jih žal ne bo, saj niso prejeli vstopnic. Verjamejo, da bi se lahko v prihodnjih tednih še vrnili v Nemčijo. Kdo ve, morda pa bi lahko spremljali tri leve še globoko v izločilnem delu prvenstva.

Podpirajo odločitev, da na Euru ni Grealisha

Bo Anglija skupinski del sklenila brez poraza? Foto: Reuters Za Slovenijo bi bil zgodovinski preboj že uvrstitev med najboljših 16. Če bi Kekova četa, ki bo danes opravila še dopoldanski trening v Wuppertalu, nato pa se v popoldanskih urah odpravila v 53 kilometrov oddaljeni Köln, ostala neporažena proti prvemu favoritu skupine C, bi naredila ogromen korak k napredovanju.

"Pričakujem tesno zmago Anglije. Ne igramo najbolje, a bi lahko znova zmagali. Kar zadeva selektorja Southgata, težko verjamem, da bi bil kateri trener na tem položaju uspešnejši od njega. Malce me vse skupaj spominja na SP 1990 v Italiji. To je bil prvi turnir, ki sem ga spremljal kot otrok prek zaslonov. Nismo začeli dobro, a smo končali odlično, igrali dobro in močno. Takrat bi morali v polfinalu premagati ZR Nemčijo in napredovati v finale. Mislim, da je to pravi recept za Anglijo. Bolje, da ne igramo dobro, a so vseeno rezultati, kot da navdušujemo in izpademo prehitro," je angleški navijač iskal tolažbo za manj bleščeče predstave, ki niso navdušile otoške javnosti.

To je vendarle Anglija. Čeprav vodi v skupini in ji gre, kar zadeva uresničitve prvega cilja, vse po načrtih, navijači še vedno niso zadovoljni. Zmotilo jih je tudi to, kako so ugasnili na igrišču proti Srbiji. "Premalo smo se trudili. Saj smo bili tehnično dobri, a smo se mučili. Ne vem, zakaj je Srbija proti nam tako prevladovala."

Angleška pripravljalna baza na Euru je v Blankenhainu. Foto: Reuters

Pa še nekaj je, kar so želeli poudariti o svojem selektorju. "Prvič je na veliko tekmovanje vzel resnično tiste, ki so bili v svojih klubih v dobri formi. To ni slabo. Takšno spremembo podpiram. Res je, ni Jacka Grealisha, ki ga imam rad, a resnično ni bil v formi. Bi pa pričakoval več minut od Cola Palmerja, to pa je res," so pohvalili odločitev Garetha Southgata, ki je razburila marsikoga v Angliji, da na seznamu potnikov za Nemčijo zaradi slabše forme oziroma pomanjkanja minut v svojih klubih prečrta kar nekaj zvezdnikov.

Karića je imel v igrici

Nekdanji slovenski reprezentant Amir Karić je v svoji pestri karieri oblekel tudi dres Ipswich Towna. Foto: Guliverimage Pohvalili so še dogajanje na Euru, bili navdušeni, kar zadeva navijaške prigode, saj na tem prvenstvu ni bilo zaznati večjih oblik huliganizma. "Zelo lepo, simpatično. Takšen Euro pričakujem tudi do konca," so prepričani, da bo v prijateljskem tonu minilo tudi torkovo srečanje med Anglijo in Slovenijo.

Navijača iz Ipswicha, ki bosta v prihodnji sezoni po dolgem času lahko spremljala svoj klub v premier ligi, sta se, kar zadeva Slovenijo, za konec spomnila še na Amirja Karića. Legendarni branilec zlate Katančeve generacije je del kariere prebil na Otoku, kjer je nastopal za Ipswich Town in Crystal Palace, a ni pustil večjega pečata. "Spominjam se ga. Imel sem ga tudi v svoji ekipi v igri Football Manager. Škoda, ker ni zaigral več tekem za nas," se je nasmehnil angleški navijač, ki tako od letošnjega Eura ne pričakuje izpolnitve angleških sanj o evropskem prestolu, a tudi verjame, da lahko izbranci Southgata pokažejo bistveno več, kot so na uvodnih dveh tekmah.

Morda že v torek proti Sloveniji (začetek ob 21. uri), kar bi še kako otežilo pot Kekove čete do tako želenega napredovanja.