Po tem, ko je navijač Euro odprl z zastavo domovine, je po uvodnem porazu Škotske proti Nemčiji s 5:1 očitno sklenil, da je bolje navijati proti Angliji. V nedeljo, 16. junija, je tako pred njegovim domom plapolala zastava Srbije, 20. junija pa Danske. Če bo tradicijo nadaljeval, lahko v torek pred njegovim domom pričakujemo tudi zastavo Slovenije.

Navijač je hitro zaslovel na družbenih omrežjih, saj se je v prvi objavi pojavil zapis: "Škotsko zastavo blizu mojega doma je zamenjala srbska," štiri dni za tem, ko je bil na sporedu drugi krog, pa: "Posodobitev, pred hišo je danska zastava."

Pod objavami se je usul tudi plaz komentarjev. Nekateri so njegovo odločitev pozdravljali in poudarjali to, da se nogometna Škotska in Anglija preprosto ne marata, drugi pa so razmišljali, da je to žalostno in da bi bilo bolje, da se osredotoči na svojo reprezentanco, ki prav tako nastopa na tekmovanju.

Anglija zadnjo tekmo skupinskega dela Eura proti Sloveniji igra v torek ob 21. uri, zastavo Slovenije pred hišo na Škotskem pa lahko pričakujemo izobešeno že navsezgodaj.