Skrušenega Modrića razvedrile besede italijanskega novinarja #video

Kapetan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić je bil po koncu tekme neutolažljiv. Naziv igralca tekme in zavedanje, da je zabil edini gol za Hrvaško na tekmi z Italijo, sta bila slaba tolažba. Hrvat se zaveda, da remi z Italijo bržkone pomeni slovo Hrvaške z letošnjega evropskega prvenstva, s tem pa je konec tudi upanja, da bi Modrić z Ognjenimi kdaj osvojil trofejo na velikem tekmovanju.

Luka Modrić je z 38 leti in 289 dnevi postal najstarejši strelec na evropskih prvenstvih:

Kljub slabi voljo pa je eden od italijanskih novinarjev na novinarski konferenci vendarle našel besede, s katerimi je vsaj za trenutek razvedril hrvaško nogometno legendo, britanski BBC pa je objavo videa opremil z besedami: to je resnično prekrasen trenutek z novinarske konference.

"Luka, dober večer od italijanskega novinarja. Rad bi se vam zahvalil za vse, kar ste pokazali ne samo nocoj, ampak skozi celotno kariero. Znova ste z igrišča odšli kot vrhunski igralec. Zgrešili ste enajstmetrovko, a takoj zatem zadeli. Upam, da se nikoli ne upokojite, ker ste eden najboljših igralcev, ki sem jih kadarkoli komentiral," mu je polaskal Italijan.

