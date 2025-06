Boj za prestiž, ki to že dolgo ni več

Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek na prvi tekmi finala košarkarske lige OTP banka po dramatični končnici s 75:73 ugnali Krko in dosegli prvo zmago v finalni seriji, ki se bo v pospešenem ritmu nadaljevala že v četrtek.

Pogled na tribuno dvorane Leona Štuklja v Novem mestu, kjer se je zbralo le okoli štiristo ljudi, je realen odraz tega, kakšno je trenutno zanimanje za slovensko košarkarsko državno prvenstvo. Podobno lahko rečemo za organizatorje tekmovanja, ki so finalno serijo, ki je včasih veljala za enega izmed vrhuncev sezone, zgostili v le nekaj dni. Na račun tega bo Krka v manj kot tednu dni odigrala štiri tekme, nikakor pa se ob tem ne da izogniti občutku, da je finale nekdaj prestižnega tekmovanja za večino prej nujno zlo kot kaj drugega.

A za majhen obliž na sicer krvaveče rane slovenske klubske košarke je v torek na parketu poskrbela predstava obeh ekip, ki sicer nista postregli s košarko najvišje kakovosti, kljub temu pa v igri ni manjkalo borbenosti in napetosti vse do zadnjih trenutkov. Na koncu je bila po loteriji prostih metov in nekaterih boljših odločitev za korak boljša Cedevita Olimpija, ki tako na prvi tekmi ni dopustila presenečenja ob pohodu proti 22. naslovu prvaka.

V Novem mestu se je zbralo približno 400 ljudi. Foto: Aleš Fevžer

Adžić: Prve tekme v takšnih serijah so vedno težke

Ekipo je ob kazni Zvezdanu Mitroviću z roba parketa vodil pomočnik Đorđe Adžić. "Mislim, da sta obe ekipi dokazali, da sta zasluženo v finalu. Nihče od nas ni pričakoval, da bo tekma lahka ali da bomo zmagali z lahkoto, čeprav smo v tem finalu veliki favoriti. Čestitke Krki za prikazano in to, kako so se prilagodili na našo igro. Prve tekme v takšnih serijah so vedno težke, vsak preizkuša določene zadeve. Upam, da bo druga tekma pokazala našo pravo kakovost in da se bomo v tem enem dnevu regenerirali," je po koncu dejal Adžić.

Olimpija sicer v finalu nastopa brez Andrije Stipanovića, D. J. Stewarta in tudi poškodovanega Devina Robinsona, njihova odsotnost pa se je poznala predvsem v prvem polčasu. "Veliko težav nam je povzročalo Krkino prevzemanje v obrambi, na to nismo imeli odgovora. Za nas je bolj pomembno, da iz takšnih situacij vsaj pridemo do meta in potem morda do druge priložnosti za koš, ne pa da izgubljamo žoge, s katerimi potem pridejo oni do hitre tranzicije in priložnosti za hiter napad. Hkrati smo imeli težave z njihovim skokom v napadu, sploh v prvem polčasu, v drugem smo to nekoliko popravili," je dodal Adžić.

Olimpija je bila v zaključku tekme spretnejša. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljanska zasedba je sicer v zadnjih trenutkih zaradi slabega izvajanja prostih metov skoraj zapravila zmago. Dva je zapravil Jaka Blažič, enega pa nato še Gregor Glas. "Ti prosti meti so del tekme, v tem trenutku, po vsem, kar se je zgodilo v tej sezoni, bi bilo kritizirati igralce zaradi tega povsem zgrešeno. Seveda je to stvar koncentracije, a za košarkarji je res naporna sezona, tekma je bila fizična, želeli bi si, da bi bili bolj natančni, ne le pri metu, temveč tudi pri branju igre," je povedal Adžić.

Jakara kljub porazu zadovoljen

Na drugi strani kljub porazu dogajanja niso pretirano objokovali pri Krki. "Čestitke Olimpiji za zasluženo zmago. Na koncu je bila tekma napeta, a smo si v zadnji četrtini privoščili preveč napak, preveč je bilo napadov, v katerih nismo prišli niti do meta. Na koncu smo lovili, prišli do možnosti, da na koncu celo izenačimo. Igralcem nimam česa zameriti, dobro so se držali navodil, a na našo žalost je kakovost zagotovo na njihovi strani. Olimpija je vso sezono navajena igrati proti kvalitetnejšim nasprotnikom, mi smo imeli na drugi strani težave pri prenosu žoge, izgubili smo nekaj res neumnih žog. To se nam proti Olimpiji dogaja konstantno, tako da upam, da bomo že na naslednji tekmi to lažje dojeli in se prilagodili," je po koncu dejal trener Dejan Jakara.

Ta je pogrešal prvega organizatorja igre Taylerja Personsa, ki je soigralce bučno spodbujal z roba parketa, na parketu pa ga je v bolj opazni vlogi kot sicer zamenjal Niko Bačvić. "Niko je bil tri mesece zunaj pogona, fizično ni najbolj pripravljen, še vedno ga muči poškodba. Tudi ko na položaju organizatorja igre igra Špan, je obramba res agresivna in na ta način se izgublja energija, ki je potem zmanjka pri metih. Tudi Tibor je imel določene težave, bil je bolan, ne glede na vse pa je bil rezultat na koncu povsem soliden," je dejal Jakara, ki upa, da bo Persons pripravljen že za četrtkovo srečanje.

"Taktično takšen ritem tekem ni prenaporen, kar zadeva fizično pripravo, pa je zgodba drugačna," pravi Jakara. Foto: Aleš Fevžer

"Če kdo, bo on. Ne vem, koliko časa bo potreboval, a če pri kom res ni vprašljiva želja po igranju, je to on. Mogoče kratka anekdota o tem, koliko si želi igrati. Med sezono si je tako močno zvil koleno, da smo mislili, da je končal sezono, pa je hotel igrati proti zadnji ekipi lige, tako da če bo začutil, da lahko igra, mislim, da tu ni vprašajev," je še povedal Jakara, ki ga že v četrtek z igralci čaka pot v Ljubljano.

"Taktično takšen ritem tekem ni prenaporen, kar zadeva fizično pripravo, pa je zgodba drugačna. Mi bi zagotovo potrebovali še kakšen dan več počitka med tekmami, sploh na zunanjih položajih, kjer je pritisk največji. Upam, da bodo v četrtek vsaj glave sveže, dokazali smo, da lahko igramo, a gremo po presenečenje," je dodal.

Pri Olimpiji nervoza, Krki zmanjkalo sreče

Pri Cedeviti Olimpiji je več minut kot sicer med sezono dobil Gregor Glas, ki je bil na koncu s 13 točkami skupaj z Aleksejem Nikolićem prvi strelec svoje ekipe. "Pričakovali smo težko tekmo, tudi sami smo nekoliko nervozno vstopili v tekmo in naredili preveč napak. Krka je bila v dobrem ritmu, zadevali so mete, do katerih smo jim dovolili, da pridejo, in si s tem na koncu tudi nakopali težave. Tega si na drugi tekmi ne smemo dovoliti, moramo biti od prvega trenutka bolj agresivni in upam, da naslednje tekme ne bodo tako na nož do konca. Obe ekipi sta na določene trenutke delali preveč napak, takrat so se ustvarjale miniserije. To moramo do četrtka popraviti in biti konstantno dobri v obrambi ter bolj sproščeni v napadu," je povedal Glas.

Gregor Glas je dosegel 13 točk. Foto: Aleš Fevžer

Pri Krki pa je strelsko prav tako s 13 točkami prednjačil Robert Jurković. "Borili smo se vseh 40 minut, na koncu nam je zmanjkalo tudi malce sreče, sploh pri mojem drugem prostem metu, ki sem ga želel zgrešiti, pa je našel pot do koša, pa na koncu, ko se je žoga po zgrešenem prostem metu odbila v roke Blažiča. Težko še kaj dodam, že v četrtek bomo skušali biti boljši, mogoče bo tudi sreča na naši strani in nam bo uspelo," je dejal Jurković.

"Mislim, da so bile največje težave naše izgubljene žoge, to moramo popraviti. Vsekakor se je poznalo, da ni bilo Personsa, ki je eden boljših v tej ekipi, a mislim, da so ostali naredili korak naprej, da smo pokazali, kaj znamo," je dodal.

