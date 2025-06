Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvi finalni tekmi lige OTP banka v dvorani Leon Štukelj v Novem mestu premagali Krko (75:73) in prišli do prve zmage. Tista ekipa, ki bo prva prišla do treh zmag, bo osvojila naslov državnega prvaka. Novomeščani nanj čakajo že vse od leta 2014, Ljubljančani, ki so v tej sezoni premagali Krko na vseh petih medsebojnih tekmah, pa lovijo 22. zvezdico. Druga tekma bo v četrtek ob 20. uri v Stožicah.

Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili prvo tekmo finala lige OTP banka. V Novem mestu so premagali Krko s 75:73. Za 22. naslov v zgodovini kluba oziroma petega zapored potrebujejo še dve zmagi. Krka v finalu državnega prvenstva nastopa prvič po štirih letih in se poteguje za osmi naslov državnega prvaka. Zadnjega je osvojila 2014.

Kapetan zmajev Jaka Blažič je v prvem polčasu dosegel 10 točk, v drugem pa je dodal le eno. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančani so še petič v vseh tekmovanjih v tej sezoni premagali Novomeščane in so korak bližje trinajsti zaporedni lovoriki pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. V finalih so neporaženi že od 2020.

Krka : Cedevita Olimpija 73:75 (23:26, 38:45, 57:57) Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 400, sodniki: Pukl (Limbuš), Majkić (Hrastnik), Oprčkal (Vojnik).



Krka: Robinson 10 (3:3), Bačvić 8 (2:4), Jurković 13 (6:6), Špan 11, Cerkvenik 11 (4:4), Skeens 6 (2:4), Smrekar 4 (1:2), Klobučar 8, Čebašek 2.

Cedevita Olimpija: Radović 7, Nikolić 13, Glas 13 (1:2), Lemar 9 (6:7), Blažič 11 (2:6), Beringer 10 (2:2), Tasić 8, Daneu 4 (4:4). Prosti meti: Krka 18:23, Cedevita Olimpija 15:21.

Met za tri točke: Krka 11:26 (Špan 3, Klobučar 2, Bačvić 2, Jurković, Cerkvenik, Smrekar, Robinson), Cedevita Olimpija 10:30 (Nikolić 3, Blažič 3, Glas 2, Radović, Lemar).

Osebne napake: Krka 20, Cedevita Olimpija 27.

Pet osebnih: /.

Ekipi sta sicer nastopili v nekoliko spremenjenih postavah, pri gostih sta manjkala Devin Robinson in DJ Stewart, pri domačih Tayler Persons, vseeno pa so gledalci videli zanimivo in napeto tekmo vse do konca.

Cedevita Olimpija je še petič zapored v tej sezoni premagala Novomeščane. Tekmi v ligi Aba sta bili tesni, medtem ko je bila razlika v superpokalu in pokalu precej višja. Na uvodni tekmi finala so zmaji zmagali za dve točki. Foto: Aleš Fevžer

Nobena ekipa si ni priigrala več kot sedem točk naskoka, ključno pa je bilo obdobje sredi zadnje četrtine, ko sta Aleksej Nikolić z dvema trojkama in Rok Radović s petimi točkami naredila razliko 71:64.

Krka se je v zaključku dvoboja znova približala, imela možnost vsaj za izenačenje, na koncu pa je Cedevita Olimpija kljub slabemu izvajanju prostih metov v končnici prišla do zmage.

Pri domačih je Robert Jurković ob stoodstotnem metu dosegel 13 točk (4 skoke), enajst točk sta dodala Jan Špan (trojke 1:4, 5 izgubljenih žog) ter Miha Cerkvenik (7 skokov), deset pa Kendall Robinson (8 skokov).

V vrstah gostov sta po 13 točk zbrala Aleksej Nikolić (trojke 3:8, 4 podaje) in Gregor Glas (trojke 2:7, 4 skoke), 11 jih je vknjižil Jure Blažič (5 skokov, 3 podaje), 10 pa Joan Beringer (5 skokov).

Ljubljančani so na prvi tekmi upravičili vlogo favorita. Foto: Aleš Fevžer

Favorit je Cedevita Olimpija, ki je v zadnjih štirih sezonah osvojila vse domače lovorike. Tudi v tej sezoni je že dvignila superpokal na začetku sezone in februarja pokal Spar. Nazadnje je v finalu tekmovanj pod okriljem KZS izgubila leta 2020 tik pred izbruhom pandemije.

Krka je zadnjo lovoriko v klubske vitrine dodala 2021, ko je bila najboljša v pokalu Spar. Z Ljubljančani je doslej desetkrat igrala v finalu DP in šestkrat zmagala.

Druga tekma finala bo v četrtek ob 20. uri v Stožicah, tretja, na kateri je lahko že okronan prvak, pa v soboto, 7. junija v Novem mestu.