Spektakularen slovenski uvod

Današnja etapa bo kolesarje iz Pirana popeljala prek Črnega Kala do Postojne. Od tam bo cesta zavila proti Vrhniki, v času prometne konice, na kar so posebej opozorili organizatorji dirke, pa bo karavana dobrih 30 kilometrov pred ciljem zavila v Ljubljano ter se nato podala proti Škofljici.

Tam je po povsem ravninskih zadnjih 55 kilometrih pričakovati sprint glavnine. Med favoriti sta večkratna etapna zmagovalca slovenske pentlje, Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) in Nemec Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Ekipa emiratov stavi na Kolumbijca Juana Sebastiana Molana, medtem ko močna zasedba Lidl-Trek upe polaga v mladega Nemca Tima Torna Teutenberga.

Od 17 Slovencev trije prihajajo iz ekip svetovne serije. Luka Mezgec bo pomagal Groenewegnu v sprinterskem vlaku, mlada Slovenca Žak Eržen in Jakob Omrzel pa sta del ekipe Bahrain-Victoriousa.

Preostali slovenski kolesarji so razporejeni v treh zasedbah slovenskih kontinentalnih ekip. To so Adria Mobil, Factor Racing in Pogi Team Gusto Ljubljana.

Slovenska pentlja bo trajala vse do nedelje, kraljevska bo sobotna etapa na Golte, premiki v skupnem seštevku pa bodo mogoči tudi zadnji dan s ciljem v Novem mestu.

Današnja etapa se bo začela ob 11.45, v cilju v Škofljici pa najboljše pričakujejo okoli 16. ure.