Žiga Lin Hočevar poskrbel za slovensko uvrstitev dneva

Zadnji dan tekmovanj na tretji postaji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se kajakaši merijo v krosu. Na dopoldanskem kronometru se Slovenci niso posebej izkazali, štirje, Eva Alina Hočevar, Naja Pinterič, Žiga Lin Hočevar in Tine Kancler so se uvrstili v izločilne boje, a nihče ni bil med najhitrejšimi.

Žiga Lin Hočevar je dosegel 12., Tine Kancler 18. čas, izpadel pa je Vid Kuder Marušič, uvrstil se je 36. mesto.

Pri moških je zmagal Belgijec Gabriel De Coster, 37 stotink sekunde je zaostal Čeh Jakub Krejči, 74 stotink pa Francoz Mathurin Madore. Hočevar je zaostal dve sekundi in 9 stotink, Kancler dve sekundi in 30 stotink, Kuder Marušič pa pet sekund in 36 stotink.

Eva Alina Hočevar je z 20. mestom poskrbela za najboljši ženski slovenski rezultat. Foto: Nina Jelenc

Eva Alina Hočevar, tretja v tej disciplini na prvi tekmi pokala v Seu d'Urgellu, je zabeležila 20., Naja Pinterič. pa 25. čas. Razočarala je Ajda Novak, ki je na prejšnji tekmi v Pauju v izločilnih bojih zasedla drugo mesto, tokrat pa je ostala brez njih, obstala je na 33. mestu, skupinski del tekmovanja je zgrešila za mesto oziroma osem desetink.

Najhitrejša je bila avstralska zvezdnica Jessica Fox, sekundo in 12 stotink je za njo za ostala vodilna v svetovnem pokalu Francozinja Camille Prigent, z zaostankom sekunde in treh desetink je bila tretja Slovakinja Sona Stanovska. Eva Alina Hočevar je zaostala štiri sekunde in 51 stotink, Naja Pintarič šest sekund in 14 stotink, Novak pa devet sekund in dve stotinki.