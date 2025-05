Mlinarjeve ročno izdelane torte so zdaj na voljo v Sloveniji

Mlinar, znan po svojem mojstrskem pristopu k izdelavi tort, zdaj prinaša svoje ročno izdelane slaščice na slovenski trg. S skrbno izbranimi sestavinami, ljubeznijo do tradicije in predanostjo vsakemu detajlu so Mlinarjeve torte na voljo prek nove spletne trgovine in v poslovalnicah po vsej Sloveniji. Mlinarjeve torte so sladki trenutki za vsako priložnost.

Torte, ki vsak trenutek spremenijo v nepozabno praznovanje

Vsako praznovanje, ne glede na to, ali je veliko ali majhno, nosi svoj poseben čar. Če praznujete birmo, rojstni dan, obletnico ali se preprosto želite posladkati po kosilu, veste, da nobena priložnost ni popolna brez torte. Toda ob vseh obveznostih organizacije, od izbire lokacije, do urejanja prostora in povabila gostov, peka torte pogosto ostane v ozadju. A vsi vemo, da je ravno ta krona vsakega praznovanja.

Na srečo ima Mlinar popolno rešitev. Ročno izdelane torte iz naše slaščičarne nastajajo izpod rok strokovne ekipe, ki z ljubeznijo oblikuje vsak sloj, okras in okus. Ne glede na to, ali praznujete doma, v restavraciji ali načrtujete večje slavje, so Mlinarjeve torte popoln zaključni dodatek, ki vsako praznovanje naredi nepozabno. Od 12. maja do 8. junija lahko izkoristite 15-odstotni popust na vse Mlinarjeve torte, ki so na voljo v fizičnih poslovalnicah in prek spletne trgovine. Vsak trenutek je vreden praznovanja, z Mlinarjevimi tortami pa postane nepozaben.

Ko posebni trenutki zahtevajo posebne okuse

Za vsako Mlinarjevo ročno izdelano torto se skriva niz impresivnih številk: mesečno se porabi približno pet tisoč kilogramov biskvitne mase, 1.500 kilogramov vrhunske belgijske čokolade in več kot štiri tisoč litrov smetane za stepanje. V proizvodnji vsak dan, v treh izmenah, dela 25 predanih zaposlenih, vsak posvečen svojemu delu procesa. Proizvodnja je razdeljena na tri ključne faze: priprava popolnih biskvitov, natančno polnjenje in oblikovanje končnega videza, ki vsako torto spremeni v pravo umetniško delo.

Sezona jagod traja kratek čas, a pusti nepozaben pečat, še posebej ko gre za eno najbolj pričakovanih spomladanskih slaščic iz Mlinarjeve ponudbe. Letošnja sezonska zvezda je Jagodna torta, ki predstavlja eleganten spoj krhkega testa, zračne vaniljeve kreme in sočnega rumenega biskvita, bogato prekrita s plastjo svežih jagod. S svojim okusom osvoji in vsako leto znova vzbudi evforijo med ljubitelji. Na voljo je do konca junija in upravičeno nosi naziv spomladanskega favorita, zato je zdaj popoln trenutek za uživanje v njenem sezonskem šarmu.

Foto: Mlinar

Za vse ljubitelje pistacije ima Mlinar v svoji ponudbi torto, ki navduši že ob prvem grižljaju. Pistacijeva torta združuje čokoladni biskvit z ganachejem iz bele belgijske čokolade in pistacijeve paste, ki prinaša nežno sladkost. Druga plast je temni čokoladni ganache, ki dodaja globino okusu in ustvarja ravnovesje med bogastvom čokolade ter prefinjenim okusom pistacije. Torta je idealna za praznovanje rojstnih dni, obletnic ali večerje, ki zahtevajo poseben "vau" učinek.

Foto: Mlinar

Mlinarjeva sladka priporočila za vsako priložnost

Za družinska praznovanja, kot so sveta obhajila, birme ali kosila v krogu družine, je elegantna Torta Choco Noisette že vrsto let med najbolj iskanimi. Ker je slojevita, kremasta in bogata z okusom, je idealna izbira, kadar želite torto, ki navduši s svojo podobo in osvoji s svojim okusom.

Za bolj sproščena praznovanja, kot so rojstnodnevne večerje ali slavje ob diplomi, je Cheesecake nepogrešljiva izbira. Okus je kremast, bogat in preprosto takšen, da ga ni težko vzljubiti.

Foto: Mlinar

Če ste razpoloženi za nekaj drugačnega in igrivega, je tu Torta Čoko-banana, ki združuje sočne plasti in sadno svežino v neustavljivo kombinacijo. Za ljubitelje sadnih sladic z dotikom elegance je tu Tart z malinami in belo čokolado, ki ponuja lahkoten in osvežujoč zaključek vsakega obroka. Pravim gurmanom pa Mlinar ponuja Tart s čokolado in lešniki, ki bo ob kavi po kosilu ali večerji zaokrožil vsak trenutek z eleganco in bogastvom okusov.

Foto: Mlinar

Ni nujno, da so vsa praznovanja velika, da bi bila posebna. Včasih so to drobni trenutki v družbi najdražjih ob dobrem filmu, družabnih igrah ali tihi glasbi v ozadju. Za takšne trenutke, ko je dovolj le majhna mera sladkega zadovoljstva, so idealna izbira Mlinarjeve mini torte, in to po znižani ceni od 10,20 evra: Mini Nutissima, Mini Jaffa in Mini čokoladna torta. Čeprav so manjše različice tort, so polne značaja in okusa, prav takšne kot večeri, ki jih popestrijo.

Če pa želite presenetiti ljubljeno osebo z večerjo doma, je Arašidova torta popolna pika na i. Združuje sladko in slano, hrustljavo in kremasto, kar jo naredi idealno sladico za posebne trenutke: tiste, ki jih ni lahko pozabiti.

Foto: Mlinar

Ne glede na priložnost Mlinarjeve torte prinašajo sladke trenutke, ki ostanejo v spominu. Ročno izdelane, s skrbno izbranimi sestavinami in brez kompromisov pri kakovosti so popolna izbira za vse, ki želijo uživati v popolnosti. Tortno ustvarjanje prepustite Mlinarju, vi pa se posvetite oblikovanju nepozabnih spominov.

Naročnik oglasnega sporočila je MLINAR.