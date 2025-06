Pristne vinske zgodbe med briškimi griči: vrača se DOK Brda 2025!

Med s soncem obsijanimi griči, kjer veter šepeta zgodbe starih brajd, se vsako leto zgodi nekaj posebnega – vikend, ko vinarji odprejo vrata svojih posesti in kmetij in ko Brda zaživijo v vsej svoji lepoti. Tudi letos ne bo nič drugače: 14. in 15. junija se bomo znova srečali na Dnevih odprtih kleti – DOK Brda 2025 – na prazniku okusov, druženja, čudovitih kulis in nepozabnih trenutkov, ki jih bomo znova ustvarjali skupaj.

Kaj je DOK Brda?

DOK Brda – Dnevi odprtih kleti je edinstven dvodnevni vinski dogodek v Goriških Brdih, kjer vinarji odprejo svoja vrata, obiskovalci pa se podajo na sproščeno vinsko pustolovščino od kleti do kleti. Gostje lahko okušajo vrhunska briška vina, spoznavajo zgodbe vinarjev in uživajo v čudoviti naravi, kjer se griči nežno prelivajo v nebo. Dogodek temelji na pristnem stiku, družabnosti, lokalni kulinariki in ljubezni do vina – vse skupaj je prežeto s toplino briške gostoljubnosti.

Foto: Damijan Simčič

Pristne vinske zgodbe med briškimi griči

14. in 15. junija 2025 vas na DOK Brda 2025 čaka čaroben vikend, poln okusov, pogovorov in nasmehov – v objemu narave in v okolju, kjer vino ni le pijača, pač pa način življenja. Vsak vinar gostom pripravi svojo inovativno predstavitev. Na večini točk pa je na voljo tudi kaj za pod zob.

Letos bodo obiskovalci lahko raziskovali 35 vinskih kleti , okušali vrhunska vina in odkrivali skrite kotičke ene najlepših vinorodnih regij v Evropi.

Novost 2025: darilni bon

A DOK Brda tokrat ne bo razveselil le z degustacijami, pač pa tudi z darilom. Ob nakupu vstopnice bodo obiskovalci prejeli tudi darilni bon v vrednosti desetih evrov, ki ga bodo lahko unovčili pri enem od sodelujočih vinarjev za nakup vina. Še en razlog več, da košček Brd odnesejo tudi domov!

Foto: Damijan Simčič

Kako do nepozabnega briškega vikenda? Vstopnice so že na voljo v spletni trgovini Kontrabant . Nakup v predprodaji omogoča nižjo ceno do 31. maja 2025. Vsaka vstopnica vključuje: vinski kozarec,

vrečko za kozarec,

zapestnico,

darilni bon v vrednosti desetih evrov. Pri vsakem vinarju obiskovalce čakajo najmanj štiri degustacije. Na voljo bodo tako osvežujoča bela vina, kot je famozna rebula, pa tudi bogata rdeča. Dogodek je prijazen tudi tistim, ki vina ne pijejo, saj v ospredju ostajata pristno druženje in doživetje briške pokrajine. Predprodajne cene vstopnic: DOK vikend: 45 evrov

DOK vikend + bus: 55 evrov

DOK nedelja: 40 evrov

DOK nedelja + bus: 45 evrov Namig: Ne odlašajte predolgo z nakupom vstopnic, ki vključujejo tudi avtobus, saj te vsako leto poidejo v izredno kratkem času.

Fotogalerija 1 / 23 / 23

Kje in kako na vikend dogajanja?

Dogajanje se 14. in 15. junija začne na gradu Dobrovo, kjer lahko obiskovalci od 9. ure dalje prevzamejo zapestnico, vrečko in kozarec za degustacijo. Vinarji svoja vrata odpirajo med 11. in 19. uro v soboto in med 11. in 17. uro v nedeljo.

Vinarje obiskovalci obiskujejo samostojno ali z brezplačnimi krožnimi avtobusnimi prevozi, ki bodo vozili po označenih točkah in tam pobirali na približno eno uro. Zemljevid bo na voljo na vikend dogodka.

Brda čakajo nate!

Naj vas očarajo nepozabni razgledi, vrhunska vina in gostoljubnost briških vinarjev. DOK Brda 2025 – vikend, ki ga boste odnesli s seboj v srcih (in v vinskih steklenicah).

Fotogalerija 1 / 38 / 38

Pripravil: Luca Stančič Kodarin (Ekipa Kontrabánt)

Foto: Damijan Simčič