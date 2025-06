ChatGPT razkriva vodilne kriptovalute v četrtem četrtletju

ChatGPT je razkril presenetljivo napoved glede vodilnih kriptovalut ob koncu leta. Med predvidenimi najboljšimi izvajalci presenetljivo manjkajo znana imena, kot sta XRP in Cardano. Ta nepričakovani preobrat odpira vprašanja o tem, katere digitalne valute bodo prevladale na trgu. Odkrijte, kateri kriptožetoni bodo stopili v ospredje in kaj to pomeni za vlagatelje v prihodnje.

Napoved cene za XYZVerse ($XYZ): je mogoče povečanje vrednosti za 30-krat?

XYZVerse je vstopil na trg meme kovancev v času, ko tokeni, ki jih poganja skupnost, še vedno prevladujejo v špekulativnem trgovanju. Povečanje priljubljenosti meme kovancev, kot so PEPE, Dogwifhat in Bonk, dokazuje, da lahko močna blagovna znamka, viralni marketing in angažiranost skupnosti privedejo do ogromnih dobičkov.

Širši trgovalni sentiment prav tako igra ključno vlogo pri potencialu XYZVerse. Ker se bliža sezona altcoinov, meme kovanci z nižjo tržno kapitalizacijo doživljajo povečano zanimanje vlagateljev. Glede na to, da je XYZVerse še vedno v predprodaji, bi lahko izkoristil to valovanje, če si zagotovi strateške vključitve na borzah in ohrani navdušenje skupnosti po lansiranju.

Ključne prednosti XYZVerse na trenutnem trgu:

močna blagovna znamka s partnerstvi v športu in med vplivneži, ki povečuje svojo privlačnost,

deflacijski mehanizmi (17,13 odstotka), ki zmanjšujejo pritisk na ponudbo,

dodelitev likvidnosti (15 odstotkov) za podporo stabilnosti po lansiranju,

spodbude za skupnost (deset odstotkov), ki spodbujajo angažiranost in dolgoročno ohranjanje žetonov.

Napoved cene za $XYZ:

trenutna cena predprodaje: 0,003333 dolarja,

predvidena ciljna cena po predprodaji: 0,10 dolarja (po ocenah projekta),

potencialni ATH (od eden do dva tedna po lansiranju): od 0,15 do 0,25 dolarja (če povpraševanje naraste in vključitve na borze spodbudijo FOMO),

dolgoročni potencial (od šest do 12 mesecev): od 0,20 do 0,40 dolarja (če projekt zagotovi glavna partnerstva in vključitve na borzah).

Realistična pričakovanja: ali bo XYZ dosegel 0,10 dolarja?

Tridesetkratni skok od predprodaje do 0,10 dolarja je mogoč, vendar je odvisen od naslednjih dejavnikov:

močne vključitve na borzah – če XYZVerse pristane na večjih platformah CEX , kot so KuCoin, OKX ali Binance, bi lahko njegova cena na dan lansiranja strmo zrasla,

vztrajne rasti skupnosti – meme kovanci potrebujejo viralni zagon, in če XYZVerse izpolni svoja partnerstva z vplivneži v športu, bi lahko spodbudil množično angažiranost na družbenih omrežjih,

tržnih pogojev – če bo vrednost bitcoina in altcoinov rastla še naprej, lahko špekulativna sredstva, kot je XYZVerse, izkoristijo ugodne pogoje.

Je mogoče, da bi vrednost $XYZ narasla za tri tisoč odstotkov?

XYZVerse ima vse sestavine za močan zagon, vendar je dolgoročni uspeh odvisen od izvedbe. Če ekipa zagotovi močan marketing, visokoprofilne vključitve na borzah in pravo angažiranost skupnosti, bi lahko cilj +0,10 dolarja (kar predstavlja približno tritisočodstotno rast trenutne cene) postal dosegljiv.

Solana (SOL)

Foto: Vir: tradingview / LA KADJ

Solana (SOL) je v zadnjem času doživela opazne cenovne spremembe. V zadnjem tednu se je njena cena znižala za 11,88 odstotka, medtem ko je v zadnjem mesecu zabeležila rast v višini 4,56 odstotka. Vendar pa je v zadnjih šestih mesecih cena SOL padla za 33,95 odstotka. Ta mešanica kratkoročne rasti in dolgoročnega padca poudarja njeno volatilnost.

Trenutno se s SOL trguje med 145,84 dolarja in 174,58 dolarja. Desetdnevno enostavno drseče povprečje znaša 156,59 dolarja, kar je blizu stodnevnega povprečja 159,96 dolarja, kar nakazuje na relativno stabilen kratkoročni trend. Indeks relativne moči (RSI) znaša 45,35, kar pomeni, da trg ni niti prekupljen niti preprodan. MACD vrednost pri 0,1843 kaže na rahlo bikovski moment.

Če bo SOL v prihodnje presegel najbližjo odporno točko pri 191,40 dolarja, bi lahko ciljal na drugo odporno raven pri 220,14 dolarja, kar bi pomenilo približno 26-odstotno rast. Na drugi strani pa, če pade pod najbližjo podporo pri 133,92 dolarja, je naslednja pomembna podporna raven pri 105,18 dolarja, kar bi pomenilo približno 23-odstoten padec. Te ravni predstavljajo ključne točke za morebitna gibanja cene.

Monero (XMR)

Foto: Vir: tradingview / LA KADJ

Monero (XMR) je v zadnjih mesecih doživel precejšnja cenovna gibanja. V zadnjih šestih mesecih je njegova vrednost zrasla za skoraj 70 odstotkov, kar kaže na močno rast kriptovalute. Pozitiven trend se je nadaljeval tudi v zadnjem mesecu z več kot 23-odstotno rastjo. Vendar pa se je v zadnjem tednu zgodil obrat, saj je cena padla za približno 17 odstotkov, kar poudarja volatilnost trga.

Trenutno se z Monero trguje med 300,76 dolarja in 408,22 dolarja. Najbližja odporna raven se nahaja pri 468 dolarjev, ob njenem preboju pa bi lahko cena dosegla drugo odporno točko pri 576 dolarjev. Na spodnji strani je najbližja podporna raven pri 253,52 dolarja, sekundarna podpora pa pri 146,06 dolarja. Te ravni so ključne, saj nakazujejo mogoče točke, kjer bi se gibanje cene lahko ustavilo ali obrnilo.

Tehnični indikatorji ponujajo dodatne vpoglede. Desetdnevno enostavno drseče povprečje znaša 344,74 dolarja, kar je nekoliko nad stodnevnim povprečjem 332,67 dolarja, kar kaže na nedavni bikovski moment. Indeks relativne moči (RSI) je pri 65,39 in se približuje območju prekupljenosti, kar lahko pomeni, da je sredstvo precenjeno. Stohastični oscilator je pri 75,68, prav tako blizu območja prekupljenosti. Poleg tega je MACD pozitiven in znaša 4,9777, kar odraža trenutno pozitivno razpoloženje na trgu.

Render (RENDER)

Foto: Vir: tradingview / LA KADJ

Render (RENDER) je v zadnjem času doživel občuten padec cene. V preteklem tednu je cena padla za 20,22 odstotka, v zadnjem mesecu za 21,24 odstotka, v zadnjih šestih mesecih pa se je znižala kar za 57,37 odstotka. Trenutno se RENDER giblje v cenovnem razponu med 3,39 dolarja in 4,72 dolarja.

Tehnični kazalniki nakazujejo, da bi lahko bil RENDER trenutno podcenjen. Indeks relativne moči (RSI) znaša 40,77, stohastični oscilator pa je pri 3,345 – oba podatka nakazujeta možnost odbitka. Vendar pa enostavna drseča povprečja (SMA) kažejo na medvedji trend: desetdnevni SMA znaša 3,87 dolarja, kar je pod stodnevnim SMA pri 4,00 dolarja. Tudi MACD je negativen pri –0,0111, kar odraža padajoči moment.

Če se padec nadaljuje, bi lahko cena testirala najbližjo podporo pri 2,84 dolarja, kar bi pomenilo približno 29-odstoten padec glede na trenutno ceno. Če pa se zgodi obrat navzgor, bi lahko cena dosegla najbližjo odporno raven pri 5,52 dolarja, kar bi pomenilo potencialno rast za približno 38 odstotkov. Druga raven podpore je pri 1,50 dolarja, medtem ko je druga odporna točka pri 6,86 dolarja – to pomeni mogoče gibanje v obe smeri za več kot 60 odstotkov oziroma 70 odstotkov. Trgovci te ravni pozorno spremljajo kot morebitne točke za preobrat trenda.

Kaspa (KAS)

Foto: Vir: tradingview / LA KADJ

Kaspa (KAS) je v zadnjem obdobju doživela občuten padec. V preteklem tednu je izgubila skoraj 20 odstotkov, v zadnjem mesecu pa več kot 16 odstotkov. Če pogledamo še širše, je KAS v zadnjih šestih mesecih izgubila skoraj 46 odstotkov svoje vrednosti. Trenutno se kriptovaluta trguje med 0,08 dolarjev in 0,11 dolarja, medtem ko na volatilnem trgu išče svojo smer.

Tehnični kazalniki dajejo mešane signale. Tako desetdnevno kot stodnevno enostavno drseče povprečje (SMA) znašata 0,09 dolarja, kar nakazuje na fazo konsolidacije. RSI (indeks relativne moči) je pri 46,73 in kaže na nevtralno stanje, medtem ko je stohastični oscilator pri 21,27, kar se približuje območju preprodanosti – to bi lahko pomenilo bližajoči se odbitek. MACD je rahlo pozitiven, kar lahko nakazuje na začetke bikovskega momenta.

Najbližja odporna raven je pri 0,12 dolarja – njen preboj bi lahko potisnil ceno proti 0,15 dolarja, kar predstavlja potencialen dobiček. Po drugi strani pa bi padec pod podporo pri 0,06 dolarja lahko sprožil nadaljnji padec proti 0,03 dolarja. Ta mogoča gibanja pomenijo občutne odstotne spremembe, zato je spremljanje ključnih ravni ključno za predvidevanje naslednjih premikov KAS.

Čeprav SOL, XMR, RENDER in KAS kažejo potencial, izstopa XYZVerse (XYZ), ki združuje športne navdušence v skupnost, ki temelji na memih in je usmerjena k velikanski rasti. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

