Googlova ekipa za analize potencialnih groženj je v najbolj uporabljanem spletnem brskalniku Chrome in njegovih izvedenkah, kot so brskalniki Edge, Brave in Vivaldi, odkrila resno varnostno luknjo, ki bi morebitnim napadalcem omogočila oddaljen dostop do računalnika. Ranljivost zakrpa posodobitev brskalnika Chrome in drugih, ki temeljijo na njegovem "motorju" Chromium, na najnovejšo različico.