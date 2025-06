Po škandalu na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, kjer so gostitelje dobili pri manipulaciji s skakalnimi dresi, se je v zadnjem obdobju veliko govorilo, kakšne bodo nadaljnje smernice pri nadzoru opreme, kazni za tiste, ki bodo prestopili mejo ... Mednarodna smučarska zveza FIS se je odločila, da bo po novem podeljevala rumene in rdeče kartone, na skakalnici bosta prisotna dva inšpektorja.

V torek so imeli na FIS izredni sestanek komisije za opremo, na kateri je norveško skakalno družino zastopal Tom Hilde. Za Dagbladet je povedal, da se je stanje z dresi po prvenstvu v Trondheimu le še poslabševalo in da so videli skakalne drese, kakršnih še nikoli niso.

Rumeni in rdeči kartoni – kazni bodo stroge

"Potrebujemo strožje nadzorne postopke in nadzorni organ, ki bo pravila uveljavljal odločneje. Nacija in javnost morajo vnovič dobiti zaupanje FIS," je za Dagbladet povedal Hilde.

Magnus Brevig (levo) je skupaj s sodelavci zakuhal škandal na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Foto: Reuters

Vzpostavljen bo zelo strog sistem sankcioniranja v primeru kršitev ali poskusov manipulacije z opremo. Uvedeni bodo rumeni in rdeči kartoni, izpostavlja nekdanji norveški skakalec.

"Če si diskvalificiran med tekmo, dobiš rumeni karton. To je opozorilo. Če si nato še enkrat diskvalificiran, prejmeš rdeči karton in moraš izpustiti en konec tedna tekem svetovnega pokala. Upamo, da bo to vse postavilo na pravo stran pravil," je izpostavil.

Po novem dva kontrolorja, epiloga za skakalne drese še ni

V začetku maja je v skakalni karavani presenetil odstop nadzornika opreme Christiana Kathola, ki se je pri svojem odstopu skliceval na osebne razloge. Njegov naslednik je postal Avstrijec Mathias Hafele, po novem pa so zaposlili še Jürgena Winklerja, ki bo imel glavno odgovornost v moški karavani svetovnega pokala.

Pravila se tako zaostrujejo, kar je dobrodošlo v luči pravičnejšega športa. Kakšen epilog bo imel škandal z dresi za norveško ekipo, za zdaj še ni znano, saj preiskava še vedno poteka.