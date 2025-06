Sprememba v skakalnem koledarju

Finski Lahti bi moral marca gostiti dve tekmi, individualno in ekipno, a je v programu zdaj prišlo do manjše spremembe. Skakalci bodo tekmovali na posamični preizkušnji, namesto ekipne pa jih čaka superekipna tekma v parih. To bo edina tovrstna tekma v duetih v sezoni svetovnega pokala 2025/26. Se bodo pa skakalci v parih merili že pred tem na olimpijskih igrah v Predazzu.

V ženskem koledarju pa je do manjše spremembe prišlo za tekmi v Falunu, kjer bodo skakalke najprej po načrtu tekmovale na normalni skakalnici, tekma na veliki skakalnici pa je zamaknjena za en dan.

Skakalke bodo sezono končale 28. marca 2026 s premierno tekmo na letalnici v Planici, skakalci pa dan pozneje. Foto: www.alesfevzer.com

Začetek v Lilleahmmerju, zaključek v Planici

Tako skakalci kot skakalke bodo sezono odprli 21. novembra v Lillehammerju, končali pa v Planici na Letalnici bratov Gorišek, kjer bodo dekleta na letalnici premierno tekmovala 28. marca 2026.