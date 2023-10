Ni mogel zadržati solza, prvič ga je gledala mama

Ne le dvakratni strelec Benjamin Šeško, njegov dvakratni "asistent" Andraž Šporar ali pa kapetan Jan Oblak, ki je dokazal, zakaj spada med najboljše vratarje na svetu. Veličastno zmago Slovenije nad Finsko (3:0), po kateri je preboj na Euro 2024 bližje kot kadarkoli prej, je zaznamoval še en Kekov junak. V njegovi fantastični prigodi izstopajo zadetek, solze in njegova mama. Dame in gospodje, besedo ima Erik Janža.

Položaj levega bočnega branilca predstavlja enega najbolj deficitarnih igralnih mest v nogometu. Ne le v Sloveniji, ampak tudi v svetu. Ni lahko najti vrhunskega nogometaša, zmožnega igrati dobro tako v obrambi kot tudi napadu. Sodeč po tem, kako se razpletajo kvalifikacije za Euro 2024, pa bi se lahko selektorju Matjažu Keku še kako posrečila poteza, da je na tako občutljiv položaj v ekipi postavil Erika Janžo. Nanj je čakal dolgo časa. Kdor čaka, pa pogosto tudi dočaka.

Erik Janža v obrambni vrsti tesno sodeluje s kapetanom Janom Oblakom in Jako Bijolom. V dvoboj s Finsko so vstopili zelo motivirani, zavedali so se ogromnega vložka srečanja. Foto: www.alesfevzer.com

Prekmurec šteje že 30 let in je to poletje, ko mu zdravje ni bilo kaj prida naklonjeno, že zakorakal v četrto desetletje. Mariborčan mu je vseeno ponudil priložnost in verjel, da bi lahko predstavljal dodano vrednost za ekipo. Proti Severni Irski (4:2), čeprav so točke ostale v Stožicah, se Janži ni izteklo po željah, bil je poln samokritike glede svoje predstave, a za medlost nastopa navedel tudi konkretne razloge. Takrat še ni bil povsem pripravljen, posledica hujše poškodbe kolena, zaradi katere je moral pod nož, ga je vrgla iz tekmovalnega ritma.

Zgodba, ki ponazarja krhko mejo med uspehom in trpljenjem

Zato je bil občutek zadovoljstva, ko je 14. oktobra 2023, skoraj devet let po tem, ko je debitiral za izbrano člansko vrsto (18. novembra 2014 proti Kolumbiji) in to ravno v Stožicah, postavil končni rezultat in se veselil prvega zadetka v državnem dresu, še toliko lepši in slajši. S tem pa se izjemna zgodba, ki ponazarja krhko mejo med uspehom in trpljenjem, še zdaleč ne konča.

Erik Janža je v slovenskem prvenstvu branil barve Mure, Domžal in Maribora, v tujini pa se je dokazoval na Češkem (Viktoria Plzen), Cipru (Pafos) in Hrvaškem (Osijek), od leta 2019 pa nastopa za poljski Gornik Zabrze, pri katerem si deli slačilnico tudi z legendarnim Nemcem poljskih korenin Lukasom Podolskim, in opravlja častno vlogo, saj so izkušenemu Slovencu zaupali kapetanski trak. Foto: www.alesfevzer.com

Erik Janža, izkušeni branilec iz Puževec, se je podpisal pod enega izmed vrhuncev večera. Ko je v sodnikovem podaljšku postavil končni rezultat 3:0 in popeljal Slovenijo do dragocene zmage, tako prepričljive in visoke, da si je Kekova četa zagotovila boljši izkupiček v medsebojnih srečanjih s Finsko, saj je pred štirimi meseci izgubila v Helsinkih (0:2), s čimer je ubila dve muhi na en mah, so po njegovem licu stekle solze. Solze sreče, vsega, kar je moral pretrpeti, da je lahko v soboto oblekel državni dres in pomagal Sloveniji do zlata vredne zmage nad Finsko.

"Ko sem dosegel zadetek, je bilo zelo čustveno. Nisem mogel zadržati solza. Za to se pač igra nogomet. Po težkem začetku sezone, po tem, ko sem opravil operacijo kolena, po dosti odrekanja, da sem se lahko vrnil v ta ritem, se je s tem golom in zmago vse skupaj poplačalo," je po eni najlepših slovenskih nogometnih zmag zadnjega desetletja priznal branilec Gornika iz Zabrzeja.

Razlika je bila kot dan in noč

Na Poljskem nastopa od leta 2019, a ni bil vedno prisoten v selektorjevih načrtih. Svoje je pridodala tudi smola z zdravjem, ki ga je večkrat oddaljila od slovenskega reprezentančnega tabora. Jesen 2023 pa bi lahko v tem pogledu predstavljala prelomnico. Zbral je šele četrti nastop za izbrano vrsto, a ga kronal s prvim zadetkom, najbolj pa je vesel, da se je znebil zdravstvenih težav, ki so mu grenile življenje in zavirale kariero. Zdaj bi se lahko ustalil v začetni enajsterici Slovenije in predstavljal njeno pomembno vrednost na levi strani igrišča. Na tisti, kjer igra najraje.

V sodnikovem podaljšku je popeljal Slovenijo do zelo pomembne zmage nad Finsko (3:0), s katero se je Kekova četa dodobra maščevala za junijski poraz v Helsinkih (0:2). Foto: www.alesfevzer.com

Če se je prejšnji mesec naposlušal kritik na račun nastopa proti Severni Irski, je s tistim, kar je pokazal proti Fincem, nakazal, česa vse je sposoben, ko je njegova raven pripravljenosti na višji ravni. Kot tudi tekmovalna forma. "Če primerjamo moj nastop proti Finski s tistim proti Severni Irski, je razlika velika kot dan in noč. Pred tekmo s Severno Irsko sem selektorju priznal, da fizično in psihično nisem na stotih odstotkih, a mi je vseeno dal priložnost. Proti Severnim Ircem nisem dobro odigral, a se trdo delo vedno poplača," je bil bistveno bolj zadovoljen z nastopom proti Finski, ki ga je kronal z nepozabnim zadetkom.

"Da pride mama na tekmo iz Murske Sobote, sam pa ..."

Da pa je bilo proslavljanje strelskega prvenca v državnem dresu še bolj čustveno, je poskrbel poseben obisk na tribunah. "Na njih je bila majhna skupina prijateljev in sorodnikov iz Prekmurja, med njimi pa tudi moja mama. Prvič si je ogledala mojo reprezentančno tekmo s tribun, sam pa sem dosegel svoj prvi zadetek. Šport piše fantastične zgodbe, ta je ena izmed njih. Da pride mama na tekmo iz Murske Sobote, sam pa dosežem prvi zadetek. To je res noro. Noro ..." ne skriva radosti in ponosa, da se je izkazal v tako dobri luči ravno na dvoboju, ki ga je v živo spremljala njegova mati, in pomagal reprezentanci do odmevne zmage, s katero se je še približala sanjskemu cilju, nastopu na Euru 2024.

Po zadetku so po njegovem licu stekle solze sreče. Foto: www.alesfevzer.com

"Videl sem, da je dolgi kot odprt. Ciljal sem tja, tja tudi udaril, žoga pa je hvala bogu končala v mreži," je po strelskem prvencu za Slovenijo dejal Erik Janža. Državni dres je oblekel šele četrtič v karieri.

"Bodimo realni. Pred tekmo bi podpisali tudi našo zmago z 1:0"

Njegov zadetek, dosežen po diagonalnem strelu, ki je bil tako natančen, da je bil finski kapetan Lukaš Hradecky nemočen, je v izdihljajih srečanja pahnil navijače v popoln delirij. Sloveniji je namreč omogočil boljše razmerje v medsebojnih srečanjih s Finsko. To pa bi prevesilo jeziček na tehtnici na stran Slovenije, če bi obe reprezentanci končali skupinski del z enakim številom točk. Tako imajo Slovenci pravzaprav pred Finci kar pet, ne pa zgolj štiri točke prednosti. Janža o pomembnosti njegovega zadetka v tej smeri med srečanjem ni razmišljal.

Veselje slovenskih nogometašev po zadetku Erika Janže pred skoraj 16 tisoč gledalci v Stožicah Foto: www.alesfevzer.com

"Na to nisem mislil, bil sem povsem osredotočen na moje naloge na igrišču. Verjetno so o tem bolj računali na klopi, a bodimo realni. Pred tekmo bi podpisali tudi našo zmago z 1:0," je dal vedeti, kako velik kamen se jim je odvalil od srca že zaradi tega, ker so tri zelo pomembne točke v soboto ostale doma.

Pohvalil je soigralce, zlasti izvedbo v prvem polčasu, v drugem pa izpostavil kapetana Jana Oblaka, ki se je odlično odzval ob najlepših priložnostih Fincev. "Z odločnostjo, borbenostjo in karakterjem smo tekmo mirno pripeljali do konca in zmagali," je naštel vrline, katere od njih tudi sicer zahteva selektor Matjaž Kek.

V Belfast po zmago

Dočakal je strelski prvenec, na katerega izmed soigralcev, ki so nastopili proti Finski, poleg vratarja Jana Oblaka (59 nastopov) še vedno čakata Miha Blažič (27 nastopov) in Timi Max Elšnik (sedem nastopov). Bo moral zaradi tega počastiti reprezentančne kolege? Kakšna je s tem navada v izbrani vrsti? "Ne vem še, bom videl. Niso mi še nič rekli. Bom pa to, če bo treba, storil z veseljem," je presrečni Prekmurec po zmagi nad Finsko širil dobro voljo, še kako potrebno v slovenskem taboru pred novim zahtevnim izzivom, torkovim gostovanjem v za Slovenijo tradicionalno neugodnem Belfastu.

Slovenski nogometaši želijo nadaljevati zmagoviti niz v kvalifikacijah za Euro 2024. V torek bodo v Belfastu lovili četrto zaporedno zmago. Foto: www.alesfevzer.com

"To bo težka tekma. Zdaj bo še težja, ker so Severni Irci že izgubili možnosti za Euro in gredo lahko sproščeno v tekmo. Mi moramo v tekmo vstopiti pametno in seveda poskušati zmagati," je napovedal lov na že šesto zmago v teh kvalifikacijah, ki bi Kekovo četo povsem približala sanjskemu cilju.