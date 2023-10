Portugalcem uspelo, Cristiano Ronaldo postavil še en osupljiv rekord

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija, so se danes nadaljevale s tekmami v skupinah B, F in J. Francozi in Portugalci so si z zmagama že zagotovili nastop na Euru, ob tem pa je portugalski kapetan Cristiano Ronaldo postal tudi prvi nogometaš v zgodovini, ki se je uvrstil na že šesto evropsko prvenstvo. S soigralci je doma premagal Slovaško s 3:2. Francozi so bili z 2:1 boljši od Nizozemske, Avstrijci pa so doživeli prvi poraz v tem kvalifikacijskem ciklusu, s 3:2 jih je na Dunaju premagala Belgija.

Na severu Portugalske se je pisala zgodovina. Na Zmajevem stadionu v Portu sta se namreč na derbiju vodilnih v skupini J pomerili Portugalska in Slovaška. Gostitelji so upravičili vlogo favoritov, zmagali s 3:2 in si že zagotovili nastop na zaključnem turnirju Eura, ki ga bo naslednje poletje gostila Nemčija.

Prav poseben mejnik pa je podrl 38-letni kapetan portugalske izbrane vrste Cristiano Ronaldo, ki je postal prvi nogometaš, ki se je uvrstil na že šesto evropsko prvenstvo. To je osvojil leta 2016, tokrat pa je v svojem že 202. nastopu dosegel še 125. zadetek. V obeh kategorijah je svetovni rekorder, današnji rekord pa je še pika na i statističnih presežkov, s katerimi polni naslovnice v zadnjih dveh desetletjih.

Kylian Mbappe je bil junak francoske zmage v Amsterdamu. Foto: Reuters

Napeto je bilo tudi v Amsterdamu, kjer je Nizozemska gostila Francijo in izgubila z 1:2. Tudi Galski petelini so si že zagotovili vozovnico za Nemčijo, oba gola za svetovne podprvake pa je prispeval Kylian Mbappe. So pa Francozi dobili sploh prvi gol v teh kvalifikacijah, zabil jim ga je Quilindschy Hartman.

Neuspeh Nizozemske je v dobro voljo spravil Grke, ki so se z zmago nad Irsko (2:0) približali vrhu.

Tudi Avstrijci bi z zmago nad Belgijo na Dunaju lahko že rezervirali vozovnice za Nemčijo, pa bodo morali na to še malo počakati. Belgijci so jih namreč premagali s 3:2, še deveti gol pa je dosegel Romelu Lukaku, prvi strelec tokratnih kvalifikacij.

Savo Milošević je pred leti vodil Olimpijo, danes bo prvič reprezentanco Bosne in Hercegovino. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Liechtenstein bo v Vaduzu, kjer velja pričakovati veliko gostujočih navijačev, gostil Bosno in Hercegovino. To bo prvič vodil Srb Savo Milošević, nekdanji trener Olimpije in nekdanji zvezdnik evropskega nogometa.

