Skrivnostna navijaška skupina, ki je čez noč obnorela Slovenijo #video

Predstavljajo pozitivno poživitev reprezentančnih dvobojev Slovenije. Če so najboljši slovenski nogometaši v zadnjih letih na domačih tekmah računali na bolj ali manj gledališko vzdušje, saj se organizirane navijaške skupine od leta 2015 niso udeleževale reprezentančnih tekem, pa je od letos bistveno drugače. Zaživela je skupina ZNS. Združeni navijači Slovenije. Za zdaj jih je nekaj sto, na tekmah glasno bodrijo reprezentanco od prve do zadnje minute, želeli pa bi si, da bi jih bilo v prihodnje še več. O skrivnostni skupini, ki se je čez noč pojavila v Stožicah in hitro prirasla k srcu Janu Oblaku, Benjaminu Šešku in ekipi, smo se pogovarjali z enim izmed vidnejših članov.

O fenomenu obuditve navijaške podpore na tekmah Slovenije smo se pogovarjali s predstavnikom ZNS, ki je v pogovor pristal le pod pogojem, da ga ne omenjamo s polnim imenom. V skupini ZNS namreč velja pravilo, da se nihče ne izpostavlja. Skupaj skušajo ustvariti veter v hrbet slovenskim nogometašem in postati njihov zvesti 12. igralec. Pa to ne le na domačih, ampak tudi gostujočih tekmah.

Njihove prisotnosti so se še kako razveselili Kekovi izbranci, temu primerni so tudi rezultati, s katerimi v zadnjem obdobju razvajajo slovenske ljubitelje nogometa. "Lepo je, ko nekdo navija zate. To je vedno dobrodošlo. To je dodatna pomoč. Nasploh si cel stadion, ne le ta skupina navijačev zasluži vse čestitke. Verjamem, da bodo na naslednji domači tekmi še glasnejši. Po tekmi smo jih prišli pozdravit, jim zaploskat. Na koncu je to njihova zasluga. To si zaslužijo. Upam, da bo vzdušje na tekmah Slovenije vedno boljše, ker je potem nam na igrišču veliko lažje," je po zadnji domači tekmi, ko je Slovenija prejšnji mesec v Stožicah v festivalu zadetkov odpravila Severno Irsko (4:2), dejal kapetan Jan Oblak.

Tako so se kapetan Jan Oblak in soigralci po zmagi nad Severno Irsko, to je bila zadnja domača tekma Kekove čete, zahvalili za podporo navijaški skupini ZNS. Foto: Aleš Fevžer

Delil je mnenje celotne slačilnice, ki je več kot navdušena, da se je ustanovila navijaška skupina, s pomočjo katere lahko prebrodijo težke trenutke na igrišču in iz sebe iztisnejo še zadnje atome moči. Tega v preteklosti, vsaj v obdobju po letu 2015, niso poznali. Kdo sploh so Združeni navijači Slovenije, koliko jih je, kako delujejo in kakšni so njihovi načrti v prihodnje? O tem več v pogovoru s članom, ki si je vzel čas in nam odgovoril na vprašanja v imenu skupine.

Zakaj ste se odločili za ustanovitev skupine Združeni navijači Slovenije (ZNS)?

Skupina je bila ustanovljena 20. novembra 2022. Vsi ljubitelji slovenske nogometne reprezentance bodo vedeli, kaj se je dogajalo takrat. V Stožicah je potekala prijateljska tekma med Slovenijo in Črno goro. Na stadionu je bilo 11 tisoč Slovencev in 50 Črnogorcev. In kdo je bil glasnejši? Bilo je tesno tekmovanje med Črnogorci in žvečenjem kokic Slovencev. Takrat sta bila na tekmi ustanovitelja in organizatorja naše skupine. Preprosto jima je prekipelo. Odločila sta se, da se mora na tribunah začeti nekaj dogajati, saj si naši fantje, predvsem pa selektor, to zaslužijo.

Člani navijaške skupine ZNS prihajajo z vseh strani Slovenije. Foto: ZNS

Kako se je na vse skupaj odzvala Nogometna zveza Slovenije?

Zelo lepo. Smo v dobrih odnosih. Imamo tudi sestanke in smo v stiku. Finančno so nam pomagali zlasti glede vstopnic in gostovanja v San Marinu.

Navijaška skupina ZNS vabi vse, ki bi se ji radi pridružili. Vse informacije bodo našli na Facebook profilu skupine.

Pripravljate za tekmo med Slovenijo in Finsko kakšno presenečenje oziroma novost?

Najprej bi rad omenil, da nam žal ni uspelo izboriti si več vstopnic. Naval članov je bil velik, na voljo pa smo imeli ''le'' 200 vstopnic. Če bi jih dobili vsaj dvakrat več, bi zagotovo vse pošle. Tako bomo dvoboj proti Finski spremljali v enakem številu kot proti Severni Irski, a verjamem, da se nam bo pri navijanju pridružil cel stadion, saj je to praktično tekma desetletja za naše fante. Drugače pa se bomo v soboto prvič predstavili s svojimi majicami in novonastalim transparentom, ki bo razkrival naše celotno ime.

Stadion Stožice je razprodan, kar bi lahko vključevalo možnost za kakšno posebno koreografijo.

Mi koreografije ne bomo organizirali. Preprosto za to še ni čas, saj smo za kaj takšnega še premajhni. Lahko pa povem, da se bo zagotovo zgodilo nekaj v tem smislu na tekmi proti Kazahstanu, ki bo prihodnji mesec najverjetneje odločala o potniku na Euro 2024. Ali bo pri koreografiji sodeloval celoten stadion ali zgolj mi, pa se za zdaj še ne ve.

Kako navija skupina ZNS:

Kako ste zadovoljni z odzivom slovenskih navijačev in ljubiteljev nogometa, koliko članov oziroma somišljenikov ste pridobili v zadnjih mesecih?

Ni lahko začeti s totalne ničle, a z voljo, trudom in ljubeznijo do Slovenije je vse mogoče. Za zdaj je v naši skupini na Facebooku približno 1.800 članov, tistih rednih pa okrog 400. Verjamemo, da nas bo po vsaki tekmi več in da bomo za zadnjo tekmo kvalifikacijskega ciklusa proti Kazahstanu prejeli še več vstopnic, kot smo jih zdaj.

Imate kakšne članske izkaznice?

Ne. Za zdaj članskih izkaznic ali česa podobnega še nimamo. V skupini velja pravilo, da ni prepiranja ali omenjanja slovenskih klubov, saj gre tu za reprezentanco in mora biti rivalstvo med klubi na ta dan pozabljeno.

Od kod pa prihaja največ članov?

Lahko bi dejali, da prihajajo iz vse Slovenije. Prekmurje, Koroška, Bela krajina, Primorska, Štajerska … Vendarle pa se mi zdi, da prevladujejo člani iz Notranjske.

V skupini ZNS velja pravilo, da ni prepiranja in omenjanja slovenskih klubov, saj gre tu za reprezentanco in mora biti rivalstvo med klubi na ta dan pozabljeno. Foto: ZNS

So med vami tudi ultrasi slovenskih nogometnih klubov?

Saj veste, kako je z reprezentanco, NZS in slovenskimi ultrasi ter navijaškimi skupinami. Zagotovo so med nami določeni fantje iz različnih navijaških skupin, a so to zgolj posamezniki in nič več.

Kako pa ste zadovoljni z odzivom nogometašev? V pogovorih za javnost ne skrivajo navdušenja, po tekmah pa vas radi pridejo pozdravit in se zahvalit za podporo.

Na domačih tekmah smo zelo zadovoljni z njihovo lepo gesto po koncu tekme. Všeč so nam izjave selektorja in igralcev. To nam predstavlja le še večji motiv in nekakšen pokazatelj, da delamo v pravi smeri. Malce nas je zmotila le njihova gesta v San Marinu, ki roko na srce ni bila najlepša, a se fantje še privajajo na to, da imajo končno za seboj navijaško skupino, in jim tega ne gre zameriti. Vse to bodo lahko popravili že v soboto ter v torek v Belfastu.

Na zadnjem gostovanju v San Marinu je nekaj prahu dvignila odvržena bakla. Je prišla od vaših predstavnikov in kakšen je vaš odnos do uporabe pirotehnike?

Ne bi se preveč poglabljali v dogodke v San Marinu. Lahko samo povemo, da bakle nismo odvrgli mi. V skupini smo dogovorjeni, da se pirotehnike na stadionu ne uporablja. Tega se držimo. V soboto pa na poti do stadiona pripravljamo prav posebno baklado.

V soboto se bodo na stadion Stožice odpravili v družbi prav posebne baklade. Foto: ZNS

Bo skupina ZNS organizirano odpotovala tudi na torkov dvoboj s Severno Irsko v Belfast?

Bo. V Belfast bo iz naše skupine odpotovalo okrog 20 navijačev, smo pa po naših informacijah vsi Slovenci zbrani na istem sektorju. Skupaj nas bo tako na stadionu okrog 200, tako da se bo dalo preostale angažirati do te mere, da bomo močno in glasno navijali tudi v Belfastu.

Imate v načrtu, da bi organizirano stiskali pesti za slovenske športnike še v katerem drugem športu?

Seveda. Nedavno smo prejeli klic selektorja reprezentance v futsalu in se nanj tudi odzvali. V petek nas je bilo na tekmi futsala med Slovenijo in Španijo v Tivoliju okrog 80. Glasno smo navijali. Se pa skupina še razvija, tako da bi bilo nemogoče, da bi bili lahko prisotni na vseh športnih prireditvah. V primeru, da nas pokličejo oziroma stopijo z nami v stik, pa se z veseljem odzovemo.

Tako so Združeni navijači Slovenije prejšnji petek v Tivoliju pomagali slovenski reprezentanci v futsalu do odmevnega remija proti Španiji. Foto: Aleš Fevžer

Kakšni so načrti za prihodnost? Če se bo Slovenija uvrstila na Euro 2024, bomo priča ogromnemu številu slovenskih navijačev na tekmah. Bi lahko takrat skupina ZNS vodila navijanje? Bi bila kos takšnemu privilegiju, a tudi zalogaju?

Naš glavni cilj je, da skupina v primeru slabih rezultatov ne razpade ter da smo na vsaki domači tekmi prisotni v velikem številu. Evropsko prvenstvo v Nemčiji je za zdaj še daleč, zato je nesmiselno govoriti, kaj vse se bo tam dogajalo. Lahko pa potrdimo, da imamo odličnega vodjo, bobnarja in tudi druge pomembnejše člane, tako da bomo zagotovo kos vsaki preizkušnji.

