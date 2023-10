Slovenska nogometna reprezentanca se je na Brdu pri Kranju zbrala za priprave na novi kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2024. Slovenci se bodo merili s Finsko doma in s Severno Irsko v gosteh. Želja in cilj sta v soboto premagati Finsko in se z novim pozitivnim valom odpraviti na Severno Irsko.

Sloveniji po šestih kvalifikacijskih tekmah dobro kaže, saj je s 13 točkami na prvem mestu skupine H, enako število točk ima Danska, po eno manj imata Finska in Kazahstan, Severna Irska je pri treh, San Marino pa je brez točk. Na EP v Nemčijo vodita prvi dve mesti v skupini.

Slovenija bo najprej v razprodanih Stožicah v soboto ob 18. uri gostila Finsko, 17. oktobra pa bo gostovala v Belfastu pri Severni Irski. Tisti obračun se bo začel ob 20.45. V teh kvalifikacijah je slovenska zasedba izgubila na Finskem z 0:2, doma pa je s 4:2 odpravila Severno Irsko.

S Finsko je pred tem slovenska vrsta odigrala še dve tekmi, leta 2013 je prav tako v gosteh izgubila z 0:2, leta 1999 pa je z njo igrala 1:1. S Severnimi Irci pa je odigrala še pet tekem, leta 2016 je izgubila z 0:1, leta 2011 je igrala 0:0, v letih 2010 in 2009 je spet izgubila s po 0:1, leta 2008 pa je zmagala z 2:0.

"Želimo si te Nemčije, naredili bomo vse"

"Zagotovo sta to zelo pomembni tekmi za nas. Veliko se bo odločalo na njih. Ampak smo pripravljeni. Vsi komaj čakamo in smo komaj čakali ta zbor, da to pozitivno končamo," je na Brdu pri Kranju po deljenju podpisov mladim navijačem, ki so se pred današnjim treningom srečali z reprezentanti, dejal branilec Jaka Bijol.

"Vsi imamo skupni cilj, želimo si te Nemčije in prepričan sem, da bomo naredili vse v soboto, da dobimo tekmo in gremo pozitivno še na Severno Irsko," pravi Jaka Bijol. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Standardni član začetne postave italijanskega Udineseja je poudaril, da so Finci močna ekipa, kar so pokazali že v Helsinkih. "Ampak vseeno mislim, da smo mi boljša ekipa in da bomo to v soboto tudi pokazali na igrišču," je pristavil.

Poudaril je tudi, da vlada pozitivno vzdušje tudi ob dejstvu, da je Slovenija končno blizu velikemu tekmovanju. "Vsi igralci se tako počutimo, ko pridemo na zbor. Pridemo z veseljem in to se vidi tudi na igrišču. Vsi imamo skupni cilj, želimo si te Nemčije in sem prepričan, da bomo naredili vse v soboto, da dobimo tekmo in gremo pozitivno še na Severno Irsko," je še dodal Bijol.

"Ko smo pravi, imajo z nami težave vsi"

Najizkušenejši v reprezentanci je vezist Jasmin Kurtić, ki ne skriva želje po uvrstitvi na evropsko prvenstvo. "Ne morem opisati, koliko si želim, da gremo na neko veliko tekmovanje. To so sanje, o katerih mora sanjati vsak igralec. Zelo si to želim, dal bom vse, kar imam - in grdo in lepo, dandanes je kdaj treba zmagati tudi na grd način. Kot sem rekel, dali bomo vse, jaz prvi. Za sabo pa imam skupino fantov, ki so možje in igralci. Vsi skupaj bomo naredili vse, da pridemo do želenega cilja," je dejal Kurtić, ki je po težavah s poškodbo spet začel redno igrati za Universitateo Craiovo.

"To pomeni, da smo blizu nečemu velikemu, zgodovinskemu. Ne samo za nas, zame, ampak za naše družine, otroke, ki nas gledajo, naše navijače," o tem, da so Stožice zadnje čase hitro razprodane, pravi Jasmin Kurtić. Foto: www.alesfevzer.com

Poudaril je, da je ponosen, da je spet v reprezentanci in da je vsakokrat vedno bolj ponosen, ko pride na zbor. "Imamo pa dve zelo pomembni tekmi, vendar bo na koncu koncev vse odvisno od nas," je povedal in nadaljeval, da bodo pri Fincih iskali šibke točke. "Moramo pa mi biti tisti pravi, ker ko smo, imajo vsi z nami težave, pa ne glede na to, kakšno kakovost in druge vrline imajo," je še dejal.

Ozrl pa se je tudi na dejstvo, da so domače tekme Slovenije v zadnjem obdobju večinoma zelo hitro razprodane. "To pomeni, da smo blizu nečemu velikemu, zgodovinskemu. Ne samo za nas, zame, ampak za naše družine, otroke, ki nas gledajo, naše navijače. To te naredi ponosnega, tebe in vse okoli sebe. Moram reči, da te kar malo pozitivno 'strese', ko pomisliš na takšne stvari," je sklenil.