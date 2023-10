Hrvatje so jo dobro odnesli

Gre za incident na tekmi proti Latviji 8. septembra na Reki, ko so trije navijači na stadion prinesli zastavo z ustaškimi oznakami.

Hrvaški nogometni zvezi (HNS) so izrekli denarno kazen s plačilom globe v višini 10.000 evrov. Hkrati pa so zvezi izrekli tudi pogojno kazen delnega zaprtja stadiona na naslednji domači tekmi z dveletno preizkusno dobo zaradi incidenta, je danes poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Prvi mož zveze si je oddahnil

"Stadion v Osijeku bo odprt, imeli bomo gledalce. Resnično smo veseli in hvaležni za to odločitev, to je velika zmaga za HNS in vse naše navijače. Vidimo, da je Uefa prepoznala, kar smo storili, da smo jim pokazali pravo stvar," je dejal predsednik Hrvaške nogometne zveze Marijan Kustić.

K tako blagi kazni je zagotovo pripomogel hiter odziv tako varnostne službe na stadionu kot tudi pravosodnih organov, ki so takoj kaznovali tri izgrednike, ki so na reški stadion prinesli zastavo z ustaškimi simboli.

"Najpomembneje je, da so bili storilci odkriti in kaznovani. Naše sodelovanje s hrvaško policijo je odlično, dokaz za to je tudi hitra reakcija ob tem incidentu," je dodal Kustić.

V skupini C kvalifikacij za euro trenutno vodi Hrvaška z 10 točkami po štirih odigranih tekmah, druga je Turčija z 10 točkami z eno odigrano tekmo več, sledita Armenija in Wales s po sedmimi točkami ter Latvija brez točk. Na EP v nogometu bosta napredovali dve najbolje uvrščeni reprezentanci iz skupine.