Matjaž Kek uvrstil na seznam še dva kandidata, eden prihaja iz 1. SNL

Miha Zajc in David Zec

Selektor Matjaž Kek je na seznam kandidatov za kvalifikacijski tekmi s Finsko (14. oktobra) in Severno Irsko (17. oktobra v Belfastu) uvrstil še dva nogometaša. Na seznamu se je vrnil Miha Zajc, ki je v četrtek po daljšem času zaigral za Fenerbahče, zaradi določenih zdravstvenih težav med branilci pa bo konkurenco v zadnji vrsti okrepil še David Zec. To je prvi vpoklic za mladega branilca Celja, ki se bo tako v izbrani vrsti pridružil klubskemu soigralcu Žanu Karničniku.

David Zec se je prvič znašel na seznamu članske izbrane vrste. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V začetku tedna, ko je na Brdu pri Kranju predstavil seznam kandidatov za bližajoči se kvalifikacijski tekmi za Euro 2024, je Matjaž Kek napovedal, da bi lahko seznam v kratkem dopolnil oziroma spremenil z nekaterimi novi imeni. In res.

Zaradi zdravstvenih težav, ki pestijo nekatere obrambne igralce (David Brekalo in Vanja Drkušić), se bo izbrani vrsti prvič pridružil tudi 23-letni David Zec. Branilec vodilnega slovenskega prvoligaša Celja ima že bogate izkušnje z igranjem za mlado izbrano vrsto do 21 let.

Miha Zajc je na gostovanju pri Spartaku odigral 63 minut, nato pa ga je zamenjal Brazilec Fred. Foto: Guliverimage

Na seznam reprezentantov pa se vrača Miha Zajc. Izkušeni zvezni igralec je v zadnjih tednih zaradi poškodbe izpustil kar nekaj tekem Fenerbahčeja. V četrtek pa je na srečanju v Trnavi zaigral proti Spartaku, prebil na igrišču 63 minut, in dokazal, da so zdravstvene težave že preteklosti. Turškemu velikanu je pomagal do 15. zaporedne zmage v tej sezoni.