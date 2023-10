Si želite v Nemčiji ogledati tekme na Euru 2024? Potem ...

Danes ob 14. uri se bo začela prva faza prodaje vstopnic za nogometno evropsko prvenstvo, ki bo v Nemčiji prihodnje leto potekalo med 14. junijem in 14. julijem. Skupno bo v tej fazi prodaje do 26. oktobra na voljo nekaj več kot 1,2 milijona vstopnic.

Vsak navijač se bo lahko potegoval za največ štiri vstopnice. V skupinskem delu tekmovanja bo moral vsak posameznik za najcenejšo kategorijo odšteti najmanj 30 evrov, najdražje v finalu z najboljšimi sedeži pa bodo na voljo za 1000 evrov.

Glede na večje razdalje med stadioni se bodo navijači za vstopnice potegovali zgolj za eno tekmo na določen datum. Drugače je bilo ob svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer so bile decembra lani razdalje med stadioni precej manjše, dodaja dpa.

Aplikacija bo odprta do 26. oktobra

Bodo slovenski navijači prihodnje leto na Euru spremljali tudi svoje ljubljence? Foto: Grega Valančič/Sportida Od danes naprej se lahko vsi, ki jih zanima ogled srečanj tekem Eura 2024, prijavijo na posebno aplikacijo. Uefa zagotavlja, da bo več kot 80 odstotkov celotnega števila vstopnic (2,7 milijona) na voljo navijačem reprezentanc, ki nastopata na določeni tekmi, in splošnemu občinstvu.

Aplikacija bo odprta od 3. do 26. oktobra. Vsi, ki jih zanimajo vstopnice, se morajo prijaviti na aplikacijo. Tisti, ki bo to storil prej, ne bo v prednosti. Ko se bo 26. oktobra aplikacija zaprla, bodo pač vsi, ki so se v tem 23-dnevnem obdobju pravilno prijavili, v igri za vstopnice. Ker bo povpraševanje zagotovo preseglo tisto, kar Uefa ponuja v prvem delu prodaje, to pa je okrog 1,2 milijona vstopnic, bodo dobitniki odločeni prek loterije. Zmagovalci bodo tako prejeli možnost nakupa vstopnice, ko pa bo znan uradni razpored tekem, bodo stopili v stik s prireditelji in jim pravočasno sporočili, katero tekmo si želijo ogledati. Vsak lahko dnevno kupi štiri vstopnice za posamezno tekmo.

Uefa zagotavlja, da bo žreb potekal pošteno in transparentno. Vsi ljubitelji nogometa, ki jim sreča takrat ne bo priskočila na pomoč in ne bodo prejeli možnosti nakupa vstopnic, bodo avtomatično postali del programa ''Navijači najprej'' (Fans First).

Slovenska izbrana vrsta v kvalifikacijski skupini H trenutno vodi s 13 točkami. Toliko jih ima tudi druga Danska, Finska in Kazahstan sta zbrala po 12 točk. V oktobrskem ciklu kvalifikacijskih tekem bodo varovanci Matjaža Keka gostili Finsko (14.) ter gostovali pri Severni Irski (17.).

Sloveniji kaže po šestih krogih v kvalifikacijski skupini H imenitno, saj zaseda prvo mesto. Foto: Aleš Fevžer

Ko bo 2. decembra opravljen žreb skupin in bodo znani že skoraj vsi udeleženci, zadnje tri bodo podale dodatne kvalifikacije, v katerih bi lahko, če bi se Kekovi zasedbi v kvalifikacijski skupini H zalomilo, med 21. in 26. marcem 2024 nastopila tudi Slovenija, bo Uefa dala v prodajo še okrog milijon vstopnic. V tem postopku bo krovna zveza tesno sodelovala z nacionalnimi zvezami. Stekel bo drugi del prodaje, ki bi moral zadovoljiti večino slovenskih navijačev, saj bi bilo na voljo izdatno število vstopnic.

Za zdaj je znano le, kdaj bo igrala domača reprezentanca, zato Evropska nogometna zveza s prvo fazo prodaje ciljajo predvsem na nemške navijače. Ti bodo svoje ljubljence lahko spremljali 14. junija v Münchnu, pet dni kasneje v Stuttgartu ter 23. junija v Frankfurtu.