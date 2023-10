Gorenjska idila, Slovencem se smeji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje s pripravami na sobotni spektakel, ko bo v razprodanih Stožicah pričakala Finsko. Izbranci Matjaža Keka so v sredo na idiličnem prizorišču na Brdu pri Kranju opravili nov trening, na katerem ni manjkalo sonca, dobre volje in nasmejanih obrazov, a tudi najvišje stopnje delovne zagnanosti. O tem pričajo tudi fotografije.

V četrtek in petek bodo najboljši nogometaši, kar jih po mnenju selektorja Matjaža Keka ponuja Slovenija, znova opravili trening na Brdu pri Kranju, nato pa jih v soboto čaka že izpit resnice. V Stožice prihaja Finska, edina reprezentanca v kvalifikacijski skupini H, ki je letos premagala Slovenijo. Pred štirimi meseci je bila v Helsinkih boljša z 2:0, zdaj pa ji Kekova četa, v kateri je za razliko od omenjenega gostovanja na Finskem tudi kapetan Jan Oblak, želi vrniti udarec in v razprodanih Stožicah z novo zmago storiti še kako pomemben korak k uvrstitvi na Euru 2024.

Matjaž Kek je zadnji selektor, ki je Slovenijo popeljal na veliko tekmovanje. Foto: Aleš Fevžer

V slovenskem taboru je prisoten optimizem, prevladuje mišljenje, da imajo nogometaši dovolj kakovosti, znanja in izkušenj, da bi lahko z bučno podporo navijačev, ki so pokupili vse vstopnice za srečanje že pred poldrugim tednom, preskočili finsko oviro in ostali na vrhu razpredelnice. Nasmehe na obraze prinaša tudi spoznanje, da Slovenija v zadnjem obdobju ne izgublja v Stožicah.

Reprezentančni zdravnik dr. Matjaž Vogrin je lahko zadovoljen, saj Slovenija pred kvalifikacijsko tekmo s Finsko, izjema je le obrambna vrsta, nima večjih težav s poškodbami igralcev. Foto: Aleš Fevžer

Največji nogometni objekt v Sloveniji je postal trdnjava Kekovih izbrancev, ki so s pomočjo Združenih navijačev Slovenije, novopečene skupine glasnih nogometnih navdušencev, na zadnjih šestih tekmah v Ljubljani ostali neporaženi. Štirikrat so zmagali, remizirali pa z Dansko in Srbijo, udeležencema zadnjega svetovnega prvenstva.

Zadnjih sedem tekem Slovenije v Stožicah: Slovenija : Severna Irska 4:2 (7. september 2023, kvalifikacije za EP 2024)

Slovenija : Danska 1:1 (19. junij 2023, kvalifikacije za EP 2024)

Slovenija : San Marino 2:0 (26. marec 2023, kvalifikacije za EP 2024)

Slovenija : Črna gora 1:0 (20. november 2022, prijateljska tekma)

Slovenija : Norveška 2:1 (24. september 2022, liga narodov)

Slovenija : Srbija 2:2 (12. junij 2022, liga narodov)

Slovenija : Švedska 0:2 (2. junij 2022, liga narodov)

Na Brdu pri Kranju veselja niso skrivali niti Benjamin Šeško, Benjamin Verbič, Timi Max Elšnik, Jaka Bijol, Petar Stojanović, Erik Janža in Žan Celar, zmagovalci današnjega treninga.

Zmagovalci današnjega treninga 👊😎🇸🇮 pic.twitter.com/WDIDqLvPZz — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 11, 2023

Vipotnik: Takrat nismo bili pravi

Slovenija se želi v soboto maščevati Finski za poraz v Helsinkih. Žan Vipotnik se dobro spominja dvoboja, na katerem je vstopil v igro v 65. minuti. Ravno minuto po tem, ko so Finci še drugič premagali Vida Belca. "Takrat nismo bili pravi, a smo imeli vseeno svoje priložnosti za gol, a jih žal nismo izkoristili. Naš cilj je, da jih v soboto," se mladi napadalec Bordeauxa spominja, kako so takrat Finci dobili večino drugih žog in bili podjetnejši v igri.

Vipotnika, ki je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec in igralec 1. SNL, bo v nadaljevanju sezone v francoski drugi ligi vodil Albert Riera, donedavni strateg vodilnega slovenskega prvoligaša Celja, ki je v prejšnji sezoni z Olimpijo osvojil dvojno krono in v finalu pokalnega tekmovanja pokvaril načrte tudi napadalcu iz Slovenskih Konjic. Foto: Aleš Fevžer

V slovenski izbrani vrsti pred zelo pomembnima dvobojema s Finsko in Severno Irsko ni veliko težav s poškodbami. Miha Zajc je bil zaradi poškodbe mišic odsoten dober mesec dni, zadnjih 14 dni pa že normalno trenira, kar je dokazal tudi z dvema nastopoma za Fenerbahče, ki je v tej sezoni nanizal kar 16 zmag! Selektor Kek ga je tako naknadno uvrstil na seznam, saj bi lahko Primorec s svojimi kakovostmi in izkušnjami še kako pomagal Sloveniji v boju za prvo veliko tekmovanje po letu 2010.

Miha Zajc je odpravil zdravstvene težave, dvakrat zaigral za Fenerbahče, zdaj pa je pripravljen na zahtevna izziva v kvalifikacijah za Euro 2024. Foto: Aleš Fevžer

Vesel je, da bodo Stožice v soboto polne do zadnjega kotička. Enega najlepših mesecev v karieri, saj je podaljšal sodelovanje s turškim velikanom Fenerbahčejem, pa lahko oplemeniti še z uresničitvijo otroških sanj o tem, da bi nekoč v državnem dresu zaigral na velikem tekmovanju. Če bi Sloveniji uspelo v soboto proti Finski osvojiti vse tri točke …

Prvič se s članskimi reprezentanti druži branilec Celja David Zec. Foto: Aleš Fevžer

Dobre volje na sredinem treningu na Gorenjskem ni skrival niti Borut Mavrič, trener vratarjev. Foto: Aleš Fevžer