Bradati Finec, ki izziva Jana Oblaka, podira rekorde v ZDA

Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na eno najbolj pomembnih tekem zadnjega desetletja. Če bi v soboto v razprodanih Stožicah vzela mero Finski, bi storila pomemben korak k uresničitvi sanj, preboju na Euro 2024, prvo veliko tekmovanje po letu 2010! Načrte ji bodo skušali prekrižati Finci, pri katerih se je v izjemni strelski formi znašel njihov rekorder Teemu Pukki. In to ob nadvse neprimernem času za slovensko obrambo in kapetana Jana Oblaka.

Kekova četa na Gorenjskem dviguje pripravljenost pred sobotnim izzivom, na katerem bo imela opravka z zelo zahtevnim tekmecem. Slovenija je v kvalifikacijah za Euro 2024 odigrala šest tekem, osvojila 13 točk in trenutno zaseda vodilni položaj, grenkobo poraza pa je izkusila le enkrat. Ravno v Helsinkih, na gostovanju na Finskem, kjer se je mudila pred štirimi meseci in ostala praznih rok (0:2).

Teemu Pukki je pred štirimi meseci v Helsinkih povzročal Sloveniji obilico težav. Foto: Guliverimage

To je bil eden izmed dveh dvobojev v tem kvalifikacijskem ciklusu, na katerem med slovenskima vratnicama ni stal Jan Oblak. Škofjeločan se je takrat ubadal s skrivnostno poškodbo vratu, v času srečanja na Finskem pa kot ambasador ženskega EuroBasketa v Ljubljani spremljal na delu slovensko reprezentanco, pri kateri je vlogo kapetanke opravljala njegova sestra Teja Oblak. Čuvaj mreže Atletica ob spremljanju dvoboja ni imel razlogov za zadovoljstvo. Slovenske košarkarice so v dvorani Stožice izgubile proti Nemkam, njegovi soigralci v Kekovi zasedbi pa ostali praznih rok na Finskem.

Finska je 16. junija na Olimpijskem stadionu v Helsinkih tudi po zaslugi dvakratnega podajalca Teemuja Pukkija premagala Slovenijo z 2:0. Na vratih Slovenije ni bilo Jana Oblaka, branil je Vid Belec, to pa je bil prvi poraz Kekovih izbrancev po osmih tekmah. Pred tem so nazadnje priznali premoč Srbiji junija 2022. Slovenija je bila v Helsinkih najbližje zadetku v 32. minuti, ko je Benjamin Šeško pri zaostanku z 0:1 zatresel okvir vrat. Foto: Guliverimage

Leta 2021 prehitel slovitega rojaka Litmanena

Na tistem dvoboju je barve gostiteljev branil tudi strelski rekorder Teemu Pukki. Zelo se je izkazal, povzročal slovenski obrambi nemalo preglavic in prispeval podaji za oba zadetka. Odigral je 65 minut, zelenico pa zapustil kmalu po drugem zadetku Fincev, s katerim je bil dosežen končni rezultat. Drugi gol za Finsko je dosegel Oliver Antman, ki ga v soboto zaradi zdravstvenih težav ne bo v Ljubljano, bo pa v Stožice prišel napadalec Venezie Joel Pohjanpalo, ki je v "za Slovenijo nesrečni" 13. minuti popeljal gostitelje v vodstvo z 1:0. In to po podaji Pukkija.

Od leve proti desni: najboljši finski strelec Teemu Pukki, selektor Markku Kanerva in vratar Lukaš Hradecky. Foto: Guliverimage

Finska prihaja v Slovenijo samozavestna in odločna. Želi ostati neporažena, s tem pa si krepko izboljšati možnosti za drugo zaporedno udeležbo na evropskem prvenstvu, saj jo do konca kvalifikacijskega ciklusa za razliko od Slovenije čaka še ena tekma s San Marinom. Optimizem v finskem taboru dviguje spektakularna predstava Teemuja Pukkija na zadnji klubski tekmi. Bradati Pukki je finski strelski kralj. Pri 33 letih je državni dres oblekel že 114-krat in dosegel kar 38 zadetkov. Leta 2021 je podrl rekord slovitega rojaka Jarija Litmanena ter postal najboljši finski strelec vseh časov, konec prejšnjega tedna pa mu je uspel izjemen podvig še v ligi MLS.

Lahko se pohvali s pestro kariero, v kateri je nosil tudi dres Seville, Schalkeja in Celtica, največjo priljubljenost pa dočakal na Danskem in v Angliji, kjer je izstopal v napadu Bröndbyja oziroma Norwich Cityja. Od angleških kanarčkov, za katere je na 198 tekmah dosegel 87 zadetkov in se dvakrat veselil osvojitvi tekmovanja championship, se je poslovil konec junija. Le dva tedna po zmagi nad Slovenijo. Zaželel si je novih izzivov in se odpravil v ZDA.

Slovo od navijačev Norwich Cityja, ki so ga hitro vzljubili, je bilo čustveno. Foto: Guliverimage

Sklenil je pogodbo s članom lige MLS Minnesota United, s katero je sklenil sodelovanje do leta 2025, v noči na nedeljo pa zablestel z najboljšo predstavo, odkar se je preselil na drugo stran velike luže. Na dvoboju proti Los Angeles Galaxyju, nekdanjemu klubu Zlatana Ibrahimovića, je med 45. in 72. minuto zadel kar štirikrat v polno in pomagal svojemu klubu do dragocene zmage s 5:2, s katero je klub iz St. Paula ohranil upanje na preboj v končnico lige MLS.

Na dvoboju z Galaxyjem se je zapisal v zgodovino. Postal je prvi nogometaš kluba Minnesota United, ki je dosegel vsaj štiri zadetke in šele 17. igralec v zgodovini lige MLS z omenjenim podvigom. Pred tem je bil strelski rekorder Minnesota Kolumbijec Darwin Quintero, ki je leta 2018 dosegel hat-trick.

Veselje štirikratnega strelca Teemuja Pukkija proti Los Angeles Galaxyju. Foto: Reuters

Puuki je bil za nepozabno predstavo proti Los Angeles Galaxyju nagrajen s priznanjem za najboljšega igralca 37. kroga lige MLS. Odkar se je preselil v ZDA, je na 13 tekmah dosegel 10 zadetkov, med nogometaši, ki so v tej sezoni v ligi MLS dali vsaj pet zadetkov, pa se lahko pohvali z najboljšim povprečjem doseženih zadetkov na 90 minut (0,95 zadetka).

Minnesota United se sicer nahaja v težavah, saj se bo stežka prebila v končnico lige MLS, brez katere je denimo že ostal tudi Inter Miami Lionela Messija, a tudi finskega reprezentanta Roberta Taylorja.

Poleg Puukija je v finski reprezentanci poln samozavesti tudi vratar Lukaš Hradexky, ki je z Bayerjem iz Leverkusna v vodstvu v nemški bundesligi. Na sedmih tekmah je osvojil kar 19 od 21 točk, prejel pa le šest zadetkov. Lekarnarji imajo tako drugo najboljšo obrambo v ligi. Foto: Reuters

Tudi Joel Pohjanpalo, strelec vodilnega zadetka na junijski tekmi med Finsko in Slovenijo (2:0) je v dobri formi, na zadnji klubski tekmi je v soboto pomagal Benečanom do zmage nad vodilno Parmo v serie B z dvema podajama. Foto: Guliverimage