NZS o pomoči ob poplavah in ukinitvi gola v gosteh

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na današnji seji na Brdu pri Kranju del dnevnega reda namenil pomoči po avgustovskih poplavah. IO je potrdil predlog razdelitve sredstev v skupni višini 200.000 evrov klubom oziroma lastnikom nogometne infrastrukture, poškodovane v omenjenih poplavah, so sporočili z NZS.

To finančno pomoč, škodo so ocenili na več kot milijon evrov, zaradi česar je NZS glede na siceršnje določbe v pravilniku izdatno povečala pomoč ob naravnih nesrečah, bodo dobili klubi Medvode, Mozirje, Malečnik, Komenda, Stojnci, Rošnja Loka, Mengeš, Črna na Koroškem, Radenci, Bakovci, Starše, Ledine pri Idriji, Škofja Loka, Dokležovje, Kondor Godešič, Jevnica, Veržej, Ižakovci, Videm, Ljubno, Pobrežje in Krško.

Na seji so obravnavali tudi predlog o ukinitvi tako imenovanega pravila gola v gosteh. Člani IO so potrdili sklep, torej bo v klubskih tekmovanjih novo pravilo veljalo od sezone 2023/24 dalje. V primeru enakega števila golov na dveh tekmah bosta ekipi odigrali podaljšek ali enajstmetrovke.

Na seji je NZS predlagala še finančno spodbudo klubom, katerih igralci se udeležijo aktivnosti slovenskih nogometnih reprezentanc. Kot so zapisali, je cilj spodbuditi kakovostno delo z mladimi perspektivnimi igralci in njihovo uveljavitev. Klubi bodo po tem predlogu dobili največ 270.000 evrov, sredstva pa bodo delili glede na kriterije, ki temeljijo na udeležbi igralcev in starostni kategoriji reprezentance.

Obenem so pojasnili tudi črpanje sredstev iz programa Fifa Forward z namenom sofinanciranja stroškov uradnih oseb za ženska in mladinska nogometna tekmovanja ter futsalska mladinska tekmovanja. Skupna višina sredstev za črpanje znaša 436.546,48 evra. Sredstva so delno planirana v finančnem načrtu za leto 2023 in delno bodo predvidena za leto 2024.

Izvršni odbor je potrdil tudi sklep o razdelitvi finančnih sredstev iz programov Uefa HatTrick V in VI med klubi oziroma lastniki nogometne infrastrukture. Komisija NZS je prejela tri nove vloge v skupni višini 115.000 evrov in štiri spremembe že potrjenih vlog za črpanje sredstev, ki se nanašajo na različne infrastrukturne projekte, vključno z vlaganji v medijsko infrastrukturo in izgradnjo novih garderob za nogometno šolo.

