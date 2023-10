Po Celju zdaj pretres še pri Olimpiji

Čeprav je trenutno v ospredju predvsem reprezentančni nogomet, pa za burno dogajanje v slovenskih prvoligaških klubih v teh dneh skrbijo uprave kluba, ki so močno razburkale dogajanje na trenerskih mestih slovenskih prvoligašev. Tako je v ponedeljek že bolj ali manj postalo jasno, da Albert Riera zapušča klop Celja in se bo v nadaljevanju trenerske kariere preselil v Bordeaux, o tem poroča tudi ponavadi zelo dobro obveščeni italijanski novinar Fabrizio Romano, danes pa je završalo še pri Olimpiji. Kot poroča Sportklub, naj bi namreč pri slovenskih prvakih danes odločili o nekaterih kadrovskih spremembah v klubu, od ljubljanske zasedbe pa naj bi se tako poslovil Joao Henriques, s katerim naj bi klub prekinil sodelovanje.

Portugalec samokritično: Zaslužili smo si kritiko s tribun

Joao Henriques je na zadnjih šestih tekmah z Olimpijo zmagal le enkrat. V Rogaški Slatini je z 2:0 ugnal Rogaško. Foto: Aleš Fevžer Ljubljanski klub v zadnjem obdobjem pod vodstvom Portugalca niza predstave, nad katerimi navijači ne morejo biti zadovoljni. Po zadnjem spodrsljaju, zmaji so pred reprezentančnim premorom doma remizirali z Radomljami (1:1), si je trener zeleno-belih skupaj s svojimi izbranci prislužil žvižge.

"Za nami je najslabša tekma v sezoni, zaslužili smo si kritiko s tribun. Dve izgubljeni točki predstavljata zasluženo kazen. Manjkalo je prav vse. Skozi dvoboj smo želeli dodati svežo kri, dodatno energijo, nekaj novih obrazov, ki bi vplivali na potek tekme, a ni nam uspelo. Upam, da bo to dobra lekcija za vse v moštvu," je po novem razočaranju, zgolj točki proti mlinarjem, povedal Henqirues. Na zadnjih šestih tekmah Olimpije, ki v tej sezoni prvič v zgodovini nastopa v skupinskem delu evropskega tekmovanja, je dosegel le eno zmago, zaostanek za vodilnimi Celjani pa znaša šest točk. ''Biti moramo boljši. To je jasno. Tokrat smo odigrali zares grozno, zato se opravičujem navijačem, ki so nas prišli gledati. Takšnih tekem si ne zaslužijo in povsem upravičeno so bili nezadovoljni. To so tudi pokazali. To sprejmemo, saj drži, v prihodnje si pa vsekakor ne smemo več privoščiti podobnih predstav,'' je po nedeljskem remiju še dodal Henriques.

Henriques je bil prepričan, da bo spomladi še trener Olimpije

Olimpija se bo v soboto v prijateljski tekmi brez reprezentantov pomerila s hrvaško Gorico. Bo zmaje še vedno vodil Henriques? Foto: www.alesfevzer.com Olimpijo čaka v soboto na stadionu ŽAK prijateljska tekma s hrvaško Gorico, za katero nastopa tudi nekdanji slovenski reprezentant Tim Matavž, ki se je prejšnji teden prvič po letu dni vpisal med strelce, a je vprašanje, kdo bo na tej tekmi vodil zmaje. Henriques, sicer velik ljubitelj številnih športov, pred časom nam je v Sobotnem intervjuju zaupal, da obožuje zlasti smučarske skoke in si želi, da bi spomladi spremljal smučarske polete v Planici, bi lahko ostal brez službe, Olimpija pa iskala novega stratega.

Ko smo v začetku sezone vprašali Portugalca, ali je prepričan, da bo spomladi, ko bo napočil čas za planiški spektakel, še trener zmajev, nam je odvrnil: "Prepričan sem, da bom takrat še trener Olimpije. Sklenili smo projekt, ki naj bi trajal do konca sezone in v katerem se bo Olimpija borila za naslov. A gremo raje korak po koraku. Najprej nas čaka Evropa, v prvenstvu pa nikakor ne smemo ponoviti napake Maribora, ki je prejšnjo sezono kot prvak v domačem prvenstvu začel klavrno. To je pomembno, ne smemo gledati le na Evropo. Glavni cilj ostaja domače prvenstvo," je povedal.

Joao Henriques je pri Olimpiji nasledil Alberta Riero, ki je tik pred sklenitvijo sodelovanja z nekdanjim klubom Bordeauxom. Foto: Aleš Fevžer

Poznejše dogajanje je potrdilo, da Evropa s svojim zahtevnim urnikom še kako vpliva na predstave Olimpije, Henriques pa iz številnih novincev, ki so poleti okrepili zmaje, (še) ni znal izvleči dodane vrednosti, s katero bi zmaji zadržali primat najboljšega kluba v Sloveniji. Ta se je preselil v roke Celjanov, ki pa bi lahko v kratkem ostali brez trenerja Riere. To pa najverjetneje ne bo edina trenerska sprememba v teh dneh, kar se tiče kandidatov za najvišja mesta v 1. SNL.

