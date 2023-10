Udarec za Celje, Riera na odhodnih vratih

Španski strokovnjak in trener Celja Albert Riera naj bi bil na izhodnih vratih celjskega prvoligaša. Riere naj bi si močno želeli pri francoskem drugoligašu Bourdeauxu, kar so potrdili tudi pri celjskem klubu.

Albert Riera je trenutno s Celjem na vrhu lestvice 1. SNL in ima pet točk prednosti pred drugim Koprom, ki ima sicer odigrano tekmo manj. Dobre predstave in uspehi v Sloveniji pa so Špancu naredili dobro reklamo tudi v tujini, kjer je vse bolj zaželen. Kot je prva poročala EkipaSN, naj bi bil zdaj Riera na izhodnih vratih Celja, saj si njegovega znanja želijo pri francoskem drugoligašu Bordeaxu, kjer med drugim igra tudi slovenski nogometaš Žan Vipotnik in kjer so po slabem vstopu v sezono odslovili trenerja Davida Guiona.

NK Celje sporoča, da je francoski drugoligaš Bordeaux kontaktiral klub z namenom angažiranja Alberta Riere za novega trenerja šestkratnega francoskega prvaka.



Trenutno potekajo pogajanja o odškodnini. pic.twitter.com/L0HyaizFye — NK Celje (@NKCelje) October 9, 2023

Dogajanje so zatem potrdili tudi pri celjskem klubu, kjer so prepričani, da se bo Riera preselil v Francijo, v tem trenutku pa naj bi potekala pogajanja o višini odškodnine, ki jo bodo Francozi Celju odšteli za Španca.

Kot morebitno zamenjavo za trenerski stolček Celja EkipaSN poroča, da naj bi bili glavni kandidati Damir Krznar, ki je pred kratkim dobil nogo pri Mariboru, pa tudi Zoran Zeljković in Oliver Bogatinov.

