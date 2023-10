Tekma, ki je Srečku Katancu odprla oči

Finska nogometna reprezentanca se v soboto ne bo prvič mudila v Ljubljani. Prvič je gostovala leta 1999. To je bila prijateljska tekma, ki se je končala brez zmagovalca (1:1), selektorju Srečku Katancu pa odprla oči do te mere, da je v nadaljevanju sestavil skoraj nepremagljivo zasedbo in spisal nepozabno slovensko nogometno pravljico.

Veselje Mladena Dabanovića in soigralcev po remiju v Kijevu, po katerem se je Slovenija uvrstila na EP 2000. Foto: Reuters Leto 1999 je nekaj posebnega v zgodovini slovenskega nogometa. Takrat se je majhna država na sončni strani Alp prvič znašla med evropsko elito. Tako klubsko kot reprezentančno. Najprej je za izjemno senzacijo poskrbel NK Maribor in se na krilih dveh zmag nad bogatim Lyonom prvič uvrstil v skupinski del lige prvakov, kmalu za podvigom vijolic pa so nogometno Slovenijo na noge dvignili še varovanci Srečka Katanca. Po remiju v zasneženem Kijevu (1:1) so v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2000 pokvarili načrte favoriziranim Ukrajincem in se prvič uvrstili na veliko tekmovanje. Evforija v deželi, ki se lahko pohvali le z dvema milijonoma prebivalcem, a jo odlikujejo veliko športno srce, delavnost in borbenost, je bila nepopisna. Slovenija je doživljala nogometno pravljico.

Da bo leto 1999 nekaj posebnega, je najprej nakazala rekordna zmaga nad Omanom. Katančeva četa je 8. februarja, ravno na slovenski kulturni praznik, v Muskatu nadigrala gostitelje s čarobnim rezultatom 7:0. To je še danes najvišja zmaga Slovenije vseh časov, kar štiri zadetke pa je dosegel Milan Osterc.

Slovenija je le dobro leto po remiju s Finsko nastopila na evropskem prvenstvu in ga odprla z razburljivim remijem proti ZR Jugoslaviji (3:3). Foto: Guliverimage/Getty Images

Dobra dva meseca pozneje, ko se je slovenska izbrana vrsta pripravljala na naporno nadaljevanje kvalifikacij za EP 2000, v katerih je odigrala štiri tekme in osvojila pet točk (remi v Grčiji 2:2, domač poraz z Norveško 1:2, domača zmaga nad Latvijo 1:0 in remi v Gruziji 1:1), s čimer je dala vedeti, da se je zmožna potegovati za višja mesta v skupini, se je Katančeva četa pomerila s Finsko.

Ogromna razlika med igralci iz slovenske lige in legionarji

Matjaž Florjančič je pred 24 leti odigral zadnjo tekmo v državnem dresu proti Finski. Foto: Aleš Fevžer To je bila prijateljska tekma, ki pa je poskrbela za nekaj zanimivih mejnikov. Tekmeca sta se pomerila prvič, razšla pa sta se brez zmagovalca (1:1). Oba zadetka sta padla z bele točke, za Slovenijo je v 62. minuti rezultat izenačil Zlatko Zahović, ki je takrat nosil kapetanski trak. Še zadnjič v prejšnjem stoletju.

Za Slovenijo je prvič po dveh letih nastopil izkušeni napadalec Matjaž Florjančič. Odigral je vso tekmo, v prvem polčasu zadel okvir vrat, nato pa je sodnik po prekršku nad njim pokazal na belo točko. Takrat je bil Gorenjec star že skoraj 32 let, selektor Katanec pa mu je namenil priložnost na srečanju, na katerem ga je najbolj zanimalo, ali lahko od prve minute skupaj na igrišču delujeta Zlatko Zahović in Milenko Ačimović. Zaradi obveznosti pri svojih klubskih delodajalcih se takratne reprezentančne akcije ni udeležilo kar nekaj prvokategornikov (Miran Pavlin, Darko Milanič, Aleksander Knavs, Mladen Rudonja, Sašo Udovič …), zdravstvene težave so preprečile nastop Alešu Čehu in Džoniju Novaku, tako da se je Slovenija proti Finski, ki takrat ni uživala statusa večje nogometne države, predstavila z dokaj prevetreno zasedbo. V njej je šele drugič nastopil Sebastjan Cimirotić, prvi in zadnji nastop je vknjižil Elvis Ribarič, takratni nogometaš Gorice, četrtič in tudi zadnjič je državni dres oblekel Marjan Dominko, reprezentančno kariero, na 20 tekmah se je enkrat vpisal med strelce, pa je takrat sklenil še Matjaž Florjančič.

Srečko Katanec je Slovenijo popeljal na dve veliki tekmovanji. Leta 2000 jo je vodil na EP 2000, dve leti pozneje pa še na SP 2002. Foto: AP / Guliverimage

"Nekaj pa mi je ta tekma vendarle razjasnila – razlika med igralci iz slovenske lige in t. i. tujci je ogromna, zlasti v načinu obnašanja na igrišču. 'Naš igralec' enostavno v danem trenutku ne bo pokazal vsega znanja, ne na prijateljski tekmi, kot je bila danes, kaj šele na pomembni,'' je po prijateljskem dvoboju pripomnil selektor Katanec.

Vse medsebojne tekme med Slovenijo in Finsko: Slovenija : Finska 1:1, 28. april 1999 – prijateljska tekma

Finska : Slovenija 2:0, 14. avgust 2013 – prijateljska tekma

Finska : Slovenija 2:0, 16. junij 2023 – kvalifikacije za EP 2024

Sanjski Zahovićev niz za maksimalnih 12 točk

Zlatko Zahović je na dvoboju s Finsko nosil kapetanski trak. Foto: Aleš Fevžer Za Slovenijo so igrali Dabanović, S. Gajser (od 72. Dominko), Bulajić, Milinović, Galić, Mitraković, Karić (od 46. Ribarič), Ačimović (od 46. Pavlović), Cimirotić (od 46. Osterc), Zahović in Florjančič, pri gostih pa je v obrambni vrsti nastopil Sami Hyypia, ki je le nekaj tednov po srečanju v Ljubljani sklenil pogodbo z Liverpoolom, nato nosil rdeči dres kar deset let, vmes pa gostoval tudi za Bežigradom, kjer je remiziral z Olimpijo (1:1). Z 1:1 pa je remiziral tudi na reprezentančnem dvoboju, ki je selektorju Katancu odprl oči, saj je v nadaljevanju kvalifikacij večji poudarek namenjal slovenskim legionarjem, s katerimi je poskrbel za eno najuspešnejših obdobij.

Na naslednjih štirih kvalifikacijskih tekmah je osvojil maksimalnih 12 točk. Najprej je v gosteh ugnal Latvijo z 2:1, nato je bil v Tirani boljši od Albanije, sledili sta še domači zmagi za Bežigradom nad Albanijo (2:0) in Gruzijo (2:1). Na vseh tekmah se je med strelce vpisal Zlatko Zahović, Katančevi četi pa so se na široko odprla vrata dodatnih kvalifikacij za Euro 2000. Slovenija je vanje vstopila pogumno in ambiciozno, pokvarila načrte Ukrajine in spisala zgodovino.

Remi proti Finski je bil tako zatišje pred slovenskim reprezentančnim viharjem, ki je Katančeve junake popeljal na veliki evropski oder. To je bila tudi zadnja reprezentančna tekma, odigrana na stadionu ŽAK. V Šiški je članska izbrana vrsta Slovenije odigrala dve tekmi. Pred 30 leti je na prijateljski tekmi ugnala Estonijo z 2:0, leta 1999 pa je remizirala s Finsko. Na stadionu z najmanjšo zelenico, kar jih ponujajo prvoligaška prizorišča v Sloveniji, je tako imela opravka zgolj s sosedama, ki se gledata čez Finski zaliv.

Slovenska reprezentanca bo v soboto gostila Fince pred polnimi tribunami v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V soboto bo Finsko gostila v drugem delu Ljubljane, v Stožicah, kjer bo za Kekovo četo na razprodanem stadionu pesti stiskalo več kot 15 tisoč navijačev. Ko sta se Slovenija in Finska prvič pomerili v Spodnji Šiški, jih je dvoboj pospremilo le okrog 1.500, a že nekaj mesecev pozneje so spremljali zgodovinsko dogajanje in uvrstitev Katančeve čete na veliko tekmovanje. Se podoben scenarij obeta tudi tokrat, saj si lahko Slovenija kmalu po tako želeni zmagi nad Finsko zagotovi vozovnico za Euro 2024, prvo veliko tekmovanje za Slovence po letu 2010?