Hrvaški se kaj takšnega še ni zgodilo, Španci Škotom preprečili veliki podvig

Danes so se nadaljevale kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki ga bo leta 2024 gostila Nemčija. Škotska je z 0:2 klonila proti Španiji in zapravila priložnost postati prva reprezentanca, ki bi v kvalifikacijskem ciklusu potrdila vozovnico za Euro 2024. Slab večer je za Hrvaško, ki je bila do zdaj edina reprezentanca v zgodovini kvalifikacij za EP doma še nikoli ni izgubila, a je tega niza konec, saj je morala z 0:1 priznati premoč Turčiji, ki je zdaj osamljena na vrhu skupine D. Slovenski strateg Primož Gliha, ki vodi Kosovo, je v Andori s svojimi varovanci visoko slavil (3:0) in prišel do prve zmage.

Kvalifikacije za Euro 2024, 7. krog:

Četrtek, 12. oktober:

Danes ni manjkalo zanimivih obračunov. V skupini A se je odvil derbi v Sevilli, na katerem je Španija z 1:0 ugnala Škotsko, ki si tako še ni zagotovila vstopnice za Euro 2024. Škotska je bila do tega kroga v imenitni formi, v kvalifikacijah je nanizala pet zmag. Škoti so sicer že ob koncu prvega polčasa ostali brez kapetana in člana Liverpoola Andyja Robertsona, ki je moral zaradi domnevnega izpaha rame iz igrišča. Kljub temu so Škoti v drugem polčasu preko Scotta McTominaya, ki je dvakrat v polno meril tudi na zadnji tekmi njegovega Manchester Uniteda, povedli, a je bil gol po posredovanju VAR-a zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Na drugi strani je nato Špance v vodstvo v 74. minuti popeljal Alvaro Morata, tri točke pa je 12 minut kasneje potrdil Oihan Sancet.

Alvaro Morata je zadel za četrto zmago Španije v kvalifikacijah za Euro 2024. Foto: Reuters

Do visoke zmage je prišla Norveška, ki je s 4:0 nadigrala Ciper. Dvakrat je v polno meril zvezdnik Manchester Cityja Erling Haaland, ki se pred tem na zadnjih treh tekmah za City ni vpisal med strelce, zdaj pa je našel recept za gol. Svetlolasi zvezdnik Cityja je sicer za reprezentanco na 27 nastopih dosegel že 27 zadetkov. Čeprav ima komaj 22 let, za strelskim rekorderjem Jörgenom Juvejem (33) zaostaja le še šest zadetkov. Že pokojni Juve je polnil mreže tekmecev v obdobju pred drugo svetovno vojno (1928–1937). Poleg Haalanda sta za zmago Norveške zadela še Alexander Sørloth in Fredrik Aursnes.

Foto: Reuters

Hrvaška čez noč ostala brez najboljših napadalcev

V skupini D je Hrvaška na novem stadionu Opus Arena v Osijeku, ki je bil razprodan v rekordnem času, na derbiju skupine z 0:1 klonila proti Turčiji. Selektor Zlatko Dalić je imel že pred tekmo veliko težav, v napadu pa pogrešal marsikatero ime. Pred oktobrsko akcijo je nepričakovano ostal brez najboljših napadalcev. Andrej Kramarić in Ivan Perišić sta poškodovana, Marko Livaja je pred dnevi sklenil reprezentančno kariero, zdravstvene težave pa ovirajo tudi Bruna Petkovića, tako da sta v napadu igrala napadalec Benfice Petar Musa, ob njem pa tudi krilni napadalec Fiorentine Josip Brekalo, ki pa nista našla poti do mreže Turkov. Edini gol na tekmi je v 30. minuti dosegel Baris Yilmaz.

Hrvaški kapetan Luka Modrić je že 169. igral za ognjene, a na koncu ostal praznih rok. Foto: Reuters

S porazom se je končal tudi veliki niz Hrvaške, ki je v dvoboj vstopila s prav posebnim podvigom, saj je bila do te tekme edina reprezentanca, ki v zgodovini kvalifikacij za evropsko prvenstvo na domači zelenici še ni doživela poraza. Doma je v preteklosti odigrala 36 tekem. Na 28 se je veselila zmage, remizirala sedemkrat, zdaj pa prvič tudi izgubila.

Gliha s Kosovom do prve zmage

Primož Gliha je Kosovu zagotovil prvo zmago v tem kvalifikacijskem ciklusu. Foto: Reuters V skupini E je v Torshavnu na stadionu, kjer bo čez dva tedna (26. oktobra) v skupinskem delu konferenčne lige gostovala Olimpija, Poljska z 2:0 ugnala Ferske otoke. Na pot se je odpravila brez poškodovanega strelskega rekorderja in kapetana Roberta Lewandowskega, a tudi z novim selektorjem Michalom Probierzom, ki je s svojimi varovanci zabeležil tretjo zmago v kvalifikacijah. V derbiju za prvo mesto je Albanija v Tirani s 3:0 ugnala Češko.

V skupini I sta bili odigrani le dve od treh tekem, saj je bilo gostovanje Švice v vse prej kot mirnem Izraelu zaradi varnostnih razlogov prestavljeno. Kosovo s Primožem Gliho je gostovalo v Andori, slovenski strateg pa je s svojimi varovanci proslavljal prvo zmago v kvalifikacijah (3:0). Gliha je v tretjem poskusu na klopi Kosova tako le prišel do polnega izkupička, pred tem je namreč najprej remiziral s Švico in prekrižal načrte prvemu favoritu skupine, nato pa v tekmi, polni navijaških incidentov, izgubil v Bukarešti.

Petek, 13. oktober:

Sobota, 14. oktober:

Lestvice: