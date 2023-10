Šok za Hrvate, napadalec prečrtal reprezentanco

Kot poroča hrvaški Index, se je eden izmed junakov zmage nad Brazilijo v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Katarju po dolgem razmisleku in tudi nesoglasjih s selektorjem Zlatkom Dalićem ter incidentu z navijači na Reki, ko je bil deležen žaljivk zaradi dogajanja na tekmi med Hajdukom in Rijeko, umaknil iz reprezentance. Eden najpomembnejših članov Hajduka je odločitev javnosti sporočili le dan pred zborom hrvaške reprezentance za tekmi s Turčijo in Walesom v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo prihodnje leto.

"Po dolgem premisleku sem se odločil zapustiti hrvaško reprezentanco, o tem pa sem pred to objavo obvestil tudi hrvaško nogometno zvezo. Hvaležen sem selektorju in strokovnemu štabu za čas, ki sem ga preživel v reprezentanci, v srcu pa mi bodo vedno ostali tudi bronasta medalja iz Katarja in vzdušje, ki je vladalo med nami, pa tudi veselje v vsej državi, ki je zavladalo zaradi velikega uspeha," je Livaja zapisal na Instagramu. "Ponosen sem na vsako tekmo in želim si, da bi bila fokus in pozitivnost usmerjena k igralcem. Upam, da bodo v miru in brez napetosti pričakali naslednje pomembne tekme. Vsem se zahvaljujem za podporo, reprezentanci pa iskreno želim srečno in uspešno zdaj in v prihodnje," je še zapisal 30-letni hrvaški napadalec.

Livaja je za hrvaško izbrano vrsto odigral 21 tekem in dosegel štiri zadetke. Hrvaška je v kvalifikacijah za Euro 2024 v skupini D s štirimi odigranimi tekmami in desetimi točkami trenutno na vrhu, druga Turčija je ob petih odigranih obračunih pri enakem točkovnem izkupičku, medtem ko imata Armenija in Wales po sedem točk, Latvija pa je na zadnjem mestu s petimi porazi.

Preberite še: