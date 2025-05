Pomlajeni in neobremenjeni Slovenci v Litvi

Slovenska moška rokometna reprezentanca si je po dveh zmagah proti Severni Makedoniji ter po eni proti Litvi in Estoniji že zagotovila nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Danskem, Norveškem in Švedskem. Danes ob 18. uri se bo v Vilniusu pomerila z Litvo, v nedeljo v Celju pa še z Estonijo.

Slovenski selektor Uroš Zorman je za zadnji kvalifikacijski tekmi v skupini 1 odmor namenil praktično vsem nosilcem igre. Od igralcev, ki so nastopili na letošnjem svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, kjer so osvojili 13. mesto, bodo nastopili le Domen Makuc, Kristjan Horžen, Staš Slatinek Jovičič in Tadej Kljun.

Močno spremenjeno slovensko zasedbo drevi v Vilniusu čaka drugouvrščena Litva, ki je po uvodnem porazu v Velenju s 25:36 nanizala dve zmagi proti Estoniji ter eno proti Severni Makedoniji. Slovenija bo v primeru točke dokončno osvojila prvo mesto v svoji skupini ter si izboljšala izhodišče pred žrebom skupin za zaključni turnir stare celine, ki bo 2. septembra.

Evropsko prvenstvo bo na sporedu med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto na Danskem, Norveškem in Švedskem. Tekmovanje bo potekalo v danskem Herningu, norveškem Oslu ter v švedskem Malmöju in Kristianstadu.

Kvalifikacije za EP 2026, 5. krog

Sreda, 7. maj:

Četrtek, 8. maj: