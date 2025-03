Slovenci pred polno Bonifiko do vstopnice za evropsko prvenstvo

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je po četrti zmagi v kvalifikacijski skupini 1 nad Severno Makedonijo z 38:27 (20:12) že uvrstila na evropsko prvenstvo, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto na Danskem, Norveškem in Švedskem.

Slovenija si je priigrala že 15. nastop na celinskem tekmovanju. Najboljša je bila na domačem evropskem prvenstvu 2004, ko je osvojila srebrno kolajno. Drugi najodmevnejši izid je dosegla na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020, ko je zasedla četrto mesto, na svojem zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024 pa je osvojila šesto mesto.

Slovenija : Severna Makedonija 38:27 (20:12) Dvorana Bonifika, gledalcev 3400, sodnika: Biro in Kiss (oba Madžarska).

Slovenija: Baznik, Lesjak, Blagotinšek 1, B. Janc 2, Marguč, Tajnik 1, Jovičič Slatinek 5, Kodrin, Horžen 1, Cokan 3, Mlivić 7, Makuc 2, Grošelj 5, A. Kavčič 1, Vlah 9 (3), Suholežnik 1.

Severna Makedonija: Mitrevski, Galevski, Velkovski 2, Kuzmanoski 2, Mitev, Karasmanakis, Kuzmanovski 6 (2), Kosteski 3, Petkovski 2, Peševski 3, Lazarevski 3, Djonov, Stojkovik, Serafimov 3, Atanasivik 3.

Sedemmetrovke: Slovenija 4 (3), Severna Makedonija 2 (2).

Izključitve: Slovenija 6, Severna Makedonija 6 minut.

Rdeči karton: /.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v prvem kvalifikacijskem oknu lani premagali Estonijo in Litvo, v tem tednu pa so bili dvakrat boljši od Severne Makedonije. V sredo so v Skopju zmagali z 32:26, na današnji drugi medsebojni tekmi pa so na Obali zanesljivo slavili z 38:27.

Na drugi današnji tekmi v kvalifikacijski skupini 1 je Litva premagala Estonijo s 35:28. Po štirih odigranih tekmah je Slovenija zbrala vseh osem točk. Litva ima šest, Severna Makedonija dve, Estonija pa je brez točk.

Slovenija bo zadnji kvalifikacijski tekmi za EP igrala v prvi polovica maja. Najprej se bo 7. maja v Vilniusu pomerila z Litvo, 11. maja pa bo v Celju gostila Estonijo.

Foto: Aleš Fevžer

Zormanovi izbranci, ki so v znak sožalja za 59 smrtnih žrtev požara v klubu v Kočanih na vzhodu Severne Makedonije nosili črne trakove, so temelje za zmago postavili že v prvi polovici tekme. Za razliko od nedavne tekme v Skopju, ko so uvodoma zaostali za šest golov, so na Obali pred 3.400 gledalci (polovico od njih so bili privrženci gostujoče izbrane vrste; opomba STA) takoj zaigrali resno in zavzeto ter že v šesti minuti povedli s 4:1.

Sredi uvodnega polčasa so tudi na račun dovršenih obramb vratarja Jožeta Baznika še bolj dvignili raven svoje igre. Kljub izključitvi Tarika Mlivića so si po golih kapetana Blaža Janca po bliskovitem nasprotnem napadu in Aleksa Vlaha iz pozicijskega napada v 13. minuti priigrali pet zadetkov prednosti (9:4).

Foto: Aleš Fevžer

Do odhoda na veliki odmor so imeli popoln nadzor nad temperamentnimi Makedonci. Vseskozi so vodili za šest golov, prvič pa so to razliko dosegli v 18. minuti, ko je Vlah zadel za 11:5.

Tik pred odhodom na veliki odmor so slovenski rokometaši znova udarili. Najprej je Janc ukradel žogo in zadel iz nasprotnega napada, končni izid v prvi polovici tekme pa je postavil Vlah po golu prek celotnega igrišča za vodstvo z 20:12.

Zormanovi izbranci v drugem polčasu niso popustili, vse so imeli v svojih rokah, z zanesljivo zmago so si priigrali petnajsti nastop na celinskem tekmovanju, ki bo v začetku prihodnjega leta v švedskem Kristianstadu in Malmöju, norveškem Oslu in danskem Herningu. Največ so vodili za 11 golov, kar je bila tudi končna razlika na dvoboju.

V slovenski reprezentanci sta bila na današnji tekmi najbolj razpoložena Aleks Vlah z devetimi in Tarik Mlivić s sedmimi goli.

