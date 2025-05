Ovniček in Gaber proti Füchseju, Janc in Makuc proti Magdeburgu

Na Dunaju so izvedli žreb za zaključni turnir najboljše četverice v rokometni ligi prvakov, ki bo v Kölnu 14. in 15. junija. Matej Gaber in Rok Ovniček se bosta z Nantesom v polfinalu pomerila proti ekipi Füchse Berlin, medtem ko Blaža Janca in Domna Makuca z Barcelono čaka dvoboj proti Magdeburgu.

Nantes je v četrtfinalu s skupnim izidom 60:57 po dveh tekmah izločil Sporting iz Lizbone, Barcelona pa je bila s 56:54 boljša od Picka Szegeda, za katerega igra Borut Mačkovšek. Aleks Vlah je moral z Aalborgom priznati premoč Berlinčanom (65:77), medtem ko je Gašper Marguč z Veszpremom tesno po seštevku dveh tekem s 53:54 izgubil proti Magdeburgu.

Branilka naslova Barcelona bo na zaključnem turnirju v Kölnu sredi junija lovila že 13. naslov najboljših na stari celini, še petkrat je izgubila v finalu. Magdeburg je štirikrat postal zmagovalec lige prvakov, nazadnje pred dvema letoma, medtem ko Nantes in Füchse naslova še nimata. Francozi so dvakrat igrali na zaključnem turnirju (2018 in 2021) in pred šestimi leti v finalu priznali premoč Montpellieru. Berlinčani pa so edinkrat na "final fouru" igrali v sezoni 2011/12 in zasedli četrto mesto.

Najprej se bosta 14. junija v polfinalu pomerila Füchse in Nantes (15.00), nato pa še Barcelona in Magdeburg (18.00). Finale in tekma za tretje mesto bosta dan kasneje.