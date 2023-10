Naveza Benjamin Šeško – Andraž Šporar je bila v prvem polčasu strah in trepet finske obrambe. Špoki je sprva izsilil enajstmetrovko, pri drugem golu podal, obakrat pa je bil eksekutor mlajši Šeško, kar je bil njegov četrti gol v kvalifikacijah za Euro 2024.

Enega najboljših prvih polčasov v režiji slovenskih nogometašev smo videli v Stožicah. Imeli so popoln nadzor na terenu, kapetan Jan Oblak sploh ni imel pravega dela med vratnicama. "Po odnosu, taktičnih zakonitostih, ideji o igri so fantje odigrali zelo dober polčas. Ali je to idealno ali ne, ne morem govoriti. Pri fantih ne vidim meje. Vidim, da smo lahko glede fizične pripravljenosti boljši. Energija je bila prava. Prenesli so jo na tribune. Ko se je zaustavilo, je tribuna vrnila energijo. Kar zadovoljen sem s prvim polčasom," se je selektor Matjaž Kek dotaknil prvih 45 minut igre.

Finski selektor pohvalil Slovenijo "Vedeli smo, da bo tekma težka. Na žalost nismo prišli do točk. V prvem polčasu se nismo dobro zoperstavili. Slovenija je v duelih igrala zelo močno. Njeni nogometaši so nadzorovali igro. V drugem smo se izboljšali, vendar nismo izkoristili nekaj lepih priložnosti. Slovenija v drugem delu ni imela toliko priložnosti, razen zadnjega gola. Nekaj napak smo naredili, ki jih je Slovenija kaznovala. Prelahko smo zapravili žogo. Šešku ne moreš dati takšnih priložnosti, ker jih hitro izkoristi. Težko se bomo uvrstili na Euro. Imamo še tri tekme, za nas je izziv in naredili bomo vse, kar je v naših močeh," pa je pohvalil Slovenijo finski selektor Markku Kanerva.

"Mislim, da bo Šeško igral v torek"

Zaradi udarca v glavo v prvem polčasu je moral v 60. minuti Šeško predčasno z igrišča, a Keka ne skrbi glede njegovega torkovega nastopa na tekmi proti Severni Irski v Belfastu. "Videli bomo. Trije dnevi so do tekme v Belfastu. Potrebna je bila menjava. Mislim, da bo lahko igral. Je bolje za mojo stran, a ne," se je zasmejal Kek, ki se zaveda moči nogometaša Leipziga.

Šeško je po udarcu v glavo v prvem polčasu nato v 60. minuti zapustil igrišče. Selektor Kek verjame, da bo v torek zaigral proti Severni Irski. Foto: www.alesfevzer.com

Finci so na okus prišli šele v drugem polčasu in imeli v določenih trenutkih pobudo, a jih je dokončno v sodnikovem podaljšku potolkel Erik Janža. "Zasluženo, dovolj visoko in v krasnem ambientu smo naredili korak naprej proti našemu cilju. In to proti nasprotniku, ki nas je nadigral na Finskem. Veseli smo odziva publike ter nekaterih stvari, ki smo jih naredili na igrišču. Nismo kaj dosti razmišljali o nasprotniku. Predvsem smo se osredotočali na lastne kvalitete in naš način igranja. V večji meri nam je uspelo. Zavedali smo se kakovosti finske reprezentance in stvari, ki jih lahko obrnemo nam v prid," je bil prvi mož stroke zadovoljen s celotno predstavo v Stožicah.

Veseli ga kemija

Dotaknil se je tudi kriznih minut, ko so Finci napadali slovenska vrata, ki so do konca tekme tudi po zaslugi Oblakove izvrstne obrambe ostala nedotaknjena: "Takoj od prve minute drugega polčasa mi določene stvari niso bile všeč. Malce smo se postavili nižje, vendar bi morali iti ven tako kot pri drugem golu. Čakali smo na Šeška, kako dolgo bo zdržal. Nisem pristaš, da menjam. Vprašanje je ali bodo reagirali ali ne. Pogovarjali se bomo o dveh, treh izgubljenih žogah. Ker je tekmec prišel na nepostavljeno obrambo. Vse menjave so takoj dale določeno mirnost. Jasmin Kurtić je postavil vse pod kontrolo. Tretji gol je celo nagrada za našo filozofijo. Igramo za gol več. Ne zato, da bi bili moderni, da bi ugajali. Enostavno imamo individualno kakovost. Ne smemo pozabiti na Jana, oba branilca in tudi beka, ki sta bila na višji ravni."

Slovenski navijači so pričarali lepo vzdušje in v kriznih trenutkih s pravo podporo pomagali nogometašem na zelenici. Foto: Reuters

V prvi vrsti ga veseli, da v reprezentanci vlada prava kemija, kar je čutiti na vsakem koraku. Nogometaši so sproščeni na treningih, na tekmi pa verjamejo, da se lahko uvrstijo na evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija. Prvič in za zdaj edinkrat je bila Slovenija na Euru leta 2000, nato pa dvakrat nastopila še na svetovnem prvenstvu.

"Pomembno je, da odločamo sami o sebi"

"To ni zgodba Oblaka, Šeška, Keka, ampak zgodba skupine igralcev in skupine strokovnjakov na drugi strani črte. Ta komunikacija je čista. Energijo, ki jo dajejo ljudi okoli mene, je treba kanalizirati in v določenih segmentih akumulirati. Drug drugega polnimo. Dejstvo je, da smo dosti dolgo skupaj, opravili smo že veliko treningov, pogovorov. Ko fantje prihajajo na trening, se vidi, da imajo svojo pot. Do konca kvalifikacij imamo še tri tekme. Pomembno je, da odločamo sami o sebi. Da imamo svoj cilj in da z obema nogama ostanemo trdno na nogah. Je pa res, da smo naredili, kar smo si želeli. Lahko se veselimo dve, tri ure, nato bomo začeli razmišljati o naslednjemu tekmecu. Nov izziv je med nami. Super prvi polčas, nekaj preveč napak v drugem, s tretjim golom pa smo pripeljali dokončno zadovoljstvo. Nočem, da se zaustavimo. Hočem, da še naslednjo tekmo odigramo hrabro. Odločamo sami o sebi. Ko smo v Helsinkih izgledali slabo, je bilo treba prevzeti odgovornost. Danes so fantje odigrali perfektno na igrišču."

Slovenski nogometaši so streljaj od evropskega prvenstva 2024. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija tri tekme pred koncem zaseda prvo mesto v skupini H, do konca pa jo čakajo še obračuni s Severno Irsko v torek v Belfastu, novembra pa sledita gostovanje na Danskem in domača tekma proti Kazahstanu. Z dvema zmagama bi naši nogometaši sami vse razrešili in se drugič v zgodovini uvrstili na evropsko prvenstvo.