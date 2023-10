Benjamin Šeško s čarobnimi številkami očaral tudi Uefo

Slovenija se s tako raznovrstnim, obetavnim in fizično dominantnim napadalcem kot je Benjamin Šeško še ni mogla pohvaliti. Pri 20 letih je v državnem dresu dosegel že devet zadetkov. S takšnim ritmom in učinkovitostjo bo v primeru, če ne bo imel preglavic z zdravjem, zagotovo ujel in prehitel absolutnega rekorderja Zlatka Zahovića, ki se je v državnem dresu veselil 35 zadetkom. Mladi napadalec RB Leipziga pleni pozornost z delavnostjo, trudom, pozitivno energijo in sproščenostjo. Njegov talent ni bil nikoli sporen, telesne sposobnosti so nadpovprečne, Slovenija je lahko občudovala njegov izjemen odriv ob proslavljanju obeh zadetkov. Skočil je visoko v zrak in ju proslavljal v družbi soigralcev.

20-letni Slovenec je v razmiku 12 minut dvakrat zatresel finsko mrežo. Foto: www.alesfevzer.com

Na tekmi proti Finski je kot članski reprezentant prvič v karieri na tekmi dosegel dva zadetka. Prejel je tudi grob udarec v glavo, zaradi katerega so mu morali zdravniki oskrbeti rano. Stekla je kri, tako da je zaigral s posebno mrežico, ki je stiskala obvezo. Moral je zamenjati okrvavljen dres, a ga tudi to ni zmotilo, da jo ne bi Fincem podkuril še z enim zadetkom. Po dvoboju se je z navdušenjem družil z najmlajšimi navijači. Bil je presrečen, saj je pomagal Sloveniji do dragocene zmage nad Finsko, selektor Matjaž Kek pa je po dvoboju pomiril javnost, ko je dejal, da napadalec Leipziga ni utrpel težje poškodbe, tako da bi lahko v torek zaigral tudi na gostovanju v Belfastu.

Na zadnjih 11 tekmah dosegel kar osem zadetkov

Prekrasen večer Šeška so izpostavili mnogi tuji mediji, na socialnem omrežju X ga je v sklopu kvalifikacij za Euro 2024 izpostavila tudi Evropska nogometna zveza (Uefa). Enemu izmed junakov sobotnih tekem se je poklonila s tem, da je delila podatek, kako je na zadnjih 11 tekmah v slovenskem dresu dosegel kar osem zadetkov. To je imeniten dosežek za tako mladega igralca, ki je, čeprav ima komaj 20 let, na večni lestvici najboljših slovenskih strelcev Slovenije poskočil že na 11. mesto.

🇸🇮 Šeško 🥵



8 goals in his last 11 international matches 💪#EURO2024 pic.twitter.com/NeLHhZ4hpR — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 14, 2023

Prvovrstno Šeškovo statistiko, s katero izstopa med evropskimi sovrstniki, je poudaril tudi italijanski novinar Fabrizio Romano. Guru za največje prestope na svetovni nogometni tržnici je poleg tega, da je Šeško na zadnjih 11 nastopih dosegel 8 zadetkov, poudaril tudi dejstvo, kako je nekdanji nogometaš Krškega, Domžal in Salzburga proti Finski dosegel dva zadetka v razmiku 12 minut, kako je bil kot strelec oziroma podajalec na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah soudeležen pri petih zadetkih (3 zadetki in 2 podaji), na zadnjih osmih tekmah pa je v tem smislu sodeloval kar pri osmih zadetkih.

🇸🇮 RB Leipzig gem Benjamin Sesko, flying with Slovenia...



◉ 8 goals in his last 11 international matches.



◉ 12 minute brace again yesterday.



◉ 5 goal involvements in last 2 Euro qualifiers.



◉ 8 goal involvements in his last 8 caps. pic.twitter.com/tVHI9pHKJl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2023

Nanj je lahko ponosna Slovenija, nanj so ponosni soigralci, saj opozarja nase že tako mlad. Pred njim je še bogata kariera, če pa bo tako uspešen v državnem dresu tudi v prihodnje in bo Slovenija še naprej nizala zmage, bo že pri 21 letih zaigral na velikem tekmovanju. In to ravno v deželi, kjer si služi nogometni kruh.

Zahović pri 29, Novaković in Udovič pri 31 letih ...

Zlatko Zahović je s 35 zadetki, dosegel jih je na 80 tekmah, slovenski rekorder. Benjamin Šeško je na 23 tekmah za slovensko izbrano vrsto prispeval 9 zadetkov in 5 asistenc. Tako je soudeležen pri zadetku na vsakih 113 minut. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Najboljši strelci v zgodovini slovenske reprezentance so morali na kaj takega čakati neprimerno dlje. Zlatko Zahović (35 zadetkov na 80 tekmah) je na Euru 2000, kjer je dosegel tri zadetke, nastopil pri 29 letih, Milivoje Novaković (32 zadetkov na 80 tekmah) je na SP 2010 zaigral pri 31 letih, Sašo Udovič (16 zadetkov na 42 tekmah) je čar Eura 2000 okusil pri 31 letih, Josip Iličić (16 zadetkov na 79 tekmah) pa se še ni uvrstil na veliko tekmovanje.

Še najmlajša izmed boljših slovenskih strelcev vseh časov sta bila Milenko Ačimović (13 zadetkov na 74 tekmah), ki je na Euru 2000 nastopil pri 23 letih, in Tim Matavž (11 zadetkov na 39 tekmah), ki je na SP 2010 zaigral pri 21 letih. Primorec, ki je v 1. SNL branil barve slovenske Gorice, trenutno pa nosi dres hrvaške Gorice, je pred 13 leti na jugu Afrike proti Angliji odigral 11 minut, a je bila to takrat šele njegova druga tekma v državnem dresu. Takrat je bil še daleč od udarne enajsterice.

Bo Šeško nared za torkovo tekmo v Belfastu? Selektor Matjaž Kek je optimist. Foto: www.alesfevzer.com

Povsem drugače pa je pri vročem Šešku, ki je do danes zbral že 23 reprezentančnih nastopov in je že pri devetih zadetkih, nova priložnost za nov zadetek, s katerim bi obogatil zbirko in se lahko pohvalil z dvomestnim številom, pa se mu obeta že v torek v Belfastu.