Ronaldo razveselil sinova zvezdnikov BiH

Danes bo na nogometnih zelenicah po Evropi znova pestro. Seznamu udeležencev Eura 2024, na katerem je poleg gostiteljev Nemcev za zdaj še šest reprezentanc, bi se lahko pridružili Avstrija in Grčija. Slovenski severni sosedi potrebujejo zmago v Bakuju, delo pa bi jim lahko olajšala Belgija s pozitivnim rezultatom na Švedskem. Grke do vozovnice za Euro 2024 pelje prepričljiva zmaga z vsaj štirimi zadetki nad Nizozemsko. Zanimivo bo tudi v Zenici, kjer bo Bosna in Hercegovina enega zadnjih vlakov za priključitev k vrhu lestvice lovila proti brezskrbni Portugalski, pri kateri je pričakovano največ pozornosti deležen Cristiano Ronaldo. CR7 je po prihodu v dobro voljo spravil sinova največjih zvezdnikov BiH.

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za Euro 2024, v katerih ji gre imenitno, saj po sedmih nastopih vodi v skupini H, za nove točke potegovala v torek v Belfastu proti Severni Irski, danes pa bodo na sporedu tekme v skupinah B, F in J.

V skupini B so si svetovni podprvaki Francozi že prislužili vozovnico za nastop na Euru. Na šestih tekmah so osvojili maksimalnih 18 točk, tako da se jim nasmiha tudi prvo mesto. Galski petelini danes počivajo, v ospredju pa bo derbi med Grčijo in Nizozemsko, ki bo neposredno odločal o drugem mestu. Tulipani za Grki zaostajajo tri točke. Tako bi danes, če bi na stadionu Agia Sophia v Atenah izgubili za vsaj štiri zadetke (spomladi so doma premagali Grčijo s 3:0), že ostali brez možnosti za neposredno uvrstitev na Euro. V tem primeru bi jih marca 2024 čakale dodatne kvalifikacije.

Zaključna žogica za Avstrijo

Avstrijce od Eura 2024 delijo le še milimetri. Foto: Reuters V skupini F bi se lahko danes veselili navijači Avstrije. Ponuja se jim lepa priložnost, da se pridružijo seznamu udeležencev EP 2024. Ob 18. uri bodo gostovali v Bakuju.

Z zmago nad Azerbajdžanom bi si priigrali neulovljivo prednost pred zasledovalci, vozovnico za Euro pa bi si lahko prislužili celo, če v Bakuju ostanejo brez vsega. Morajo se le izogniti porazu s tremi ali več zadetki razlike, Švedi, razočaranje teh kvalifikacij, pa ne bi smeli premagati vodilne Belgije. Tako lahko rdeči vragi pomagajo Avstrijcem, Švede pa lahko na drugo mesto popelje le še čudež.

Nekdanji trener Olimpije se ne boji Portugalcev

Savo Milošević je kot selektor BiH debitiral z zmago v Liechtensteinu. Danes se bo navijačem BiH prvič predstavil na domači tekmi. Foto: Guliverimage V skupini J se je Portugalska po imenitnem nizu, dobili so vseh sedem tekem, razlika v golih pa znaša 27:2, že uvrstila na zaključni turnir v Nemčiji, a želi zmagovati tudi v nadaljevanju kvalifikacij. Danes jo čaka gostovanje v vroči Zenici na razprodanem stadionu Bilino polje, na katerem se bo prvič kot selektor BiH predstavil Savo Milošević.

Nekdanji trener Olimpije še verjame v podvig. Njegove varovance bi v igri za drugo mesto ohranila le zmaga nad favorizirano Portugalsko. "Ni nas strah Portugalcev. Če bomo naredili vse tako, kot je treba, bodo odločale malenkosti," sporoča nekdanji zvezdnik srbskega nogometa. Če bi danes BiH izgubila, Slovaška pa bi premagala Luksemburg, bi Edin Džeko z druščino že ostal brez možnosti za preboj na Euro, popravni izpit pa bi ga čakal marca 2024, saj so si nogometaši BiH kot zmagovalci ene izmed lanskih skupin lige narodov zagotovili morebitno udeležbo.

Cristiano Ronaldo na nedeljskem treningu na stadionu Bilino polje v Zenici, na katerem je nazadnje zaigral pred 12 leti. Foto: Guliverimage

V Zenici se poraja vprašanje, ali bo na igrišče stopil tudi Cristiano Ronaldo. 38-letni kapetan in rekorder Portugalske (202 nastopa in 125 zadetkov) se je po prihodu v Zenico pričakovano znašel v središču pozornosti, s spominsko fotografijo pa je osrečil sinova Edina Džeka in Miralema Pjanića, s katerim si je delil slačilnico pri Juventusu. 38-letni superzvezdnik Al Nassra je pred dnevi postal prvi Evropejec, ki se je uvrstil na šest zaporednih evropskih prvenstev. Če ga bo selektor Roberto Martinez zato, ker so si Portugalci že zagotovili nastop na Euru, spočil, se bodo za mesto v konici napada potegovali Diogo Jota, Goncalo Ramos in Joao Felix.

V boju za drugo mesto sicer najbolje kaže Slovaški, a bi lahko danes Luksemburg spisal izjemno senzacijo. Če bi premagal Slovake v gosteh, bi se na lestvici prebil na drugo mesto in se znašel blizu velikega tekmovanja, kar se ni zgodilo še nikoli v zgodovini. Zanimivo je, da je Luksemburg sicer prejšnji mesec doživel neverjeten polom proti Portugalski, ko je izgubil kar z 0:9, a je na preostalih šestih tekmah zbral kar 11 točk.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Belgija, Francija, Portugalska, Škotska, Španija in Turčija.

