Na Severnem Irskem se nadaljujejo nasilni nemiri, usmerjeni proti priseljencem, ki so sprva izbruhnili v začetku tedna . V nemirih je bilo doslej ranjenih že več kot 60 policistov, je sporočila severnoirska policija in dodala, da so v petek proti protestnikom uporabili vodni top, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Več kot 60 policistov je bilo poškodovanih pri zaščiti skupnosti pred nemiri, ki se ta teden nadaljujejo," je v izjavi sporočila policija.

Nemiri so se v mestu Ballymena začeli v ponedeljek, ko je miren protest po domnevnem spolnem napadu na najstnico prerasel v izgrede. Pred sodnika sta ta dan stopila dva mladoletnika, ki sta obtožena poskusa posilstva. Policija ni navedla podatkov o narodnosti obtoženih najstnikov, a sta oba v postopku zaprosila za prevajalca iz romunščine.

Metali molotovke, opeke in pirotehnična sredstva

Izgredi so se razširili na več krajev, protestniki pa so v zadnjih dneh v policiste metali molotovke, opeke in pirotehnična sredstva, zažigali avtomobile in razbijali okna na stavbah. Policija je v petek uporabila vodni top, da bi zajezila nasilje v mestu Portadown.

Poglejte:

Iz celotnega političnega spektra se vrstijo obsodbe nasilja in pozivi k pomiritvi napetosti. Ministri iz regionalne severnoirske vlade so sporočili, da obsojajo "rasno motivirano nasilje in pozivajo k miru", češ da so prebivalci terorizirani. Ljudi so pozvali, naj zavrnejo delitve, ki da jih spodbuja "uničevalna" manjšina.

S podobnim pozivom se jim je pred dnevi pridružil britanski premier Keir Starmer, ki je obsodil "nesmiselno nasilje".