Tekma desetletja? Ne, to je bila že tekma proti Finski, na kateri je Kekova četa dokazala, da je kos pritisku. Morda tekma generacije? To bi bil lahko boljši izraz. Dvoboj v Belfastu ponuja namreč ogromno. Če bi Kekovi varovanci v torek prvič v zgodovini zmagali na Severnem Irskem, bi si priigrali tako lepo popotnico, da si lahko novembra privoščijo celo kakšen neuspeh, pa bi se vseeno uvrstili na Euro 2024! Kako pa o tekmi, ki bo v torek zvečer zagotovo priklenila dva milijona Slovencev pred televizijske zaslone, razmišlja Matjaž Kek?

Mariborčan nerad izpostavlja svoja čustva v javnosti. Dvoboje spremlja mirno, preudarno, v veseljačenju ali pretiranem razočaranju bolj ''pretiravata'' njegova pomočnika Boštjan Cesar in Milivoje Novaković. Pred 13 leti je bil njun selektor na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, še zadnjem velikem dogodku, na katerem je nastopila Slovenija. Nato pa je sledil "mrk", ponosne državice na sončni strani Alp ni bilo več med elito, vedno ji je zmanjkalo nekaj do uvrstitve na veliko tekmovanje.

Vstopnice za dvoboj s Kazahstanom gredo odlično v promet

Prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović bi lahko letos pozdravil prvo uvrstitev članske reprezentance na veliko tekmovanje, odkar je predsednik NZS. Foto: R. P. Letos, ko ji gre fantastično v boju za Euro 2024, pa se je nekaj spremenilo. Vse gre na boljše. Od predstav nogometašev do odziva občinstva. Apatija navijačev se je prelevila v vse glasnejšo evforijo. ''Že zdaj smo prodali sedem tisoč vstopnic za dvoboj s Kazahstanom,'' je ponosen predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović, ko smo z njim pokramljali po pristanku letala v Belfastu.

Tudi direktor reprezentanc Miran Pavlin komaj čaka, da pride na vrsto tekma, na kateri bo imela Slovenija zaključno žogico za nastop na velikem tekmovanju. ''Ko bo prišla, bi Ljubljana potrebovala dvakrat večji stadion, da bi sprejela vse navijače,'' se je zasmejal Gorenjec, ki je pred skoraj četrt stoletja prispeval zlata vredni zadetek v zasneženem Kijevu, po katerem se je Slovenija senzacionalno uvrstila na prvo veliko tekmovanje, EP 2000.

Neumno bi bilo poleteti po zmagi nad Finsko

Ko je Slovenija prejšnji mesec v Stožicah premagala Severno Irsko s 4:2, je dvakrat zadel v polno Andraž Šporar. Foto: www.alesfevzer.com Deset let pozneje je krog dokazovanja med elito sklenila z drugim nastopom na svetovnem prvenstvu, s sobotno zmago nad Finsko v razprodanih Stožicah (3:0) pa je še kako spomnila na podobno zmago v kvalifikacijah za SP 2010 proti Poljski (3:0), po kateri so takratni Kekovi izbranci podirali vse ovire pred seboj in jo na koncu zagodli še veliki Rusiji. Takrat je bila prisotna ogromna evforija. Dogajanje po zmagi nad Finsko je spomnilo na omenjeno obdobje sreče, a se selektorja Matjaža Keka, vsaj kar se tiče njegovih javnih nastopov, ni kaj prida dotaknila. Izkušnje in modrost mu sporočajo, da je potrebno ostati previden.

''Že ničkolikokrat sem povedal, da je v športu na eni strani evforija, na drugi strani pa tudi tragedija. V športu to nima neke dolge vrednosti. Ne vem, zakaj evforija. Pred nami so še trije koraki. Z zmago proti Finski smo naredili tisto, kar smo želeli, kar so želeli naši navijači, kar ste želeli tudi vi mediji. Te stvari je konec. Jutri pa nas čaka izziv, ki je upam da dovolj velik z motivom, saj Slovenija še ni prišla do zmage v Belfastu,'' se spominja Severne Irske kot izrazito neugodnega tekmeca zlasti na stadionu Windsor Park, kjer je v kvalifikacijah gostovala dvakrat, a ni nikoli dosegla zadetka. Vedno je naletela na prepoznaven odgovor gostiteljev. Takega pričakuje tudi jutri, čeprav Severni Irci niso več v igri za napredovanje.

Benjamin Šeško, ki uživa v družbi s "cimrom" Žanom Vipotnikom, je pripravljen in zelo dobro razpoložen pred torkovim nastopom v Belfastu. Foto: R. P.

''Severna Irska ima britanski način razmišljanja, nepopustljivosti. Tudi če nima več možnosti za nastop na Euru, bi bilo neumno, če bi po zmagi nad Finsko poleteli in razmišljali o Severnih Ircih v slogu, češ, saj nimajo več možnosti. To se nam lahko hitro odbije v glavo. Je pa dejstvo, da moraš, če hočeš iti na veliko tekmovanje, zbirati točke v kontinuiteti. To nam relativno dobro uspeva. Moramo razmišljati o svojih kvalitetah, izkušnjah, domači tekmi proti Severni Irski, ki ni bila niti slučajno tako prepričljiva, kot izgleda rezultat,'' je ciljal na nedavno zmago s 4:2 v Stožicah, v kateri so gledalci spremljali festival zadetkov, na srečo pa je večina končala v mreži Otočanov.

Stevardesa v mikrofon: Slovenija gre naprej

V Belfast je z letalom, polnih ljubiteljev nogometa in najboljših slovenskih nogometašev, odpotoval tudi Peter Lovšin. V torek napoveduje zmago Slovenije z 2:0. Foto: R. P. Slovenija je blizu uspeha. Let iz domovine do Belfasta z dragocenim tovorovom, med katerim najbolj izstopata kapetan Jan Oblak in vroči strelec Benjamin Šeško, je trajal nekoliko več od predvidenega. Kekovi izbranci so tako v polnem letalu, v katerem ni manjkalo ljubiteljev nogometa, starejših navijačev, pa tudi funkcionarjev in predstavnikov sedme sile, prispeli v Severno Irsko ob večeru.

Pričakala jih je tema, a tudi sladek spomin na prisrčne besede stevardese, ki je zaključni govor ob pristanku v Belfastu, tega je izvedla v tujem jeziku, zaključila z besedami "Slovenija gre naprej" in požela huronski aplavz. Morda ji je kdo prišepnil, da je bil med potniki tudi legendarni roker Peter Lovšin, soavtor ponarodele poskočnice, brez katere si ni bilo moč zamisliti prve slovenske nogometne pravljice ob spremljanju dvobojev zlate Katančeve čete. Priljubljenega pevca, sicer strastnega ljubiteljega nogometa, smo pocukali za rokav, njegovo razmišljanje pa si boste lahko prebrali v torek.

Hrvatom se ni izšlo, se bo Slovencem?

Slovenski nogometaši so na Severno Irsko pripotovali na "hrvaških" krilih. Foto: R. P. Slovenska nogometna odprava se je na Severno Irsko odpravila s hrvaško letalsko družbo Trade Air. Tako je prispela na cilj dobesedno na hrvaških krilih. Hrvaškim nogometašem v nedeljo ni šlo najboljše na Otoku, izgubili so v Walesu in si otežili pot na Euro 2024.

Bodo Slovenci dva dni pozneje na Severnem Irskem boljše volje, Kekova četa pa bo znova dokazala, kako zadnji uspehi, na zadnjih štirih tekmah je osvojila kar deset točk, niso naključni?

Odgovor bo znan pozno v torek zvečer.