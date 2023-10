Slovenci po zlata vredni zmagi le še korak od izpolnitve sanj, znan še en potnik na EP

Slovenska nogometna reprezentanca je v Belfastu opravila še z enim zahtevnim izpitom in se po zmagi nad Severno Irsko z 1:0 (1:0) povsem približala sanjskemu cilju, nastopu na Euru 2024. Slovenci tudi po osmem krogu ostajajo na vrhu skupine H zahvaljujoč boljši gol razliki od Danske, ki je tokrat "le" z 2:1 ugnala San Marino. Na prvi tekmi dneva v slovenski skupini je Kazahstan po preobratu z 2:1 ugnal Finsko in ohranil možnosti za eno od prvih dveh mest, medtem ko je Finska že izpadla iz računice. Vstopnico za Euro si je danes že zagotovila Anglija, ki je s 3:1 ugnala Italijo, Srbi so na sosedskem obračunu z enakim izidom ugnali Črno goro.

Kvalifikacije za Euro 2024, 8. krog:

Skupina H:

Finska - Kazahstan 1:2 (1:0)

Severna Irska - Slovenija 0:1 (0:1)

San Marino - Danska 1:2 (0:1)

1. Slovenija 8 6 1 1 17:6 19

2. Danska 8 6 1 1 17:7 19

3. Kazahstan 8 5 0 3 12:9 15

4. Finska 8 4 0 4 12:9 12

5. Severna Irska 8 2 0 6 7:9 6

6. San Marino 8 0 0 8 1:26 0

Skupina C:

Anglija - Italija 3:1 (1:1)

Malta - Ukrajina 1:3 (1:2)

1. Anglija 6 5 1 0 19:3 16

2. Ukrajina 7 4 1 2 11:8 13

3. Italija 6 3 1 2 11:7 10

4. Sev. Makedonija 6 2 1 3 7:14 7

5. Malta 7 0 0 7 2:18 0

Skupina G:

Litva - Madžarska 2:2 (2:0)

Srbija - Črna gora 3:1 (1:1)

1. Madžarska 6 4 2 0 11:4 14

2. Srbija 7 4 1 2 13:7 13

3. Črna gora 5 2 2 1 5:5 8

4. Litva 7 1 3 3 8:11 6

5. Bolgarija 6 0 2 4 3:10 2

Slovenski nogometaši so na svoji osmi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo dosegli še svojo šesto zmago in se tako še približali svoji drugi uvrstitvi na evropsko prvenstvo. Izbrance Matjaža Keka do konca kvalifikacij čakata še dve novembrski tekmi, in sicer v gosteh z Dansko in za konec doma s Kazahstanom.

Selektor Kek je tekmo s Severno Irsko na razprodanem stadionu Windsor Park začel v enaki postavi kot sobotno s Finsko. Srečanje so odprli Oblak, Karničnik, Bijol, Blažič, Janža, Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar, Šeško in Šporar. Pred današnjimi tekmami kvalifikacij za nogometno evropsko prvenstvo 2024 so se najprej z minuto molka spomnili žrtev včerajšnjega streljanja v Bruslju.

Na veselje peščice glasnih slovenskih navijačev v Belfastu se je obračun začel povsem po slovenskih notah. V peti minuti je na robu kazenskega prostora padel Benjamin Šeško, sodnik Kovacs pa je z zamikom pokazal na prosti strel. Odgovornost je prevzel Adam Gnezda Čerin, ki je mojstrsko zadel v desni zgornji kot vrat Severne Irske, vratar Bailey Peacock-Farrell pa je bil povsem nemočen.

Malo jih je v oddaljenem Belfastu, a se jih še kako sliši! Slovenski navijači, med njimi so tudi člani skupine ZNS, so lahko navdušeni nad začetkom srečanja in vodstvom z 1:0! @SiolSPORTAL pic.twitter.com/7PU9FBOTfa — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) October 17, 2023

Adam Gnezda Čerin je mojstrsko zadel za 1:0. Foto: Reuters

Šeško podvojil vodstvo, a ...

Zatem so pobudo prevzeli gostitelji, ki so nekajkrat nevarno zapretili, a je bila slovenska obramba vselej na mestu. Slovenci so nato znova zapretili v 30. minuti, ko je po desni strani prodrl Petar Stojanović, a je bil Peacock-Farrell na mestu. Pritisk Slovencev se je nato nadaljeval, minuto kasneje je po podaji Jana Mlakarja nespretno posredovala obramba Severnih Ircev, natančneje debitant Eoin Toal, žoga pa se je odbila do Benjamina Šeška, ki je povišal na 2:0, a je nato sodnik po posredovanju Vara zaradi prepovedanega položaja Andraža Šporarja, ki naj bi po sodniški oceni vplival na igro, gol razveljavil.

V zadnjih petnajstih minutah prvega dela si reprezentanci nista več priigrali odmevnejših priložnosti, Slovenci pa so se na polčas podali s prednostjo 1:0. Gostitelji so imeli sicer v prvem polčasu za odtenek več žogo v svoji posesti (54:46), Slovenci so dvakrat sprožili v okvir vrat nasprotnika, domači pa enkrat na vrata Jana Oblaka.

Foto: Reuters

Prvi odmevnejši dogodek se je v drugem polčasu zgodil v 58. minuti, ko je po grobem prekršku nad Šporarjem drugi rumeni karton in posledično rdečega prejel Shea Charles. Slovenija je tako tekmo nadaljevala z igralcem več na zelenici, a so domači kljub temu skušali ogroziti Oblakova vrata. V 73. minuti se je zasedbi Matjaža Keka nasmehnila velika priložnost za podvojitev vodstva. Po imeniti podaji Stojanovića se je sam pred vrati Severne Irske znašel Jan Mlakar, ki je deloval kot da ga je žoga nekoliko presenetila, in nerodno meril mimo vrat Peacocka-Farrella.

Domači so bili nato vse nevarnejši, a se je z nekaj zanesljivi posredovanji izkazal Oblak. V končnici so namesto Mlakarja, Šporarja in Janže priložnost dobili Sandi Lovrić, Jasmin Kurtić in Benjamin Verbič. Slovenski nogometaši so v zaključku zdržali domač nalet in se na koncu veselili zmage z 1:0.

San Marino z zadetkom šokiral Dance, ki ostajajo izenačeni s Slovenijo

V skupini H ima ob Sloveniji 19 točk še Danska, ki pa je zaradi slabše gol razlike na drugem mestu. Danska se je danes nepričakovano precej namučila s San Marinom, najslabšo reprezentanco sveta, ki do zdaj ni osvojila niti točke. Danski kapetan Simon Kjaer je danes postal rekorder, saj je zbral 130. nastop za reprezentanco. Do zdaj je bil izenačen s Petrom Schmeichlom (oba 129).

Za vodstvo Dancev je v 42. minuti poskrbel zvezdnik Manchester Uniteda Rasmus Hojlund, nato pa je na drugi strani sledil veliki šok. V 61. minuti je za San Marino namreč v polno meril Alessandro Golinucci in dosegel prvi gol v kvalifikacijah za to državo. S tem je gol razliko svoje reprezentance "popravil" na 1:25. A Danci so se po šoku hitro pobrali, na 2:1 je v 70. minuti za Dansko povišal Yussuf Poulsen, s tem pa postavil tudi končni izid srečanja.

San Marino je proti Danski dosegel svoj prvi gol v kvalifikacijah za EP, a na koncu kljub temu ostal praznih rok. Foto: Reuters

Kazahstan je ugnal Finsko. Foto: Guliverimage

V skupini H je bilo najprej zanimivo v Helsinkih, kjer sta se pomerila glavna zasledovalca vodilnega dvojca Finska in Kazahstan, ki je po preobratu slavil z 2:1. Finci tako niso upravičili vloge favorita, po petih zmagah na vseh petih medsebojnih obračunov so tako na šestem srečanju prvič ostali praznih rok. Fince je sicer v vodstvo v 28. minuti popeljal Robert Taylor. Za izenačenje je nato v 77. minuti z bele pike zadel Bakhtiyor Zaynutdinov, ki je nato v 90. minuti zadel še za tri točke.

Angleži po zmagi nad Italijo do vstopnice za EP

V skupini C se je odvila poslastica na Wembleyju. V ponovitvi finala Eura 2020 sta se pomerili Anglija in Italija, Angleži pa so z zmago unovčili zaključno žogico za Euro 2024. Angležem bi sicer za pot na EP zadostoval že remi, na koncu pa so po preobratu slavili s 3:1. Italijane je v vodstvo v 15. minuti popeljal Gianluca Scamacca, a je 17 minut kasneje na drugi strani na 1:1 z bele pike poravnal angleški kapetan Harry Kane. Za vodstvo Anglije je v drugem polčasu v 57. minuti zadel Marcus Rashford, zmago Angležev pa je s svojim drugim zadetkom na srečanju v 77. minuti potrdil Kane. Angleži so si zagotovili že deveti nastop na zadnjih desetih evropskih prvenstvih. Ni jim uspelo le leta 2008, ko jih je v zadnjem krogu prav na Wembleyju šokirala Hrvaška.

Angleži so si že zagotovili mesto na EP. Foto: Reuters

Srbiji sosedski derbi

V skupini G je imela Madžarska prvo zaključno žogico za uvrstitev na EP, a je na gostovanju pri odpisani Litvi iztržila zgolj točko (2:2). Za ovratnik ji diha Srbija, ki je v Beogradu premagala Črno goro s 3:1. Aleksandar Mitrović je dosegel dva zadetka.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Avstrija, Belgija, Francija, Portugalska, Škotska, Španija, Turčija in Anglija.

