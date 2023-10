Legendarni Slovenec, s katerim smo se pogovarjali nad oblaki

Na letalu, s katerim so se v Belfast v ponedeljek odpravili najboljši slovenski nogometaši, smo uzrli tudi Petra Lovšina. Legendarni rocker je poln energije. Nad Kekovo četo je več kot navdušen. Od srca bi jim privoščil, da bi se uvrstili na Euro 2024, v tem primeru pa obljublja, da bi se znova združil trio, ki je "vedno in" (Lovšin, Kreslin in Predin). Po Nemčiji bi tako lahko prihodnje leto iz tisočerih slovenskih grl glasno odmevala že skoraj ponarodela nogometna himna Slovenija gre naprej.

Ko smo ga zagledali na letalu, smo ga povprašali, ali njegova prisotnost na letalu že naznanja obuditev sodelovanja z nogometaši, s katerim je pred davnimi leti osrečeval srca slovenskih navijačev. In zakaj se je odločil ravno za ogled tekme v Belfastu?

"Nekako se čuti, da se nekaj dogaja. Sem v stiku z ljudmi iz nogometne zveze. Seveda se pogovarjamo o tem, kaj bi bilo, če bi bilo. Če gremo naprej na Euro v Nemčijo, gremo naprej tudi mi. Na to računamo. Potem gremo zagotovo zraven na Euro tudi 'muskontarji' s himno. Jaz, Vlado (Vlado Kreslin, op. p.) in Zoran (Zoran Predin, o. p.). Vedno smo živeli za reprezentanco. Še vedno živimo. Za nogomet in šport nasploh," nam je Peter Lovšin, gostobesedni Ljubljančan, na letalu zaupal, da bi se lahko slovenski navijači v primeru preboja Kekove čete na Euro 2024 v Nemčiji kratkočasili s skupnim prepevanjem pesmi Slovenija gre naprej, prve neuradne slovenske nogometne himne, ki je ob prelomu tisočletja obnorela majhno deželo na sončni strani Alp.

Slovenska reprezentanca je na dobri poti, da si prvič po letu 2010 zagotovi nastop na velikem tekmovanju. Foto: www.alesfevzer.com

"Na Euru v Nemčiji računam, da bi morala biti Allianz Arena polna navijačev, mislim pa, da bi morala biti tudi polna naše glasbe. Če ne v Münchnu, pa kje drugje. V Nemčiji je dosti zanimivih stadionov. Vidim, da fantje dihajo za to evropsko prvenstvo in si želijo tam nastopiti. To pa tudi zaradi tega, ker po Nemčiji pride Amerika (smeh, op. p.)," je prepričan, da bi lahko takšna Slovenija še kako resno kandidirala tudi za nastop na naslednjem velikem tekmovanju, SP 2026, ki ga bodo družno gostile ZDA, Kanada in Mehika, na njem pa bo nastopilo kar 48 ekip.

Stonesi so kot perzijski vojaki Ni pozabil čestitati Rolling Stones za novi album Hackney Diamonds. "Stonesi so kot Perzijci, ki so bili včasih neumrljivi, najboljši azijski vojaki. Stonesi so neumrljivi. Tudi ko jih ne bo več, bo njihova muzika še živela." Drugi singel Sweet Sound of Heaven ga je tako navdihnil, da je na približno takšno raven, poudaril je besedo približno, skušal dvigniti tudi eno izmed svojih skladb, saj pravkar snema nov album. Peter Lovšin, tudi pevec Pankrtov in Sokolov, je velik ljubitelj skupine Rolling Stones, ki bo čez nekaj dni objavila nov album. Foto: Mediaspeed

Lepe možnosti za uspeh Slovenije

V pogovoru z Andrejem Šporarjem na brniškem letališču. Foto: R. P. Nogometna evforija se tako znova vrača v slovenske domove. Zadnji rezultati in predstave izbrancev Matjaža Keka so ljubiteljem nogometa ponudili ogromno razlogov za zadovoljstvo, zdaj diši po tem, da bo Slovenija po 14 letih znova zaigrala na velikem tekmovanju.

"Zdaj je takšna atmosfera v reprezentanci, pa ne le atmosfera, ampak tudi kakovost, da imamo dejansko lepe možnosti za uspeh. V Belfastu bomo navijali, da se uresničijo napovedi," nam je eden najbolj priljubljenih slovenskih rockerjev več tisoč metrov nad tlemi obljubil, da bo na stadionu Windsor Park danes zvečer glasno bodril slovenske nogometaše.

Je velik ljubitelj nogometa, v njegovem srcu sta poleg slovenske reprezentance globoko zapisana tudi Slovan in Olimpija.

Žogo morajo spustiti v gol

Za danes napoveduje zmago Slovenije z 2:0. Foto: R. P. "Moramo pa, tako kot večkrat pravijo, ostati trdno na zemlji in ne poleteti. Žogo moramo držati v nogah (smeh, op. p.), spustiti igro, ker to naši fantje znajo, mi navijači pa moramo z njimi prav tako spustiti žogo. Pa poleteti takrat, ko bo treba. Z glasbo v jadra," ga spremlja dober občutek. Napovedal je zmago Slovenije z 2:0. Če bi se njegova napoved uresničila, bi se nogometašem uresničile otroške sanje in bi šla Slovenija zagotovo naprej, na Euro 2024.

Že po veličastni zmagi Slovenije nad Finsko (3:0) se je marsikdo v Stožicah spomnil na Petra Lovšina in njegova prijatelja. Ko je iz zvočnikov na razprodanem stadionu odmevala Slovenija gre naprej, navijači pa so peli in noreli od navdušenja, je bilo čutiti nogometno evforijo, kot je na reprezentančni tekmi že dolgo ni bilo.

Rad bi srečal oboževalce Georgea Besta

To vzdušje je bilo le še večja motivacija, da si današnje gostovanje na Severnem Irskem ogleda tudi 68-letni Lovšin. V Belfastu ne bo prvič.

Georgea Besta, "petega Beatla", ima za največjega rockerja med vrhunskimi nogometaši. Foto: Thinkstock

"Leta 1995, mislim, da je bilo takrat, sem bil na evroviziji v Dublinu. Takrat smo šli z vlakom samo na izlet na Severno Irsko, zdaj pa se veselim, ker bom v Belfastu ostal dlje. Mogoče pa bomo srečali kakšne oboževalce Georgea Besta. Prijatelj mi je povedal, kje je pokopan. Bil je največji rocker poleg Erica Cantonaja med nogometaši," je napovedal, da bo mogoče obiskal grob severnoirskega nogometaša, ki ga je krasila izjemna nogometna kariera, a tudi nezdravo življenje, polno težavnih obdobij in incidentov.

"Tega morda nismo znali leta 2000 proti ZR Jugoslaviji"

Po prihodu v Belfast Foto: R. P. Na nedavnem dvoboju s Finsko ni občudoval le Jana Oblaka in Benjamina Šeška, ampak celotno slovensko reprezentanco. "Zelo malo evropskih vratarjev bi branilo tisti strel, ki bi bil lahko nevaren, saj bi Finci znižali na 1:2, in zelo malo evropskih napadalcev bi tako suvereno izkoristilo protinapad, kot ga je Šeško za drugi gol," je pohvalil najbolj izstopajoča slovenska posameznika, ki sta tudi najbolj cenjena slovenska nogometaša v Evropi, kar dokazujeta tudi v močnih ligah in ligi prvakov, a nato izpostavil še nekaj. Ekipo in njen kolektivni duh.

"Vidi se, da vsi delajo od zadaj in spredaj. To se mi zdi najpomembneje, kako so Fince, ki so dobra ekipa, takrat, ko so skušali dvigniti ritem igre, naši prijeli in držali. To je tisto, presing. Tega morda nismo znali leta 2000 proti ZR Jugoslaviji, ko smo vodili s 3:0, zdaj pa je to našim uspelo, tako da verjamem v to reprezentanco," je bil navdušen nad odzivom Kekovih izbrancev na finske napade. Vedno bolj zaupa Kekovi četi, vedno bolj je prepričan, da se ponavlja zgodovina in bo Slovenija kmalu potrkala na vrata velikega tekmovanja.

Selektorja Matjaža Keka vabi na koncert, na katerem bo sodeloval s številnimi jazz glasbeniki. Foto: Aleš Fevžer