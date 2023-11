Neverjetna drama na Danskem! Man Utd od raja do pekla.

V sredo so si napredovanje med 16 najboljših v ligi prvakov zagotovili Bayern, Real Madrid, Inter in Real Sociedad ter se tako pridružili branilcu naslova Man Cityju ter "slovenskemu" Leipzigu. Bavarci so izboljšali kar nekaj rekordov tekmovanja, za poslastico večera pa sta poskrbela Köbenhavn in Manchester United. Na stadionu, kjer bo 17. novembra gostovala Kekova četa, so gostje po dveh zadetkih Rasmusa Hojlunda povedli z 2:0, nato pa je rdeči karton Marcusa Rashforda povsem obrnil potek srečanja. Danci so ugnali rdeče vrage s 4:3.

Liga prvakov, skupinski del, 4. krog (torek)

Liga prvakov, skupinski del, 3. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, skupinski del, 2. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, skupinski del, 1. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, 4. krog:

Sreda, 8. november:

Začelo se je sanjsko za United, nato pa ...

Rasmus Hojlund je s petimi zadetki prvi strelec lige prvakov. Čez dober teden dni se bo predstavil proti Sloveniji v kvalifikacijah za Euro 2024. Foto: Reuters Obračun na Danskem je ponudil vse, kar lahko ponudi nogometni spektakel, poln preobratov in napetosti. Na stadionu Parken, kjer bo 17. novembra gostovala Slovenija in bo skušala izkoristiti prvo zaključno žogico v boju za Euro 2024, neposredno vozovnico ji v primeru pričakovanega uspeha Kazahstana na dvoboju s San Marinom zagotavlja le zmaga, se je začelo zelo čustveno.

rvič je kot napadalec Manchester Uniteda na ''svojem'' stadionu gostoval Rasmus Hojlund. Mladi danski zvezdnik, ki je pred prihodom na Old Trafford branil barve graškega Sturma in italijanske Atalante, je zelo navezan na Köbenhavn. Nogometne korake je nabiral v njegovi mladinski akademiji, nato zablestel tudi v članski karieri, pri 19 letih pa se je odločil za selitev v tujino. Zdaj je prvi napadalec angleškega velikana Manchester Uniteda, s katerim pa ne dosega želenih rezultatov.

Po izključitvi Marcusa Rashforda je Manchester United prejel kar štiri zadetke in izgubil dvoboj. Foto: Reuters

Čeprav se je zdelo, da bo tokrat drugače in se bo United z zmago na Danskem povzpel na drugo mesto v skupini, je sledila nočna mora za privržence rdečih vragov. Hojlund je prvič zadel v polno že v tretji minuti, nato še enkrat v 28. minuti. Angleški velikan je imel vse pod nadzorom, vodil je z 2:0, nato pa je v 42. minuti rdeči karton prejel Marcus Rashford. Sledil je ekspresen preobrat, gostitelji so v izdihljajih prvega polčasa, ki se je podaljšal kar za 13 minut, izenačili na 2:2.

Čeprav so imeli nogometaša manj, so gostje sredi drugega polčasa znova povedli. Najstrožjo kazen je izkoristil Portugalec Bruno Fernandes, znova je dišalo po uspehu Uniteda, a so danski prvaki preobrnili rezultat. Najprej je v 83. minuti izenačil Lukas Lerager, nato pa je rezervist Roony Bardghji v 87. minuti poskrbel za ekstazo domačih navijačev.

Köbenhavn je povedel s 4:3, ohranil vodstvo do konca, imel pri tem tudi nekaj sreče, saj je Harry Maguire v sodnikovem podaljšku zatresel prečko. Danski prvak se je na lestvici povzpel na drugo mesto, United pa je padel na dno razpredelnice, tako da bodo pred trenerjem Erikom ten Hagom še burni dnevi.

Izjemna statistika Harryja Kana

Nogometaši Bayerna so zadnje sezone nedotakljivi v skupinskem delu lige prvakov. Foto: Reuters V skupini A je sicer že znan zmagovalec. Bayern si je s četrto zaporedno zmago v tej sezoni že zagotovil napredovanje. Bavarci so v izjemni formi. Na zadnji tekmi nemške bundeslige so v Dortmundu nadigrali večnega tekmeca Borussio kar s 4:0, Harry Kane pa je zadel v polno kar trikrat. Anglež je v uvodnih desetih nastopih v prvenstvu dosegel kar 15 zadetkov. Če bo nadaljeval tak ritem, bi lahko podrl tudi rekord Roberta Lewandowskega (41). Skupno je za Bayern v tej sezoni odigral 15 tekem in se veselil kar 19 zadetkov, prispeval pa je tudi sedem asistenc.

Tokrat je Otočan skoparil z zadetki, rezultat dvoboja v Münchnu med Bayernom in Galatasarayem je bil še dobrih 10 minut pred koncem rednega dela izenačen (0:0), nato pa je Kane, ki je pred tem v 53. minuti zatresel okvir vrat, le začel polniti mrežo gostov. Dosegel je dva zadetka in Bayernu na dvoboju, kjer so bili gosti zaradi ogromnega števila Turkov v Nemčiji deležni glasne podpore, omogočil neulovljivo prednost. Turški prvak je v sodnikovem podaljšku dosegel le še častni zadetek, Bavarci pa so zmagali z 2:1.

Ponovila se je zgodba z zadnjih tekem, tudi tokrat je bil Bayern strelsko bolj učinkovit v drugem polčasu. Izbranci Thomasa Tuchla so postavili dva nova rekorda lige prvakov. Serijski nemški prvak je neporažen v ligi prvakov že na 38 zaporednih tekmah skupinskega dela, dobil pa jih je že kar 17 zapored. Bayern je sicer na zadnjih 29 domačih tekmah zmagal 28-krat, remiziral pa le leta 2018 proti Ajaxu.

Real Sociedad in Inter že med najboljših 16

V skupini D sta oba udeleženca osmine finala znana že po četrtem krogu. Inter je s poznim zadetkom Lautara Martineza, ki je bil uspešen z bele točke, zmagal na gostovanju v Salzburgu. Črno-modri so si tako skupaj z Real Sociedadom že zagotovili napredovanje med 16 najboljših.

V prvem polčasu se je med strelce za Real Sociedad vpisal tudi Ander Barrenetxea (desno). Španski predstavnik si je že zagotovil evropsko pomlad v ligi prvakov. Foto: Reuters

Baski so pozno popoldan poglobili krizo Benfice, ki je v tej evropski sezoni nanizala že štiri poraze. Orli so šele v 4. krog na gostovanju v San Sebastianu dosegli prvi zadetek v tej sezoni, a so pred tem v prvem polčasu prejeli kar tri zadetke (v polno so zadeli Mikel Merino, Mikel Oyarzabal in Ander Barrenetxea), tako da je španski predstavnik na koncu slavil prepričljivo zmago s 3:1. Benfica, ki je v prejšnji sezoni lige prvakov zaigrala v četrtfinalu lige prvakov, se lahko v skupini D poteguje samo še za tretje mesto. Po tem, ko so Lizbončani dosegli častni zadetek na severu Španije, ostaja edini klub brez točk in doseženega zadetka v skupinskih delih evropskih tekmovanj v tej sezoni ljubljanska Olimpija.

Zgodovinska točka Uniona

Union, novinec v ligi prvakov, je osvojil prvo točk in prekinil niz devetih porazov v vseh tekmovanjih. Foto: Reuters Berlinski Union se nahaja v hudi rezultatski krizi. V vseh tekmovanjih je nanizal kar devet porazov. Jubilejni deseti se mu je nasmihal v Neaplju, kjer je italijanski prvak po zadetku Mattea Politana v 39. minuti povedel z 1:0.

Na stadionu Diego Armando Maradona pa so se gostje v drugem delu vrnili v igro. Šele 20-letni napadalec iz Slonokoščene obale David Datro Fofana je v 52. minuti izenačil na 1:1, na dvoboju, v katerem je nemški klub v okvir vrat usmeril več strelov od gostiteljev (6 proti 4), pa se ni več spreminjal rezultat. Tako je berlinski Union, novinec v ligi prvakov, po kar devetminutnem sodnikovem podaljšku pozdravil zgodovinsko prvo točko v najmočnejšem tekmovanju in prekinil črni niz devetih porazov.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 - Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 - Evanilson (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City), Harry Kane (Bayern)

3 - Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Brais Mendez (Real Sociedad), Danylo Sikan (Šahtar)

...

1 - Benjamin Šeško (Leipzig)

Beli baletniki zmorejo tudi brez Bellinghama

Andrej Lunin je v 8. minuti ubranil kazenski strel, nato so njegovi soigralci dosegli tri zadetke. Foto: Reuters Pod najvišjo zmago dneva se je podpisal madridski Real. Evropski rekorder po številu naslovov je ohranil stoodstotni izkupiček. Brago je premagal še na domači zelenici. Tokrat je bil boljši s 3:0. Trener Carlo Ancelotti je najboljšega strelca Juda Bellinghama, ki je po prihodu v Dortmundu hitro postal prvi as belih baletnikov, odpočil in pustil na klopi.

Dvoboj bi lahko potekal tudi v drugo smer, če se v 8. minuti ne bi izkazal Andrij Lunin. Ukrajinski vratar, ki je dočakal priložnost med vratnicama Reala po poškodbah Thibauta Courtoisa in Kepe Arrizabalage, je v 8. minuti ubranil kazenski strel. Izvajal ga je napadalec Brage Alvaro Djalo. V nadaljevanju je Real le vnovčil premoč. V 27. minuti je bele baletnike popeljal v vodstvo Brahim Diaz, asistenco je prispeval Vinicius Jr., v drugem delu pa sta v polno zadela brazilska soigralca v napadu. Najprej Vinicius, nato še Rodrygo. Real si je tako zagotovil napredovanje in bolj sproščeno nadaljevanje evropskih nastopov, saj bi lahko Madridčani v zadnjih krogih spočili glavne zvezdnike in se osredotočil na boje v la ligi.

Mrežo Seville, ki jo je branil Marko Dmitrović, je kot prvi zatresel Leandro Trossard. Foto: Reuters

Londonski Arsenal je po prepričljivi domači zmagi nad Sevillo (2:0) zadržal vodilni položaj v skupini B in še povečal prednost pred tekmeci. Gostje so prvi strel na vrata topničarjev usmerili šele v sodnikovem podaljšku, za gostitelje pa sta zadela v polno Leandro Trossard in Bukayo Saka, ki je v prvem delu vpisal še asistenco. Trossard je v tej sezoni za topničarje v vseh tekmovanjih dosegel pet zadetkov, prav vedno pa mu je podajo prispeval Saka!

PSV Eindhoven se je z domačo zmago nad Lensom, njegovo prvo v skupinskem delu lige prvakov po skoraj osmih letih, prebil na drugo mesto. V 12. minuti je zmagovalca odločil Luuk de Jong.

Napredovanje v osmino finala so si že zagotovili (6): Bayern München, Inter, Manchester City, RB Leipzig, Real Madrid, Real Sociedad

Liga prvakov, 4. krog:

Torek, 7. november:

Sreda, 8. november:

Lestvice: