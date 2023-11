Portugalski veteran Pepe je poskrbel za poseben dosežek. V zgodovino lige prvakov se je vpisal kot prvi nogometaš, ki je zatresel mrežo pri 40 letih. Ko je postavil končni rezultat na srečanju med Portom in Antwerpom (2:0), je postal najstarejši strelec vseh časov in podrl rekord nepozabnega asa Rome Francesca Tottija.

Pepe je dobro znan nogometnemu svetu. Čeprav je star že 40 let, še vedno nastopa na vrhunski ravni. V torek je Portu pomagal do domače zmage nad belgijskim prvakom iz Antwerpna. Gostitelji so na Zmajevem stadionu zmagali z 2:0, končni rezultat pa je v sodnikovem podaljšku po strelu z glavo dosegel prav 40-letni branilec. S tem je poskrbel za zgodovinski dosežek, postal je prvi nogometaš, ki se je v ligi prvakov vpisal med strelce, čeprav je že vstopil v peto desetletje!

Poimenovan po znanstvenikih

Za Porto je igral že med letoma 2004 in 2007, se nato preselil v Madrid, nato pa se je na sever Portugalske vrnil leta 2018 po kratki izkušnji v Turčiji. Foto: Reuters Pepe je Portugalec, rojen v Braziliji. Njegovo polno ime je Kepler Laveran de Lima Ferreira. Kot da sta njegova starša vedela, da bo postal slaven, saj sta ga poimenovala po dveh slovitih znanstvenikih. Ime je dobil v čast nemškega astronoma Johannesa Keplerja in francoskega zdravnika Charlesa Louisa Alphonsa Laverana, ko pa se je pri 18 letih preselil na Portugalsko, je postal eden najboljših nogometašev in si hitro prislužil poziv portugalske reprezentance. Z njo je osvojil evropsko prvenstvo (2016) in ligo narodov (2019), najlepša nogometna leta pa podaril madridskemu Realu, s katerim je osvojil kar tri lige prvakov.

Velja za borbenega, nepopustljivega branilca, a tudi znanega provokatorja, polnega zvijač in pretiravanj, s katerimi skuša večkrat zmesti tekmece ali pa pretentati sodnike. V karieri je poskrbel za številne kontroverznosti, storil veliko potez na robu dovoljenega. Nekateri ga zaradi tega obožujejo, drugi sovražijo, le malo pa je takšnih, ki lahko ob njem ostanejo ravnodušni.

Kariero pa je Pepe oplemenitil tudi z vrhunskimi predstavami, s katerimi je zadržal status enega najboljših portugalskih branilcev vse od začetka tega stoletja pa do danes!

Rekord izmaknil Tottiju

V torek je v ligi prvakov zadel prvič po 11 letih. Popravil je starostni rekord tekmovanja, ki je pred tem pripadal še eni legendi, nekdanjemu večnemu kapetanu Rome Francescu Tottiju. Ko je Italijan zadel proti moskovskemu CSKA, je bil star 38 let in 59 dni. Pepe je tako njegov rekord popravil za več kot dve leti! Na tretjem mestu lestvice je Valižan Ryan Giggs, dolgoletni as Manchester Uniteda, ki je mrežo Benfice zatresel pri 37 letih in 290 dneh.

Postal je prvi nogometaš, ki je dosegel zadetek v ligi prvakov, čeprav je že vstopil v peto desetletje. Foto: Reuters

Pepe je zadetek proti Antwerpu dosegel pri 40 letih in 254 dneh. Profesionalno kariero je začel leta 2001, ko mnogi izmed aktualnih zvezdnikov evropskega nogometa in lige prvakov sploh še niso bili rojeni. Pri 40 letih še ni rekel zadnje. Ob koncu sezone mu bo potekla pogodba s Portom, a bi jo, če bo nadaljeval tako uspešne predstave – Portu se po dveh zmagah nad Antwerpom nasmiha napredovanje med 16 najboljših v ligi prvakov –, lahko tudi podaljšal.

Če bi na zelenici vztrajal še vsaj tri leta, bi lahko podrl še en rekord ter postal najstarejši udeleženec lige prvakov. Ta dosežek si za zdaj lasti nekdanji vratar Lazia Marco Ballotta, ki je pred 16 leti branil na srečanju med rimskim velikanom in madridskim Realom, star pa je bil kar 43 let in 252 dni.