Newcastle ponižal PSG, brez presenečenja Leipziga proti prvakom, Oblak do zmage

Po razburljivem torkovem dogajanju v ligi prvakov so najboljši evropski klubi nogometne sladokusce navduševali tudi v sredo. Jan Oblak je z Atleticom ujel prve tri točke proti Feyenoordu, 33-letni slovenski sodnik Rade Obrenović je v Antwerpnu prvič v karieri sodil tekmo lige prvakov. Prvak Manchester City je s 3:1 slavil v Leipzigu, kjer je Benjamin Šeško v igro vstopil v 70. minuti, Kevin Kampl pa je poraz pospremil na klopi za rezervne igralce. Junak je bil z zmagovitim golom in podajo za končni rezultat rezervist Julian Alavarez. V skupini smrti F je Newcastle s 4:1 odpravil PSG, Borussia Dortmund in Milan pa sta se razšla brez gola in zmagovalca.

Liga prvakov, 2. krog:

Sreda, 4. oktober:

Pestra sreda v ligi prvakov se je začela s tekmama v Madridu in Antwerpnu. Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak, ki se je v nedeljo vpisal v zgodovino kluba kot šele deseti igralec (in prvi tujec) s 400 nastopi v rdeče-belem dresu, je s soigralci izkoristil prednost domačega igrišča proti Feyenoordu, a mu ni bilo lahko.

Škofjeločana je že v sedmi minuti premagal njegov soigralec Mario Hermoso, ki je z neposrečenim posredovanjem gol zabil v lastno mrežo. Alvaro Morata je v 12. minuti izenačil, a so morali domači navijači počakati, da je sodnik srečanja preveril posnetek zadetka, ki ga je sprva razveljavil zaradi prepovedanega položaja. V 34. minuti pa so navijači Atletica doživeli nov šok. David Hancko je po izvajanju prostega strela sprožil na Oblakova vrata, pa se je kapetan slovenske reprezentance izkazal s čudovito obrambo, a do odbite žoge je spet prišel Hancko in poskrbel za novo vodstvo Feyenoorda. Še pred koncem polčasa je za izenačenje poskrbel Antoine Griezmann s spektakularnimi "škarjicami". V začetku drugega polčasa je Alvaro Morata izkoristil imenitno podajo Nahuela Moline in s svojim drugim golom na tekmi poskrbel za navdušenje na tribunah stadiona Metropolitano.

Trener Diego Simeone na Metropolitanu danes ni mogel računati na najmočnejšo zasedbo, saj so na seznamu poškodovanih Stefan Savić, Jose Maria Gimenez, Reinildo, Calgar Söyöncu, Thomas Lemar, Memphis Depay in Pablo Barrios.

Skrb manj za Oblaka pa je bila odsotnost najboljšega strelca Feyenoorda Santiaga Giméneza. Nizozemski prvak je v vseh tekmovanjih nanizal šest zmag in dosegel kar 26 zadetkov, od tega Mehičan Gimenez kar devet. Zaradi kazni, ki sega še v prejšnjo sezono, je moral izpustiti srečanje v Madridu.

Na drugi tekmi skupine je Lazio z golom Pedra globoko v sodnikovem dodatku z 2:1 zmagal na gostovanju pri Celticu in ima tako kot Atletico štiri točke.

Rade Obrenović je danes sodil prvič na tekmi elitne lige prvakov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Zelo zanimivo je bilo tudi v Belgiji, kjer je dvoboj skupinskega dela lige prvakov prvič vodil Rade Obrenović. Mladi slovenski sodnik je sploh prvič delil pravico na tekmi največjega klubskega tekmovanja pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), Royal Antwerp, eden izmed dveh novincev v ligi prvakov (drugi je berlinski Union), se je poskušal navijačem predstaviti v boljši luči kot v Barceloni, kjer je v uvodnem krogu izgubil kar z 0:5. In se je, a je ostal brez zmage. Po prvem polčasu mu je kazalo imenitno, vodil je z 2:0, v drugem pa so gostje pripravili popoln preobrat in se po dveh golih Danila Sikana ter enem Jaroslava Rakitskija veselili prvih treh točk. Obrenović je na tekmi pokazal šest rumenih kartonov. V izdihljajih tekme, v sedmi minuti sodnikovega podaljška, je Toby Alderweireld zastreljal 11-metrovko za Antwerpen.

Na drugi tekmi skupine je Barcelona z golom Ferrana Torresa tesno zmagala v Portu, kjer je trener Kataloncev Xavi Hernandez pogrešal tri pomembne igralce (Frenkie de Jong, Pedri in Raphinha).

Rezervist Julian Alvarez je najprej zadel za vodstvo Manchester City, nato pa podal za končnih 3:1. Foto: Guliverimage

Rezervist blestel ob zmagi nad Leipzigom

Večerni spored pa je prinesel kopico poslastic. Slovenski navdušenci so z zanimanjem spremljali obračun Leipziga in branilca naslova Manchester Cityja, Benjamin Šeško je v igro vstopil v 70. minuti tekme pri izidu 1:1. Devet minut zatem je Pep Guardiola v igro poslal Juliana Alvareza in zadel v polno. Rezervist je v 84. zadel za vodstvo, v sodnikovem dodatku pa asistiral Jeremyju Dokuju za končnih 3:1. Drugi slovenski legionar pri Leipzigu Kevin Kampl je srečanje spremljal na klopi za rezervne igralce.

V drugi tekmi skupine sta se Crvena zvezda in Young Boys razšla z remijem (2:2).

Kylian Mbappe in druščina so visoko izgubili na gostovanju pri Newcastlu. Foto: Guliverimage

PSG ponižan na St. James Parku

V skupini smrti F je Borussia gostila AC Milan. Moštvi sta se razšli brez gola in zmagovalca.

Je pa precej več golov padlo na drugi tekmi med Newcastlom in PSG na St. James Parku, ki je gostil prvo tekmo lige prvakov po več kot 20 letih. Na zadnji tekmi francoskega prvenstva so pariški zvezdniki presenetljivo streljali s praznimi naboji proti Clermontuy, tudi tokrat niso bili pretirano natančni. So pa bili zato bolj domači. Miguel Almiron jih je v 17. minuti popeljal v vodstvo, Dan Burn je v 39. zvišal na 2:0, Sean Longstaff pa v začetku drugega polčasa zadel za 3:0. Lucas Hernandez je Parižanom vrnil nekaj upanja, a preobrata ni bilo. V sodnikovem dodatku je Fabian Schar postavil končnih 4:1.

