Jan Oblak znova navdušil Uefo! Kaj mu je uspelo tokrat?

Slovenski kapetan Jan Oblak spada že vrsto let med najboljše vratarje na svetu. V izvrstni formi je tudi v tej sezoni, ko z Atleticom niza uspešne predstave tako v španskem prvenstvu kot tudi ligi prvakov. V sredo so Madridčani s 3:2 ugnali Feyenoord in se na lestvici skupine E povzpeli na prvo mesto. Škofjeločan se je znova izkazal, v 72. minuti je poskrbel za obrambo dvoboja, ki jo je Evropska nogometna zveza (Uefa) uvrstila med štiri najboljša posredovanja večera! Oblaku je tako preboj v selekcijo posredovanj dneva uspel že v dveh zaporednih krogih.

Pred dnevi je dopolnil častitljivi jubilej, kot prvi tujec v zgodovini Atletica zbral 400 nastopov za rdeče-bele, v sredo pa je pomagal madridskemu velikanu do prve letošnje zmage v ligi prvakov. Na Metropolitanu je gostoval razigrani Feyenoord, ki se lahko pohvali z zelo učinkovitim in nevarnim napadom.

Atletico je ugnal Feyenoord s 3:2, pri gostiteljih pa je z dvema zadetkoma izstopal Alvaro Morata, ki je v 47. minuti tudi postavil končni rezultat. Njegov soigralec Jan Oblak je imel med vratnicama Atletica veliko dela, na koncu je zbral pet obramb. Foto: Reuters

Jan Oblak je imel ogromno dela, na koncu je zbral kar pet obramb, s tisto iz 72. minute, ko je bil na semaforju že izpisan končni rezultat 3:2, pa je ljubitelje nogometa navdušil do te mere, da ga je Evropska nogometna zveza (Uefa) znova uvrstila med najboljša vratarska posredovanja večera. Mojstrsko je ubranil strel rezervistu Feyenoorda, Gambijcu Yankubi Mintehu, ki se mu je ponudila izvrstna priložnost, da bi izenačil rezultat na 3:3, a je nekdanji vratar Olimpije in Benfice prebral njegovo namero in preprečil izenačenje. S tem si je 30-letni slovenski reprezentant, ki ima v tej sezoni visoke cilje tako s klubom kot tudi izbrano vrsto, pridobil "članstvo" med najboljšimi obrambami večera.

Najboljše obrambe vratarjev na sredinih tekmah drugega kroga lige prvakov po izboru Uefe:

To je Škofjeločanu uspelo že na tekmi uvodnega kroga, ko je gostoval pri Laziu in osvojil točko (1:1). Takrat ga je v zadnjih sekundah premagal stanovski kolega pri rimskem velikanu Ivan Provedel, ki se je v drugem krogu izkazal z imenitnim posredovanjem na gostovanju pri Celticu. Tudi njega je Uefa uvrstila v cvetober najboljših posredovanj vratarjev sredinega večera lige prvakov, to pa je uspelo še vratarju Barcelone Marc-Andreju ter Stegnu in čuvaju mreže Milana Miku Maignanu.

Atletico Madrid je po zmagi nad nizozemskim prvakom prevzel vodstvo v skupini lige prvakov. V naslednjem krogu se bo pomeril s Celticom. Foto: Reuters