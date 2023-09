Mojstrovina Jana Oblaka navdušila tudi Uefo

Kapetan slovenske reprezentance in Atletica Jan Oblak si bo 19. september 2023 zapomnil po marsičem. Z Madridčani je ostal brez zmage v ligi prvakov na Olimpicu proti Laziu na zelo nenavaden način, njegovo mrežo je v zadnjih sekundah zatresel stanovski kolega Ivan Provedel. Škofjeločan je pred tem blestel, eno izmed njegovih posredovanj je Uefa uvrstila med vrhunce večera, na dvoboju pa je proslavljal kar dva jubileja. To je bila njegova 75. tekma v ligi prvakov, hkrati pa je postal prvi Slovenec, ki je zaigral v desetih sezonah največjega tekmovanja!

Škofjeločan je na dvoboju na Olimpicu nosil kapetanski trak Atletica. Foto: Guliverimage Čeprav ima 30 let in se že zelo dolgo druži z evropsko elito, česa takšnega, kar se mu je zgodilo v Rimu, Jan Oblak ne pomni. Atletico se je spogledoval z imenitnim vstopom v novo sezono lige prvakov.

Nasmihala se mu je prestižna zmaga v gosteh pri Laziu. Minevala je že zadnja od štirih minut sodnikovega dodatka, glavni sodnik Slavko Vinčić je počasi razmišljal o tem, da bi odpiskal konec, nato pa so Rimljani krenili še v zadnji napad. V kazenski prostor gostov se je podal tudi vratar Lazia, nato pa po izjemni podaji Luisa Alberta presenetil obrambo španskega velikana in z natančnim strelom z glavo matiral stanovskega kolega Oblaka.

Junak Lazia: To si bom zapomnil do konca življenja

Navijači Lazia so noreli od sreče, italijanski čuvaj mreže ruskih korenin, rojen pred 28 leti v bližini Slovenije (Pordenone) je nepričakovano postal junak večera. Atletico je izpustil iz rok lepo priložnost za dragoceno zmago, vsa mojstrska posredovanja, s katerimi je Oblak do takrat zadržal mrežo nedotaknjeno, so se znašla v senci neverjetnega podviga Ivana Provedela.

Ivan Provedel ni prvič zadel v polno iz igre. Med strelce se je kot vratar vpisal že v serie B, ko je 7. februarja 2020 v zadnjih sekundah popeljal klub Juve Stabia do remija proti Ascoliju (2:2). Foto: Reuters

Postal je šele drugi vratar v zgodovini lige prvakov, ki je zadel v polno iz igre. Pred njim je tovrsten podvig uspel le še Turku Sinanu Bolatu, nekdanjemu vratarju Standarda iz Liega, ki je leta 2009 zatresel mrežo AZ Alkmaarju.

''Ta večer si bom zapomnil do konca življenja. Še vedno ne dojemam najbolj, kaj mi je uspelo. Občutek, ko dosežeš zadetek, je še boljši od tistega, ko ubraniš kak strel. Tega nisem vajen. Najbolj sem srečen, ker nam je uspelo izenačiti na tekmi, na kateri si nismo zaslužili poraza,'' je dejal Provedel.

Tako si je Lazio v izdihljajih srečanja zagotovil točko, Provedel pa postal šele drugi vratar v zgodovini lige prvakov, ki je zadel v polno iz igre. Foto: Reuters

Še dva vratarja sta se vpisala med strelce v ligi prvakov (Nemec Hans-Jorg Butt in Nigerijec Vincent Enyeama), a po strelih z bele točke in ne iz igre, to pa je tudi vse. Oblak česa takega še ni doživel, prvič ga je na tekmi največjega klubskega tekmovanja v Evropi premagal vratar. ''Provedel me dobro pozna. Vedel sem, da bo stekel v prostor. Dosegel je čudovit zadetek,'' ga je pohvalil španski zvezdnik Lazia Luis Alberto, asistent izenačujočega gola.

''Ta remi boli, saj smo hoteli zmagati. Boli, ko prejmeš takšen zadetek, a to je nogomet. Žal nismo pravočasno povedli z 2:0,'' je dejal Črnogorec Stefan Savić, obrambni steber Atletica, ki je bil lahko med srečanjem zelo ponosen na soigralca med vratnicami.

Atletico se je spogledoval z dragoceno zmago, pri vodstvu z 1:0 zapravil kar nekaj zrelih priložnosti, nato pa prejel zadetek globoko v sodnikovem podaljšku. Foto: Reuters

Kandidat za najlepšo obrambo večera

Oblak je blestel, zbral kar šest obramb, eno izmed njih, ko je v drugem polčasu žogo s konicami prstov po zelo nevarnem strelu Danila Cataldija mojstrsko preusmeril v kot, pa je Evropska nogometna zveza (Uefa) na svojem posebnem kanalu na družbenih omrežjih uvrstila tudi med najboljše obrambe večera.

Vsi Slovenci, ki so igrali v ligi prvakov (po abecednem vrstnem redu):

NOGOMETAŠ KLUB IN DRŽAVA SEZONA NASTOPI/GOLI Milenko Ačimović Lille, Francija 2005/06 5 (1 gol) - skupinski del Gregor Bajde Maribor, Slovenija 2017/18 4 - skupinski del Roman Bezjak Ludogorec Razgrad, Bolgarija 2014/15 4 - skupinski del Jaka Bijol CSKA Moskva, Rusija 2018/19 3 - skupinski del Valter Birsa Auxerre, Francija 2010/11 5 (1 gol) - skupinski del Valter Birsa AC Milan, Italija 2013/14 4 - osmina finala Miha Blažič Ferencvaroš, Madžarska 2020/21 6 - skupinski del Damjan Bohar Maribor, Slovenija 2014/15 6 (1 gol) - skupinski del Damjan Bohar Maribor, Slovenija 2017/18 6 (1 gol) - skupinski del Nastja Čeh Club Brugge, Belgija 2002/03 3 - skupinski del Nastja Čeh Club Brugge, Belgija 2003/04 6 - skupinski del Dejan Djuranović Maribor, Slovenija 1999/00 6 - skupinski del Suad Fileković Maribor, Slovenija 1999/00 3 - skupinski del Željko Filipović Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del Marinko Galić Maribor, Slovenija 1999/00 5 - skupinski del Luka Grešak Maribor, Slovenija 1999/00 2 - skupinski del Jasmin Handanović Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del Jasmin Handanović Maribor, Slovenija 2017/18 6 - skupinski del Samir Handanović Inter Milano, Italija 2018/19 6 - skupinski del Samir Handanović Inter Milano, Italija 2019/20 6 - skupinski del Samir Handanović Inter Milano, Italija 2020/21 6 - skupinski del Samir Handanović Inter Milano, Italija 2021/22 8 - osmina finala Dino Hotić Maribor, Slovenija 2017/18 4 - skupinski del Branko Ilić Astana, Kazahstan 2015/16 6 - skupinski del Josip Iličić Atalanta Bergamo, Italija 2019/20 7 (5 golov) - osmina finala Josip Iličić Atalanta Bergamo, Italija 2020/21 6 (1 gol) - osmina finala Josip Iličić Atalanta Bergamo, Italija 2021/22 4 (1 gol) - skupinski del Kevin Kampl Borussia Dortmund, Nemčija 2014/15 1 - osmina finala Kevin Kampl Bayer Leverkusen, Nemčija 2015/16 6 (1 gol) - skupinski del Kevin Kampl Bayer Leverkusen, Nemčija 2016/17 7 (1 gol) - osmina finala Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2017/18 6 - skupinski del Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2019/20 4 - polfinale Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2020/21 7 - osmina finala Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2021/22 3 - skupinski del Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2022/23 5 - osmina finala Kevin Kampl RB Leipzig, Nemčija 2023/24 1* Amir Karić Maribor, Slovenija 1999/00 5 - skupinski del Martin Kramarič Maribor, Slovenija 2017/18 3 - skupinski del Aleš Mejač Maribor, Slovenija 2014/15 3 - skupinski del Aleš Mertelj Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del Miha Mevlja Rostov, Rusija 2016/17 6 - skupinski del Darko Milanič Sturm Gradec, Avstrija 1998/99 5 - skupinski del Darko Milanič Sturm Gradec, Avstrija 1999/00 1 - skupinski del Martin Milec Maribor, Slovenija 2017/18 6 - skupinski del Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2014/15 4 - četrtfinale Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2015/16 12 - finale Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2016/17 11 - polfinale Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2017/18 6 - skupinski del Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2018/19 8 - osmina finala Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2019/20 9 - četrtfinale Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2020/21 8 - skupinski del Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2021/22 10 - četrtfinale Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2022/23 6 - skupinski del Jan Oblak Atletico Madrid, Španija 2023/24 1* Miran Pavlin Porto, Portugalska 2001/02 2 - drugi skupinski del Aleks Pihler Maribor, Slovenija 2017/18 5 - skupinski del Martin Pregelj Maribor, Slovenija 1999/00 5 - skupinski del Aleksander Rajčević Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del Aleksander Rajčević Maribor, Slovenija 2017/18 4 - skupinski del Simon Sešlar Maribor, Slovenija 1999/00 6 - skupinski del Marko Simeunović Maribor, Slovenija 1999/00 4 - skupinski del Nejc Skubic Otelul Galati, Romunija 2011/12 1 - skupinski del Petar Stojanović Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del Petar Stojanović Dinamo Zagreb, Hrvaška 2016/17 4 - skupinski del Petar Stojanović Dinamo Zagreb, Hrvaška 2019/20 6 - skupinski del Marinko Šarkezi Maribor, Slovenija 1999/00 5 - skupinski del Benjamin Šeško Salzburg, Avstrija 2021/22 6 - osmina finala Benjamin Šeško Salzburg, Avstrija 2022/23 6 - skupinski del Benjamin Šeško RB Leipzig, Nemčija 2023/24 1 (1 gol)* Ante Šimundža Maribor, Slovenija 1999/00 6 (1 gol) - skupinski del Mirnes Šišić Olympiakos Pirej, Grčija 2007/08 1 - osmina finala Andraž Šporar Basel, Švica 2016/17 4 - skupinski del Marko Šuler Maribor, Slovenija 2014/15 2 - skupinski del Marko Šuler Maribor, Slovenija 2017/18 5 - skupinski del Benjamin Verbič Köbenhavn, Danska 2016/17 5 - skupinski del Benjamin Verbič Dinamo Kijev, Ukrajina 2020/21 6 - skupinski del Benjamin Verbič Dinamo Kijev, Ukrajina 2021/22 3 - skupinski del Mitja Viler Maribor, Slovenija 2014/15 5 - skupinski del Mitja Viler Maribor, Slovenija 2017/18 6 - skupinski del Blaž Vrhovec Maribor, Slovenija 2017/18 4 - skupinski del Dare Vršič Maribor, Slovenija 2014/15 6 - skupinski del Dare Vršič Maribor, Slovenija 2017/18 2 - skupinski del Muamer Vugdalić Maribor, Slovenija 1999/00 6 - skupinski del Luka Zahović Maribor, Slovenija 2014/15 5 (1 gol) - skupinski del Zlatko Zahović Porto, Portugalska 1996/97 7 (1 gol) - četrtfinale Zlatko Zahović Porto, Portugalska 1997/98 5 - skupinski del Zlatko Zahović Porto, Portugalska 1998/99 6 (7 golov) - skupinski del Zlatko Zahović Olympiakos Pirej, Grčija 1999/00 6 (2 gola) - skupinski del Zlatko Zahović Valencia, Španija 2000/01 8 (1 gol) - finale Gregor Židan Maribor, Slovenija 1999/00 6 - skupinski del

* sezona 2023/24 še traja

Čarobna desetica Škofjeločana

Zlatko Zahović je bil na začetku stoletja prvi Slovenec, ki je v ligi prvakov nastopil v petih sezonah. Zdajšnji rekord Jana Oblaka znaša že deset sezon. Foto: Reuters Oblak je na razburljivem dvoboju v Rimu dočakal dva jubileja. Postal je prvi Slovenec, ki je zaigral na 75 tekmah lige prvakov. Na slovenski večni lestvici ima ogromno prednost, naslednji je nadomestni kapetan RB Leipziga Kevin Kampl (40), več kot 30 nastopov pa je v ligi prvakov zbral le še Zlatko Zahović (32.).

Enak vrstni red pa je med slovenskimi udeleženci lige prvakov tudi na lestvici, v kateri prihaja do izraza podatek, koliko sezon je kdo aktivno nastopal v ligi prvakov. Dolgoletni prvi čuvaj mreže Atletica je z nastopom v Rimu, na katerem je zbral šest obramb, nato pa izenačujoči gol prejel v izdihljajih srečanja, vstopil v jubilejno deseto sezono. Odkar se je leta 2014 pridružil madridskemu klubu, je še vsako sezono branil v ligi prvakov. To je njegova deseta zaporedna.

Največ sezon v ligi prvakov: 10 – Jan Oblak (Atletico Madrid)

9 – Kevin Kampl (Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig)

5 – Zlatko Zahović (Porto, Olympiakos Pirej, Valencia)

4 – Samir Handanović (Inter Milano)

3 – Josip Iličić (Atalanta), Petar Stojanović (Maribor, Dinamo Zagreb), Benjamin Šeško (Salzburg, RB Leipzig), Benjamin Verbič (Köbenhavn, Dinamo Kijev)

...

Kevin Kampl je odlično predstavo v Bernu, na kateri je ob odsotnosti Willija Orbana nosil kapetanski trak, kronal z zmago in podajo za drugi zadetek. Foto: Reuters Takoj za njim je Kevin Kampl, ki je za razliko od Škofjeločana zaigral v ligi prvakov v dresu kar treh različnih klubov. Vsi prihajajo iz Nemčije. Najprej je bil član Borussie Dortmunda, nato Bayerja iz Leverkusna, od leta 2017 pa brani barve RB Leipziga, pri katerem se mu je poleti pridružil še 12 let mlajši rojak Benjamin Šeško.

Ta je po zadetku na srečanju v Bernu (3:1) postal eden izmed devetih slovenskih strelcev v ligi prvakov, pa tudi eden izmed osmih Slovencev, ki so v ligi prvakov zaigrali v treh različnih sezonah. Sodeč po tem, koliko obeta in kako mlad se že druži z evropsko nogometno elito, bi lahko v ligi prvakov vztrajal še dolgo, s tem pa tudi postopno pridobival mesta na posebnih večnih lestvicah slovenskih dosežkov. Naslednja priložnost za nov nastop (in zadetek) se bo ponudila čez dva tedna.