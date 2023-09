Fantastičen dosežek Benjamina Šeška, s katerim se je vpisal v zgodovino

Josip Iličić, ki bo pri Mariboru do nadaljnjega treniral po samostojnem programu , je svoj zadnji zadetek v ligi prvakov dosegel leta 2021 proti Manchester Unitedu, nato pa je morala Slovenija na novega strelskega junaka v "tekmovanju vseh tekmovanj" čakati skoraj dve leti. Vse do 19. septembra 2023, ko je slovenski strelski post v ligi prvakov prekinil Benjamin Šeško, postal klubski rekorder Leipziga in deveti Slovenec, ki je v najmočnejšem tekmovanju proslavljal svoj zadetek.

Dragulj slovenskega nogometa Benjamin Šeško je v svojem 13. nastopu v ligi prvakov dočakal težko pričakovani strelski prvenec v ligi prvakov. Ko je branil barve Salzburga, je zadel na kvalifikacijski tekmi play-offa lige prvakov, v skupinskem delu pa do gostovanja v Bernu, ko je že nosil dres RB Leipziga, še ni dosegel zadetka. Nato pa mu je le uspelo. Na začetku sezone 2023/24, v kateri se dokazuje pri enem najmočnejših nemških klubov, s katerim je ekspresno osvojil superpokalno lovoriko, je vajen vstopanja v igro s klopi za rezervne igralce. Tako je dočakal strelski prvenec v nemški bundesligi, ko je v pičlih nekaj minutah dvakrat zatresel mrežo berlinskega Uniona, tako je bilo tudi v ligi prvakov.

Šeško je dočakal strelski prvenec v ligi prvakov na tekmi, na kateri je kapetanski trak pri Leipzigu nosil njegov rojak Kevin Kampl. 32-letni Slovenec, rojen v Nemčiji, je v ligi prvakov zadel dvakrat, obakrat še v obdobju, ko je branil barve Bayerja. Foto: Guliverimage

Na dvoboju v Švici, na katerem je vlogo kapetana Leipziga opravljal njegov rojak Kevin Kampl, je vstopil v igro v 64. minuti. Le tri minute pozneje je zatresel mrežo Young Boys, a je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Odločali so milimetri. Mladi slovenski napadalec ni imel sreče, je pa nato v sodnikovem podaljšku izkoristil izjemen protinapad, bliskovito krenil proti vratom Young Boys in nato v slogu največjih mojstrov hladnokrvno zatresel mrežo gostiteljev.

Postal je najmlajši strelec RB Leipzig v zgodovini lige prvakov in prekinil dveletni post slovenskih zadetkov v najmočnejšem klubskem tekmovanju. Zanimivo je, da ni najmlajši slovenski strelec v ligi prvakov, saj je omenjeni dosežek še kot najstniku pred devetimi leti uspel Luki Zahoviću, ko je, podobno kot Šeško je tudi nekdanji napadalec Maribora dosegel zadetek v sodnikovem podaljšku, zatresel mrežo Sportinga.

Vsi zadetki Slovencev v ligi prvakov (kronološko):

Slovenski strelec v ligi prvakov Tekma Datum Zlatko Zahović (Porto) Porto : Rosenborg 3:0 - za 1:0 30. oktober 1996 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Olympiakos 2:2 - za 1:0 16. september 1998 Zlatko Zahović (Porto) Ajax : Porto 2:1 - za 1:1 30. september 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Croatia Zagreb 3:0 - za 2:0 21. oktober 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Croatia Zagreb 3:0 - za 3:0 21. oktober 1998 Zlatko Zahović (Porto) Olympiakos : Porto 2:1 - za 2:1 25. november 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Ajax 3:0 - za 1:0 9. december 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Ajax 3:0 - za 2:0 9. december 1998 Ante Šimundža (Maribor) Dinamo Kijev : Maribor 0:1 - za 0:1 14. september 1999 Zlatko Zahović (Olympiakos) Olympiakos : Real Madrid 3:3 - za 3:2 15. september 1999 Zlatko Zahović (Olympiakos) Molde : Olympiacos 3:2 - za 0:2 20. oktober 1999 Zlatko Zahović (Valencia) Valencia : Lyon 1:0 - za 1:0 27. september 2000 Milenko Ačimović (Lille) Lille : Manchester United 1:0 - za 1:0 2. november 2005 Valter Birsa (Auxerre) Ajax : Auxerre 2:1 - za 2:1 19. oktober 2010 Luka Zahović (Maribor) Maribor : Sporting Lizbona 1:1 - za 1:1 17. september 2014 Damjan Bohar (Maribor) Schalke : Maribor 1:1 - za 0:1 30. september 2014 Kevin Kampl (Bayer Leverkusen) Bayer Leverkusen : Roma 4:4 - za 3:4 20. oktober 2015 Kevin Kampl (Bayer Leverkusen) Tottenham : Bayer Leverkusen 0:1 - za 0:1 2. november 2016 Damjan Bohar (Maribor) Maribor : Spartak Moskva 1:1 - za 1:1 13. september 2017 Josip Iličić (Atalanta) Atalanta : Valencia 4:1 - za 2:0 19. februar 2020 Josip Iličić (Atalanta) Valencia : Atalanta 3:4 - za 0:1 10. marec 2020 Josip Iličić (Atalanta) Valencia : Atalanta 3:4 - za 1:2 10. marec 2020 Josip Iličić (Atalanta) Valencia : Atalanta 3:4 - za 3:3 10. marec 2020 Josip Iličić (Atalanta) Valencia : Atalanta 3:4 - za 3:4 10. marec 2020 Josip Iličić (Atalanta) Liverpool : Atalanta 0:2 - za 0:1 25. november 2020 Josip Iličić (Atalanta) Atalanta : Manchester United 2:2 - za 1:0 2. november 2021 Benjamin Šeško (RB Leipzig) Young Boys : RB Leipzig 1:3 - za 1:3 19. september 2023

Zahović in Iličić še razred zase, a ...

Zlatko Zahović je največ zadetkov v ligi prvakov dosegel za Porto. Foto: Reuters Slovenski nogometaši so v ligi prvakov, ki se igra slaba tri desetletja, sicer dosegli 27 zadetkov, pod večino pa sta se podpisala le dva nogometaša. To sta Zlatko Zahović (11) in Josip Iličić (7), ki se odlično poznata. Čeprav je Mariborčan veliko starejši in si nista v slovenski izbrani vrsti nikoli delila slačilnice, sta sodelovala v Ljudskem vrtu. Pred 13 leti sta stkala odkrito prijateljstvo. Ko je Kranjčan po manj uspešnih predstavah pri Interblocku in izpadu Ljubljančanov v drugo ligo že izgubljal motivacijo za igranje velikega nogometa, so se nanj spomnili v Mariboru. Športni direktor Zahović ga je pripeljal v Ljudski vrt, kjer je Gorenjec potreboval le nekaj tekem, da je pokazal razkošno znanje in navdušil občinstvo.

Zanj so se ogreli italijanski snubci, odšel je v Palermo, napolnil blagajno Mariboru in začel italijansko avanturo, ki je trajala dobro desetletje. Razvajal je ljubitelje nogometa, spadal med najboljše v serie A, lani pa se po težavnem obdobju, v katerem je izgubil stik z vrhunskim nogometom, vrnil v Ljudski vrt. Načrtoval je nove podvige, a pri 35 letih na igrišču ponudil manj od tistega, kar je razkazoval v Italiji.

Veselje Josipa Iličića po zadetku leta 2021 proti Manchester Unitedu. Takrat je povedel Atalanto v vodstvo z 1:0, na koncu je bilo 2:2. Iličić je postal drugi Slovenec, ki je v polno zadel vsaj v treh različnih sezonah lige prvakov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko