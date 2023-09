Maribor se je odločil, Josip Iličić ne bo treniral s prvo ekipo

Maribor je odločitev, ki je med navijači 16-kratnih slovenskih prvakov dvignila nemalo prahu, pojasnil v sporočilu za javnost. Objavljamo ga v celoti.

Josip Iličić bo primoran v prihodnje opravljati samostojne treninge. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Na zelenice se vrača nekdanji alžirski reprezentant Hilal Houdani, ki se je v dresu NK Maribor poškodoval na uvodni evropski preizkušnji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Klubsko pojasnilo glede aktualnega dogajanja v Ljudskem vrtu: na trenerjevo pobudo je bila sprejeta odločitev, da bodo v prihodnje aktivnosti moštva potekale brez prisotnosti. Do nadaljnjega bo vadil po samostojnem, klubskem programu in ga ne bo med kandidati za nastop na naslednjih tekmah.Moštvo je imelo po vnaprej predvidenem programu v ponedeljek prost dan, od torkovega popoldneva pa odpiramo novo poglavje delovnega cikla. Vmes so se sestali vsi neposredni udeleženci, ob odkritem pogovoru izmenjali stališča in dorekli prihodnje korake. Trenerje pojasnil razloge za odločitev, športni direktorpotrdil sklep,začel z delom po samostojnem, klubskem programu z namenom, da doseže želeno stopnjo telesne pripravljenosti.Vmes je bil v ponedeljkovih večernih urah sklican sestanek upravnega odbora z namenom obveščanja vseh članov o aktualnem stanju. Šlo je za predstavitev celotne situacije in predvidenega načrta glede iskanja izhoda iz rezultatske krize. Enotno mnenje je, da je trenutno najpomembneje, da znova obrnemo rezultatsko krivuljo navzgor in vse moči bodo usmerjene k uresničitvi športnih ciljev.Pred nadaljevanjem sezone, med katero na kadrovsko sestavo precej vplivajo neprijetnosti s poškodbami, končno tudi spodbudna novica o dopolnitvi moštva. Potrdimo lahko, da se bosta ob ponovnem zboru vadbi s polno obremenitvijo pridružila tudiin